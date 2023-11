Pad najstarijeg ikada opaženog meteorita vidio je samo dječak

Malo prije podneva 7. studenog 1492. godine meteorit Ensisheim pao je u polje nedaleko od zidinama okruženoga grada Ensisheima u Alsaceu, prijašnja Austrija, a današnja Francuska. Jedini svjedok bio je dječak koji je vidio kako se kamen zabio u tlo. Kad su građani Ensisheima saznali za ovaj pad, mnogi su poželjeli vlastiti suvenir u obliku fragmenta. Bio je to kameni meteorit trokutasta oblika težak 127 kilograma. Kad je pao na zemlju, raspao se na nekoliko dijelova jer je putovao pod kosim kutom. To je bio najstariji udar meteorita s opaženim padom.

Prema izvorima, austrijski kralj Maksimilijan čuo je za ovaj kamen koji je pao s neba i odlučio ga pogledati. Vjerovao je da je to Božji znak, predviđajući mu nadolazeće vojne pobjede. Nakon što je za sebe izvadio komad meteorita, Maksimilijan je zapovjedio da se ostaci čuvaju u crkvi. Kamen su čuvali u župnoj crkvi sve do Francuske revolucije. Poslije su ga francuski revolucionari smjestili u muzej u obližnjem Colmaru. Francuski znanstvenici također su uklonili neke dijelove meteorita radi daljnjeg proučavanja. Meteorit su vratili u crkvu, ali je do tog vremena izgubio velik dio svoje mase. Naposljetku, preostali primjerak, zaobljena siva masa teška samo 55 kilograma, danas se može vidjeti u muzeju Regency u Ensisheimu.

'Brod duhova' Mary Celeste isplovio iz New Yorka

Mary Celeste, teretni brod koji je 7. studenog 1872. godine isplovio iz New Yorka prema Genovi, nađen je nakon nepunih mjesec dana kako napušten pluta Atlantikom. Brod je bio netaknut, na njemu je nedostajao samo jedan čamac za spašavanje, a do danas nije razjašnjeno što se dogodilo s posadom.

Jesús García dao svoj život za grad Nacozari

Jesús García dao je 7. studenog 1907. život da spasi meksički grad Nacozari od eksplozije vlaka punog dinamita. García je bio strojar na vlaku i zapazio je da je krov vagona punog dinamita zahvatila vatra. Pokrenuo je vlak i odvezao ga punom parom iz gradića. Kad je bio udaljen 6 kilometara od Nacozarija, vlak je eksplodirao i ubio ga, a gradić je spašen.

