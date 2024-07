Nije dugo trajalo! Razvodi se sin legendarnog Roda Stewarta...

Sean Stewart, najstariji sin Roda Stewarta, razvodi se nakon godinu dana braka od supruge Jody Weintraub. Izvor za Page Six navodi kako je Sean trenutno u vezi s bivšom djevojkom Charlieja Sheena, Julijom Stambler.

Foto: Instagram

Daily Mail javlja kako su Sean i Jody razdvojeni već 'nekoliko mjeseci' i da su trenutno u procesu razvoda.

- Dugo im je išlo tako dobro, ali su stvari krenule po zlu ranije ove godine - rekao je izvor.

- Shvatili su da ne odgovaraju jedno drugom nakon što su se počeli svađati oko svakodnevnih stvari - dodao je izvor, prenosi Daily Mail.

Foto: Instagram

Izvor je dodao kako Seanu brzo se oporavio i krenuo dalje.

- Hoda s jako zgodnom plavokosom ljepoticom, stvarno su se složili. Ona ima svoj posao i vrlo je neovisna - dodao je izvor te otkrio da su išli na spojeve u Malibu.

Foto: Instagram

Brzo se otkrilo da se radi o 32-godišnjoj Juliji Stambler koja je prije bila u vezi s Charliejem Sheenom nakon što mu je bila dadilja njegovim blizancima, Bobu i Maxu.

Julija i Sean viđeni su zajedno na Dan neovisnosti koji se obilježava u SAD-u 4. srpnja, a uhvatili su ih i paparazzi. Sjedili su na terasi jednog restorana, a izmijenili su i nekoliko poljubaca.

Naime, Sean i Jody zaručili su se na Valentinovo prošle godine, a onda su pobjegli u Las Vegas gdje su se i vjenčali.

Foto: Instagram

Daily Mail navodi kako se par poznavao od srednje škole, a navodno su se vjenčali u Little Church of the West, dok su bili odjeveni u 'običnu' odjeću.

Upoznali su se preko zajedničke prijateljice, producentice Courtenay Semel, a Jody ima i sina iz prvog braka.

Ranije ove godine Jody i Sean su kupili zajedničku kuću u Los Angelesu, a izvor dodaje da će vjerojatno sada prodati tu kuću.