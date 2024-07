Oženjeni muškarci odgovorili koji su im najteži dijelovi braka

Muškarci su otkrili kako se nose s brakom te su otvoreno izjavili što im smeta, odnosno što bi voljeli promijeniti. Ljudi se s vremenom mijenjaju te je činjenica da je za opstanak braka potrebno dvoje.

Evo što su muškarci izjavili, za Huff Post.

1. - 25 godina smo u braku. No, osoba s kojom se vjenčate mijenjat će se u svakom životnom dobu, a vi morate napustiti vlastitu sebičnost i uložiti napor da se svaki put iznova zaljubite u nju... i pomoći joj da pronađe nove načine da se zaljubi u tebe dok se i ti mijenjaš. Jako je teško jer će vam nedostajati osoba kakva je bila, prije djece, prije menopauze..., ali ako uložite trud i ostanete otvorenog uma, vjerojatno će vam se jako svidjeti i nova osoba koja postaje - napisao je korisnik axj66.

2. - Sjetite se divnih vremena jer su dragocjena ako izgubite supružnika. Istina je da se na braku mora raditi svaki dan, nastaviti s tim i ne odustajati. Volio sam svoju ženu iako sam nekada imao osjećaj da me mrzi, ali smo uspjeli ostati zajedno 38 godina. Neki su dani bili naporni, neki nisu - napisao je korisnik quizzycat72.

3. - Najteže mi je padao nedostatak vremena za sebe. Ja sam introvert i treba mi vremena da se ponovno 'zbrojim' i obnovim energiju nakon što sam radni dan proveo s ljudima. Kako smo dobili djecu, tog slobodnog vremena je sve manje, jer moramo trčati na sportske treninge, baviti se školom... S vremena na vrijeme moram putovati zbog posla, što se pretvara u prijeko potrebno vrijeme za dekompresiju. Pronađem trenutke za sebe kad sam doma, ali nije ih puno. Kao tata i suprug, trudim se biti što je moguće više prisutan u svojoj obitelji, čak i ako me to dodatno iscrpljuje - napisao je korisnik robert_dunder.

4. - 21 godina u braku. Kamen temeljac našeg braka su komunikacija i iskrenost. Komunikacija je teška jer je ponekad teško artikulirati što mislite ili biti strpljiv u pokušaju izražavanja i razumijevanja onoga što vam partner pokušava reći. Iskrenost je više od ne laganja svom partneru. Bitno je biti iskren prema sebi, prihvatiti kada je tvoja krivnja, ili kada će ta mala stvar koju si rekao da te ne smeta prerasti u veliki problem - napisao je korisnik moncynnes.

5. - Daleko najteži dio je familija. Ženio sam se dva puta i oba puta njezini su roditelji bili nepodnošljivi. Po prvi put, svekrva je mislila da je njezina kći predobra za mene. Ipak, nije bila vjerna, prevarila je mene, ali i svog drugog muža. Kod moje druge žene to je bio svekar. Razveli smo se jer je moj posao zahtijevao da putujem, a ona je shvatila da brak nije sve što bi trebao biti, i više joj se sviđalo biti sama. Nije željela razvod; samo je htjela da se iselim i nastavim plaćati sve račune. Nepotrebno je reći da je to bilo odlučno 'ne' s moje strane - napisao je korisnik 61, SAD.

6. - Mislim da nam nedostaje model što je to - dobar muž. Mi koji želimo biti dobri supružnici, roditelji i partneri, nalazimo se u beskrajnoj jurnjavi, jer naše društvo cijeni bogatstvo i slavu, a ne karakter. Zapravo sam iscrpljen - napisao je korisnik 43, Minnesota.

7. - Kada nakon 25 godina braka pogledate svoj život i shvatite da ste trebali uzeti više vremena da odaberete pravu osobu. Moja žena se fokusira na našu odraslu djecu, ja sam uvijek zadnji i uglavnom sve radim sam. Ovo nije ono što sam očekivao - napisao je korisnik 50, Kanada.

