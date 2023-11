'Pa tko to radi? Dečko s kojim sam izašla pojeo je ostatke s tuđeg tanjura u restoranu...'

Imali su spoj tijekom ručka, a kada su došli u restoran, njezin dečko je pojeo ostatke s tanjura neznanca za susjednim stolom. Učinio je to radije nego da plati obrok jer, kako kaže, mrzi vidjeti kako bacaju hranu. Sada joj svi govore da ga odmah ostavi.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa ... Esej | Video: KanalRi

Anonimna žena, iz Ujedinjenog Kraljevstva, bila je šokirana nakon što je njezin pratilac pojeo tuđu hranu u restoranu. Žena se pita treba li ostaviti muškarca s kojim je hodala jer je pojeo ostatke s tanjura drugih gostiju.

Ona se javila objavom na britanski roditeljski forum kako bi podijelila svoju dilemu, objasnivši da se s tim muškarcem viđa nekoliko mjeseci.

Sada su otišli na ručak, i kad je ugledao ostatke tosta i kobasica na tanjuru za stolom do njih koji nisu bili očišćeni, odbio je njezinu ponudu da ga počasti ručkom i inzistirao je da pojede te ostatke jer mrzi vidjeti hranu kako se baca, piše Daily Mail.

Foto: Dreamstime

Pitala je druge korisnike foruma kako bi se oni osjećali u njezinoj situaciji, priznajući da joj ovo nije nimalo privlačno, s čime se velika većina složila. Ipak, neki su je pozvali da ne žuri s okončanjem stvari ako mu je to jedina mana.

- Jučer smo izašli u pub nešto pojesti, u vrijeme ručka. Kad smo stigli, stol do nas još nije bio pospremljen i na tanjurima je ostalo poprilično hrane. Pitala sam ga što želi jesti, a on je rekao da bi samo pojeo malo tosta i kobasica s neraščišćenog stola. Mislila sam da se šali i nasmijala sam se. Ali on je to zapravo i mislio. Uzeo je dva komada ostatka hladnog tosta i nekoliko kobasica i nastavio ih jesti, bez tanjura. Rekla sam da ću ga počastiti ručkom i da ne mora jesti ostatke, a on mi je rekao da ne može podnijeti bačenu hranu. Naručila sam sebi ručak i pojela ga sama, jer je on već bio gotov s tim ostacima. Bi li vas ovo odbilo od nekoga? Ili bi trebala biti susretljivija?! Iskreno govoreći, osjećala sam se vrlo neugodno i smatrala sam ga vrlo neprivlačnim. Kako bi se vi osjećali u mojoj situaciji? - pitala je za savjet u objavi.

Također, rekla je da on to nikada prije nije učinio, ali je aludirao da želi, dok su bili na drugim mjestima.

- Pitala sam ga brine li se da bi nečija slina mogla biti na ostacima hrane, ali rekao je da ga nije briga - šokirana je.

Foto: Dreamstime_

Reakcije na njezinu objavu bile su u osnovi jednoglasne, a korisnici foruma slažu se da je ponašanje muškarca nepoželjno.

- Stvarno užas - pišu.

- Da, to bi me jako odbilo. Ne mogu vjerovati da bi netko to napravio, to je odvratno - složili su se.

- Potpuno odvratno. Ne bih mogao prijeći preko ovoga - komentiraju.

Neki su se pitali postoji li razlog za takvo ponašanje.

- Postoji li neki relevantan kontekst, prije nego što ga požurite šutnuti? Je li odrastao u siromaštvu ili u nedostatku novca? - zanimalo ih je.

- Ni meni se ovo ne bi svidjelo, ali pitam se je li ikada bio stvarno siromašan ili beskućnik - pitaju se.

- Pomalo suosjećam s njim zbog toga što ni ja ne volim ostatke... Ne volim otpad. Kad vidite jedva dotaknute tanjure s hranom koji će se samo baciti... Međutim, ja ovo zapravo nikad nisam radio. Na higijenskoj razini to je malo dvojbeno - iznose mišljenje.