Zgrade i gra\u0111evine \u010dine vi\u0161e od jedne tre\u0107ine svjetske kona\u010dne potro\u0161nje energije i proizvode gotovo 40% emisije uglji\u010dnog dioksida. Trenutno, samo desetina energije koja se koristi za grijanje dolazi iz obnovljivih izvora, prema Me\u0111unarodnoj energetskoj agenciji (IEA).

Potencijal za ovakve projekte je ogroman, ali za sada je prelazak na obnovljive izvore grijanja jako rijedak.

Jedan od najprisutnijih izvora topline unutar zgrada je, naravno, ljudsko tijelo. A zgrade u kojima se, barem u uobi\u010dajena vremena, ljudi okupljaju u velikom broju, imaju najve\u0107i potencijal da iskoriste ljudsku toplinu. To se posebno odnosi \u00a0na u\u017eurbana mjesta poput \u017eeljezni\u010dkog kolodvora, autobusnog kolodvora i sli\u010dno, koja\u00a0stvarno mogu iskoristit sav potencijal ljudske topline.

Po \u0160vedskom glavnom kolodvoru u Stockholmu, prije pandemije korona virusa, prolazilo je dnevno oko 250.000 ljudi. Ta se toplina koristi za zagrijavanje zgrade Kungsbrohuset od 17 katova koja se nalazi u blizini, poma\u017eu\u0107i tako da se smanji potro\u0161nja energije zgrade do 10%.

Za hla\u0111enje ventilacije u zgradi Kungsbrohuset\u00a0i glavnom kolodvoru u Stockholmu koristi se morska voda. Kada se ta voda vrati, prili\u010dno je vru\u0107a jer je zagrijana tjelesnom toplinom. Zatim se ta voda reciklira kako bi proizvela toplinu u obli\u017enjoj toplani.\u00a0

Ulla Janson, profesorica gra\u0111evine na Sveu\u010dili\u0161tu Lund, ka\u017ee da su ovakvi sustavi grijanja sna\u017ean na\u010din zagrijavanja zgrada.\u00a0

\u017deljezni\u010dke stanice nisu jedini javni prostor koji brojne ljude koristi za grijanje. Trgova\u010dki centar 'Mall of America' u Minnesoti u SAD-u tako\u0111er djelomi\u010dno ovisi o toplini ljudskog tijela kako bi zagrijao zgradu. Od kada se otvorio jo\u0161 1991. godine\u00a0nema centralno grijanje, a unutarnja temperatura u trgova\u010dkom centru uvijek je ugodna zahvaljuju\u0107i toplini koju generira oko 108.000 svakodnevnih posjetitelja, veliki prozori i mno\u0161tvo rasvjetnih tijela koja tako\u0111er proizvode toplinu.

Zagrijavanje zgrada tjelesnom toplinom mo\u017ee biti skupo u gradovima poput Pariza gdje treba prilagoditi zgrade i metro stanice, ali dizajn posebno dobro djeluje u \u0160vedskoj gdje dodatak odr\u017eivih elemenata poma\u017ee u\u0161tedjeti 24 posto na ra\u010dunima za energiju.

Mnoge bolnice diljem svijeta su pogodne\u00a0za ovakvu regulaciju temperature jer se mnogo ljudi kre\u0107e i proizvodi toplinu, ali to treba precizno rasporediti kako bi se osigurala stalna ugodna i sigurna temperatura, posebno za ranjive pacijente.

Bolnica u Frankfurtu u Njema\u010dkoj, Frankfurt Hoechst, prihvatila je ovaj pristup. Ona koristi malo 'pasivniji' dizajn kako bi potrebe za grijanjem bile minimalne, smanjuju\u0107i tako tro\u0161kove i emisiju uglji\u010dnog dioksida.

Bolni\u010dke sobe moraju ostati na 22\u00b0C, \u0161to je omogu\u0107eno pobolj\u0161anom toplinskom izolacijom. Kako prozori s trostrukim staklima spre\u010davaju prodor hladnog zraka u zgradu, smanjuje se potreba za zagrijavanjem zgrade. Bolnica tako\u0111er koristi ventilacijski sustav koji zagrijava svje\u017ei zrak prije nego \u0161to u\u0111e u prostoriju kako bi odr\u017eao unutarnju temperaturu i sprije\u010dio neugodne mirise.

- Ipak, toplina ljudskog tijela ne mo\u017ee biti jedini izvor grijanja zgrade jer se mora kombinirati s onom iz elektri\u010dnih ure\u0111aja. Neki su ljudi vrlo \u0161tedljivi kada je energija u pitanju, dok drugi koriste vrlo veliku koli\u010dinu energije. \u010cak i ako dizajniramo vrlo energetski u\u010dinkovite zgrade, ako ljudi ne znaju kako ih koristiti, to ne\u0107e biti u\u010dinkovito - ka\u017ee Leon Glicksman, profesor gra\u0111evine i strojarstva na Massachusetts Institute of Technology, u Bostonu.

Obi\u010dno bismo zgrade do\u017eivljavali kao ne\u0161to \u0161to je dizajnirano kako bi nama odgovaralo, ali kad postanemo dio dizajna, rezultat je odr\u017eivija zgrada, kao i ugodnije mjesto za boravak, prenosi BBC.