8. - Veliki izazov s kojim sam se suočio je snalaženje u složenosti intimnosti i ranjivosti u dugotrajnoj vezi. Ovo nije tipična priča o stoičkom čovjeku koji suzdržava svoje osjećaje dok ne otupi; umjesto toga, duboko želim vezu s mojom ženom, ali pronalazim pravi izazov u tome da mi to u potpunosti uzvrati. Prvo, postoji uobičajeni izazov nedostatka fizičke intimnosti u dugotrajnoj vezi. Prvih nekoliko godina sve je bilo super, ali onda je libido moje supruge izblijedio, a to je u meni stvorilo pravu emocionalnu bol. Tjelesna intimnost, ne samo snošaj nego svi njegovi brojni oblici, zapravo je stvaranje emocionalne veze. Radi se o dijeljenju nečeg posebnog s ljubavi vašeg života što je jedinstveno između nas i ni s kim drugim. To je način da izrazim ljubav i to je način da znam da sam voljen. Bez toga, život je anemičan. Drugo, tu je pitanje ranjivosti. U prijašnjim dugoročnim vezama i u mom braku, ideja o muškosti uvijek je bila čin balansiranja. Moja žena je htjela da budem ranjiv, ali ne previše ranjiv. Biti samouvjeren, ali ne previše samouvjeren. Krajnji rezultat je da se brak čini kao pothvat, koji može biti frustrirajuće nejasan u smislu kako živjeti sretno sa svojom partnericom - napisao je korisnik 52, Vermont.

9. - Najteža stvar u braku i roditeljstvu je težina toga što morate uvijek biti 'jaki' i 'postojani'. Ne shvaćate kako će svi u vašoj obitelji uvijek gledati na vas kao na oslonac. Moja žena se umori od svog posla i daje otkaz jer zna da ću ja zadržati svoj. Djeca trebaju nekoga da popravi stvar; ti to popravi. Nije važno ako ste radili cijeli dan i ako ste bolesni i gladni. Njihove potrebe su uvijek na prvom mjestu. Ako vaša žena treba ispričati nešto o svom danu, prijateljima ili djeci ili se samo treba dobro isplakati, poslušajte. Očekuju da uvijek nastaviš umjesto njih. Ne razbolijevate se, ne umarate se, nikad ne smijete biti ranjivi, nemate hobije i ne preuzimate rizike vezane uz posao. Volim svoju obitelj, oni su moj najveći ponos, ali težina zna biti velika. Bio sam otprilike pet godina u braku kada sam shvatio da bi moja obitelj radije vidjela da umrem na svom bijelom konju nego da svojevoljno sjašem s konja - napisao je korisnik Anonimno, Florida.

10. - Najteži dio braka je naučiti kada slušati. Lako je reći da slušate samo zato što čujete zvučnu buku i dopustite svom supružniku da kaže svoj dio, možda čak i bez prekidanja. Teži dio je znati kada iznijeti svoj stav i zapravo slušati što govore, pogotovo kada mislite da imate što dokazati. To može biti vrlo izazovno. Uspjeh je kada naučite kako naizmjence govoriti i slušati - napisao je korisnik 36, Indiana.

11. - Trebalo mi je ući u brak da shvatim da brak nije odgovor na sve moje potrebe u vezi. Mislim da je ljudima također potreban snažan osjećaj zajednice i duboko, trajno prijateljstvo da bi napredovali. Moja žena je domaćica, a ja volim izlaziti i biti aktivan. Nisam siguran da je izgradnja cijelog našeg života oko jedne veze najbolji put do sreće i ispunjenja. U braku smo 15 godina i uspijevamo, ali ponekad je teško kada želimo različite stvari - napisao je korisnik 42, Kalifornija.

12. - Oženio sam se mlad i nisam u potpunosti shvaćao obvezu koju preuzimam. U braku sam već 17 godina i još uvijek svakodnevno učim nove stvari - napisao je korisnik 38, Nebraska.

13. - Osjećaj da kad djeca dođu u tinejdžerske godine, uvijek radite roditeljsku grešku te se radi njih osjećate nevoljeno kada pokušavate biti roditelj - napisao je korisnik 53, Južna Dakota.

14. - Vidjeti kako osoba koju najviše volite prolazi kroz neke posljedice postupaka drugih. Moja žena neprestano negativno govori o sebi jer su je roditelji odgajali da vjeruje da će biti bezvrijedna ako ne pristane na njihove standarde. Ono što otežava jest spoznaja da ne postoji točan broj komplimenata, darova, usluga ili potvrda koje će je ikada uvjeriti da nisu bili u pravu - napisao je korisnik 40, Teksas.

15. - U braku sam 32 godine. Jednu stvar koju sam prenio svojoj sada već odrasloj djeci (u ranim 20-ima) jest da kad se udaš za nekoga, ne udaješ se samo za njega, već i za njegovu obitelj. Pobrinite se da to bude obitelj koju ćete imati kao dio svog života. Trenuci kada će vaš partner trebati vašu ljubav (ili ćete vi trebati njihovu) često su kada je najmanje želite dati jer ste ljuti ili ljuti jedno na drugo. Dugotrajne veze uvelike su poput ugađanja radija: kad se vaše frekvencije poklapaju, to je jasno i prekrasno, ali kad nisu sinkronizirane, ima puno statike. Morate raditi na tome da se vratite u sklad - napisao je Anoniman iz SAD-a, piše Huff Post.