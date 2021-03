Najlakše se zaljubiti u mlađim danima - od tinejdžerske dobi do srednjih 20-ih, a nakon toga šanse su sve manje. To osobito vrijedi za one koji bi sami sebe, ali bi ih tako i drugi, ocijenili kao inteligentne i samostalne.

Stvar je zapravo vrlo jednostavna, objašnjavaju stručnjaci za Elite Daily - što je netko inteligentniji, naviknut i zadovoljan svojim solo statusom, to će mu teže biti napustiti ga. U stvarnosti, to izgleda tako da će sam sebi nametnuti veće kriterije za partnera.

Također, ako nađe nekoga tko mu se sviđa i to je uzajamno, uslijed duljeg soliranja određena samodostatnost koja se razvila i obrambeni mehanizmi mogu podsvjesno sabotirati vezu.

Ipak, situacija nije bezizgledna - potrebno je samo dovoljno željeti ljubav, potruditi se oko nekoga, biti iskren te komunicirati. Osim toga, svatko za sebe tko želi, a još nema ljubav, treba prihvatiti da niti jedna ljubav nije ista te se ono što u partneru tražimo i što je potrebno za funkcioniranje odnosa nužno mijenja s godinama.

Znakovi da ste se ipak zaljubili

1. Oči vam privlače njeno ili njegovo lice

Ako se pitate jesu li vaši osjećaju samo požuda ili ljubav, uzmite u obzir mjesto kamo vam oči prvo odlaze kada ugledate partnera ili partnericu. Možda zvuči kao klišej, ali gledanje u nečije oči zaista je znanstveno dokazan znak koji pokazuje ljubav. U jednom istraživanju objavljenom u časopisu Psychological Science istraživači su od sudionika tražili da pogledaju fotografije stranaca i odluče zanimaju li ih te osobe na romantičan ili seksualni način. Kada su sudionici imali seksualnu želju za osobom na fotografiji, više su vremena provodili gledajući sliku, a oči su im uglavnom bile na tijelu te osobe. Ali kada su osjećali ljubav, njihove su se oči zadržavale na licu druge osobe.

2. Počeli ste disati u isto vrijeme

Ljudi prirodno počinju oponašati govor tijela druge osobe i dišu 'zajedno' kada osjete povezanost, a to vrijedi i za zaljubljene parove. Jedno istraživanje o 22 para otkrilo je da su, kada su dvoje partnera sjedili zajedno (čak i kad se nisu dirali) dah i otkucaji srca prirodno išli jedno s drugim. Zato sljedeći put kada se zagrlite, pogledajte da li vam se grudi dižu i spuštaju u isto vrijeme. Ako da, to bi definitivno mogla biti ljubav.

3. Svijet se čini kao bolje mjesto

Sve vam je ružičasto kad ste zaljubljeni, a to dokazuje i znanost. Istraživanje na 245 mladih parova objavljeno u časopisu Journal of Personality otkrila je da su u povezani pojedinci manje neurotični i više optimistični. Ako vidite da se vaš vlastiti stav mijenja, možda se pripremate za dugu, zdravu vezu.

4. Smijete se istim stvarima

Istraživanje objavljeno u časopisu Evolutionary Psychology otkrilo je da je smijanje šalama druge osobe znak upoznavanja s tom osobom (posebno ako se žena smije na mušku šalu). No najbolji signal romantičnog interesa bio je ako su se obje osobe zajedno nasmijale. Smijeh pokazuje toplinu, pa smijanje zajedno može značiti da ste međusobno povezani.

5. Osjećate da morate čuvati tajne

Intimnost je najveći čimbenik koji razdvaja ljubav od privlačnosti koju osjećate u prvim danima druženja, kaže Marisa T. Cohen, doktorica, suosnivačica laboratorija 'Samosvijest i vezivanje' te izvanredna profesorica psihologije u New Yorku.

- Intimnost uključuje samootkrivanje, a to znači dopustiti svojim najdubljim osjećajima i željama da isplivaju na površinu. Kada se prepustite otvaranju prema partneru, to pokazuje da ste jako zaljubljeni - objasnila je.