Uobičajena gesta kojom je prije nekoliko desetljeća uglađeni gospodin dami davao do znanja koliko je cijeni bio je rukoljub, no kada bi netko danas posegnuo za vašom rukom kako bi u nju utisnuo poljubac, vjerojatno se ne biste ugodno osjećali. S druge strane, prije 50 godina bilo je nezamislivo da dijete roditelje oslovljava sa "ti" jer se podrazumijevalo da maloljetnici svima govore "vi" kao znak poštovanja.

- Bonton je skup dogovorenih pisanih i nepisanih normi lijepog ponašanja u kulturološkom krugu jedne civilizacije u određenom vremenskom razdoblju i danom prostoru. Dolazi od francuske riječi bon - ton koja zapravo znači dobar, lijep ton. Hrvatska riječ je uljudba. Na bonton utječu naslijeđe, običaji, vjera, klima, društveno uređenje i još mnogo toga - pojašnjava publicist i nakladnik Eduard Osredečki, autor knjige Suvremeni bonton iz 1984. godine koja je doživjela deset izdanja, te knjige Poslovni bonton.

Komunikologinja dr. sc. Gabrijela Kišiček kaže kako je bonton dobar način ophođenja u komunikaciji među ljudima, a podrazumijeva dvije važne sastavnice koje ljudi najčešće ne razlikuju.

- To su sadržajna i jezična forma. U prvoj govorimo o sadržaju koji proizlazi iz našeg odnosa prema ljudima koji podrazumijeva poštovanje prem sugovorniku i toleranciju prema različitosti mišljenja, a kod jezične forme valja misliti na lijepo oblikovanje rečenica uz obveznu uporabu formulacija pristojnosti. No svakako bonton je puno više od jezika i izraza - ističe dr. Kišiček.

- Razvojem društva bonton se mijenja, postaje manje krut. Uglađenosti Habsburgovaca ustupile su mjesto nonšalantnom ponašanju novih naraštaja – sve do generacije u trapericama. No, ne znači doslovno da se u trapericama može doći na dodjelu Oscara, koncert u bečkom Musikvereinu ili na dodjelu Nobelove nagrade. I danas postoje granice preko kojih se ne prelazi iako svaka subkultura omogućuje razlikovanje ponašanja u privatnom, sportskom, političkom i posebno u poslovnom životu. Dugogodišnje iskustvo pokazuje da se ljudi i skupine koje lijepo komuniciraju u svakodnevnom životu dobro vladaju i u drugim situacijama i područjima aktivnosti - smatra Osredečki.

Uskoro će napuniti 81 godinu te dobro pamti što se tijekom njegova odrastanja smatralo lijepim ponašanjem i kako su se pravila mijenjala s godinama.

- Generalno možemo smatrati da je u prosjeku lijepo ponašanje Hrvata zadovoljavajuće, iako neki nisu stekli kućni odgoj od kojeg sve počinje. Pušenje u zatvorenim prostorima i društvu općenito se smatra nekulturnim, dok je prije 50 godina bio znak muškosti ili emancipiranosti kod žena. Pojava s cigaretom, cigarom ili lulom bila je znak dobrog imidža. Danas se fizički imidž bitno razlikuje od onog prije pola stoljeća, kad je vladalo pravilo da haljina mora pokrivati koljena, ali i da dekolte mora biti čedniji nego danas - kaže Osredečki.

- Bonton skokovito raste s pomodnošću. Ovih dana bi muškarac s nogavicama na hlačama, ili gamašnama na cipelama izgledao čudno, ali ako je to njegov stav o bontonu nitko mu to neće zamjeriti. Usto, sve je veći trend da se na javnim mjestima ili televiziji izostavlja kravata. Međutim, taj mali dodatak ima svoje značenje. To je poruka 'stalo mi je' do prigode. sugovornika, društva. No, vrijedi upamtiti da kravata ne ide uz traperice - savjetuje Osredečki dodajući kako je danas u modi bradato muško lice kao simbol mačizma kakav se prije 50 godina gledao samo na starim fotografijama iz Austro - Ugarske.

- Bonton se u našoj sredini nije načelno bitno promijenio zadnjih pola stoljeća iako u Hrvatskoj imamo specifičnu situaciju prelaska iz autokratskog u demokratski parlamentarni sustav. Formalno smo se približili Europi u kojoj roditelji za poželjnu vrlinu kod svoje djece stavljaju lijepo ponašanje na treće mjesto od životne važnosti prema istraživanju iz 2001. godine. Mi stariji koji koji smo išli u osnovnu školu u dalekoj predtranziciji, prve upute o dobrom i pristojnom ponašanju stekli smo u roditeljskoj kući jer su i oni bili podučeni u zanatu, vjeronauku i slično, kao i u školi. Primjerice, sat razrednika se sastojao od učenja kako se ponašati u društvu i na javnome mjestu, jer su neuke već pri ulazu u školu opominjali ako ne bi pozdravili nastavnika - prisjeća se naš sugovornik dodajući kako su tijekom tih predavanja učenici naučili i druge formalne vještine.

- Učili su kako pravilno napisati pismo ili kako se odjenuti i ponašati na priredbi ili u kazalištu. Iako postoji rigidni stereotip o utjecaju partizanštine, ipak u našim većim gradovima, prvenstveno u Zagrebu, preživjela je jezgra tzv. gospode, koja je prednjačila manirima pa smo se ugledali u starije „fine“ ljude kako bismo jednog dana bili kao i oni. Jer oni nisu nikada druge punoljetne osobe oslovljavali s ti, a niti prvi pružali damama ruku - prisjeća se on.

