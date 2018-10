Oživite nestalu strast: Za bolji seks važno je biti svjestan sebe

Ako su svjesnije sebe, žene će biti seksualno zadovoljnije, bolje raspoložene i manje anksiozne, pokazuju istraživanja, kao i da polovina svih žena doživljava seksualne poteškoće u jednom trenutku života, piše autorica knjige 'Better Sex Through Mindfulness: How Women Can Cultivate Desire' Lori A. Brotto, priznata psihologinja i seksualna istraživačica te profesorica na Sveučilištu British Columbia.

Foto: Promo

Žene često može uznemiriti nemogućnost dostizanja orgazma, ali najčešći je nedostatak interesa za seks, tvrdi autorica.

- Raznorazni su razlozi za seksualne probleme, poput stresa te neprekidnog skakanja između obaveza i djece, koje samo stvara kaos u glavi i odvlači nas od nas samih - piše autorica. Izliječila je žene kojima je putem raznih vježbi preporučila da se usredotočuju na dodir i senzacije gurajući ih na taj način da budu u 'sadašnjem trenutku'. Te su žene formirale bolje odnose sa svojom seksualnošću.

- Kad pati seks, pate i ostala područja života. No to ne mora biti tako. Svjesnost sebe i svog tijela te drugih oko vas pomoći će vam poboljšati želju, uzbuđenje i zadovoljstvo u spavaćoj sobi, ali i izvan nje - piše autorica, koju još nazivaju i 'pionirkom' u korištenju svijesti za liječenje seksualnih poteškoća.

Kako se ona postiže? Svjesnost morate uključiti u svakodnevni život, počevši od malih stvari. Kad osvijestite stvari, primjerice, ni bol neće biti toliko jaka (primjerice, kod stomatologa koji popravlja zube), nego ćete osjetiti toplinu i pulsiranje.

- Vježbanje svjesnosti počnite dok jedete. Pokušajte odvojiti deset minuta za svaki obrok u danu, a da vas ne ometaju. Možete blagovati i s drugima, ali obavijestite ih da ćete blagovati u miru. Pokušajte tad uživati u svakom zalogaju te osjećati kakvog je okusa i mirisa. To je korak broj jedan - kaže Brotto.

VIDI OVO! Ovih 7 znakova pokazuje da je vaš dom opsjednut.