- Kad je riječ o prelaženju na "ti", hijerarhijski to predlaže onaj koji je na višoj poziciji sugovorniku na nižoj, stariji mlađem sugovorniku, ali valja imati na umu i da po bontonu žena to predlaže muškarcu, a ne obrnuto - pojašnjava komunikologinja dodajući da je komunikacijski bonton do danas zadržao iste principe i vrijednosti, pa tako sebe treba predstavljati skromno i preuzeti težu ulogu.

- To znači da prilikom obraćanja drugima ne treba reći da ćete vi sad nešto objasniti, nego da ćete pokušati objasniti ili se nadate da ćete uspjeti prenijeti svoje misli. Ako kažete "Sad ću vam objasniti", omalovažavate sugovornike oko sebe prikazujući ih kao bezveznjake koji su do vašeg govora mlatili praznu slamu. Isto tako, prilikom nabrajanja kad govorimo o pozitivnim stvarima, uvijek na prvo mjesto stavljamo onoga tko preuzima najveću zaslugu. Ako je pak riječ o negativnoj situaciji, onda sebe stavljamo na prvo mjesto kao onoga tko preuzima odgovornost i teret krivnje. Ako pak želimo istaknuti ravnopravnost, onda nabrajamo sugovornike po abecednom redu - kaže dr. Kišiček.

- Bonton se mijenja i silom prilika. Primjerice, u pandemiji Covida 19 ljudi su shvatili da je rukovanje opasno, ali i nepotrebno. Mnoge kulture postoje bez rukovanja, dok su u nekima kao što je SAD rukuju prekomjerno. Škodljivost te navike zapazili su genijalni Nikola Tesla i Louis Pasteur. Tesla se navodno u javnosti rukovao samo sa kraljem Petrom Karađorđevićem II jer se bojao zaraze. Prema tome, lagani naklon i pogled u oči je dovoljan, pa novi bonton dopušta reći: Oprostite, ja se ne rukujem. Između tradicionalnog bontona i zdravlja uvijek izaberimo zdravlje - upozorio je Osredečki, dok dr. Kišiček dodaje da su se zbog pandemije izgubili i drugi rituali koji su označavali lijepo ponašanje.

- To je otvaranje vrata nekome i puštanje da prvi uđe u prostoriju, pomicanje stolca kako bi lakše sjeo, tapšanje po ramenu ili dodir te drugi neverbalni znakovi koji pokazuju naklonost i bliskost među ljudima. Sve se to moralo prilagoditi u ovoj situaciji, a dodatno se poslovni svijet i poslovna komunikacija preselila online čime se isključila poslovna atmosfera u kojoj su takve geste bile moguće. No poslovni online sastanci donijeli su nova pravila - ističe dr. Kišiček pojašnjavajući kako pojedinci smatraju da javljanjem na sastanak iz udobnosti svog doma ne moraju paziti na ponašanje i odijevanje na način kako bi pazili da su u uredu.

- Svi smo pri internetu viđali simpatične situacije kad poslovni sastanak prekida ulazak bebe ili psa. No online komunikacija mora pokazati usredotočenost na posao i način razgovora jer time pokazujete poštovanje prema sugovorniku. Ako istovremeno kad imate online sastanak kuhate ručak, glačate rublje ili prematate bebu, pokazujete nepoštivanje prema sugovorniku. Kako biste bili u skladu sa bontonom, potrebno je pronaći miran kutak, zatvoriti se u sobu i koncentrirati na razgovor. To što smo doma i online ne znači da trebamo biti u pidžami. Za sastanak se treba poslovno odjenuti kao što biste učinili da je sastanak u uredu - savjetovala je komunikologinja.

Uz brojne platforme i mogućnosti komuniciranja mailovima i porukama, ali i u neformalnim razgovorima na forumu ili u komentarima, posebno valja pripaziti na rječnik koji se koristi.

- Online komunikacija razlikuje se od komunikacije uživo jer pruža anonimnost. Ljudima je lakše biti nepristojan online nego uživo i mislim da gorčinu, mržnju i vulgarnosti oni koji koriste takav rječnik u velikom broju slučajeva ne bi to izgovorili kada bi sugovornika gledali u oči. To samo pokazuje da ljudi imaju slobodu mišljenja koju ne znaju izraziti i krivo je tumače. Svi imaju pravo reći što misle o nekome, nepoštivanje prema drugome ili vrijeđanje proizlazi iz nedostatka sadržajnog bontona koji dopušta da netko tko misli drugačije od vas - kazala je dr. Kišiček dodajući kako ljudi često u online komunikaciji zanemaruju i poštivanje jezičnih pravila zaboravljajući na pravopis čime pokazuju nedostatak znanja, kulture i razine sofisticiranosti u ophođenju sa ljudima.

- Usto, pojedinci pretjerano koriste kratice. Postoji cijeli niz kratica koje pripadaju internetskom rječniku i nikad ih nećemo koristiti u govornoj komunikaciji. No njihovo korištenje pokazuje odnos prema čitatelju koji te kratice ne mora poznavati. Je li vam stalo da vas svi koji čitaju vašu poruku razumiju? Onda tu nema mjesta kraticama - istaknula je dr. Kišiček.

Osredečki se nadovezuje kako će bonton uvijek biti dio društvenog komuniciranja, ali isto tako će se uvijek mijenjati u skladu sa novim vremenima.

- Njega će određivati pomodne slučajnosti, težnja za nekonformizmom i nepredvidljive slučajnosti ili društvene pojave. I dalje će svaka subkultura imati svoj bonton, ali uvijek s namjerom da se njeguje skladan stil ponašanja koji je više defenzivan nego ofenzivan i da svima bude ugodno. Dobar bonton je besplatan, a može donijeti puno koristi - zaključio je Osredečki.