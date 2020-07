Toksična pozitivnost u vrijeme pandemije može biti opasna

Sve loše emocije, jednako kao i dobre, treba 'iznijeti na sunce', jer tako slabimo njihovu moć da nas zaraze, savjetuju stručnjaci, te dodaju kako umjesto inzistiranja na pozitivi treba pronaći balans

<p>Iako je izraz 'toksična pozitivnost' poznat već dulje vrijeme, možda ste tek u ovo vrijeme globalne pandemije korona virusa do kraja postali svjesni njegovih negativnih učinaka. </p><p>Sa svih strana nas bombardiraju savjetima da vrijeme koje provodimo zatvoreni kod kuće iskoristimo za pisanje romana, učenje novog jezika, novih poslovnih vještina, ili da meditiramo i pronađemo svoju zen-oazu. Uz to nas poučavaju i kako se uvjeriti u to da nam nešto na što smo inače navikli sada zapravo nimalo ne nedostaje, kaže dr. Margaret Seid, psihijatrica iz New Yorka za <a href="https://www.health.com/condition/infectious-diseases/coronavirus/what-is-toxic-positivity">Health</a>.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Top 10 savjeta o tome kako preživjeti pandemiju</p><p>- Ako netko uspije pronaći mir i povezati se s nekim dotad skrivenim dijelom sebe dok je u izolaciji, to je zasta divno. No, stalna promocija ovog pristupa, koliko god bila dobronamjerna bio, može postati otrovna. Takvim pristupom možete učiniti da se svatko tko osam tjedana izolacije nije posvetio učenju joge, jer se ne nalazi u tome, osjeća nedostatnim. Te poruke delegitimiziraju anksioznost i lupanje srca koje je protreslo našu zemlju i svijet, oduzimajući nam pravo da imamo loše dane usred ove krize, kaže dr. Seid.</p><p>G</p><p>- Ako se nikad ne prepustite drugom osjećaju osim sreće ili zahvalnosti i odmah 'ugasite' sve takozvane negativne emocije, ne bavite se time kako se stvarno osjećate. Možda ćete zatvoriti metaforička vrata ormara s emocijama, ali njihov spektar lebdi iza vrata, postaje sve strašniji i jači u našim umovima, baš zato što se njime ne bavimo - kaže klinička socijalna radnica i autorica knjige 'Forward in Heels', Jenny Maenpaa.</p><p>Dodaje kako postoji izraz da je 'sunčevo svjetlo najbolje svjetlo za dezinfekciju' pa se to odnosi i na to da neke najgore stvari kad su u pitanju emocije treba iznijeti na sunce, bilo da su to sjećanja ili strahovi oko budućnosti. Tako im oduzimate snagu da vas zaraze, kaže. </p><p>Važno je priznati da višestruke, složene emocije mogu postojati odjednom, kaže Maenpaa. Možete biti zahvalni što imate krov nad glavom i mrziti posao koji vam omogućava da plaćate taj krov. Možete biti ludi od straha da ćete izgubiti život uslijed zaraze koronom, a opet - uživati u vremenu koje provodite kod kuće.</p><p>Što je, dakle, zdraviji pristup? Maenpaa ističe kako je njena omiljena strategija za postizanje balansa kad su emocije u pitanju stara improvizirana strategija koja se zove 'da i...' </p><p>Na primjer: 'Tako sam umorna da ostajem kod kuće s obitelji i zahvalna sam što mi je s njima dobro toliko da želim ostati kod kuće'. Ili, na primjer: 'Bojim se onoga što budućnost nosi, no osjećam neko uzbuđenje i nadam se da će se neke stvari promijeniti na bolje'. </p><p>- Kad sebi dopustimo da istovremeno postavimo više naizgled oprečnih istina u umu, možemo ukloniti napetost među njima i pružiti prostor svim našim emocijama - pozitivnim i negativnim - da se pojave, pojašnjava Maenpaa. </p><p>Otrovna pozitivnost može se opisati kao neiskrena pozitivnost koja dovodi do nepotrebne neugode, patnje ili nesporazuma kaže psihijatrica Gayani DeSilva iz Kalifornije te dodaje kako je najbolji pristup reći istinu. </p><p>- Zdravije je priznati bol koju osoba možda osjeća. Pitajte ih što im treba. Moguće je iskazati ​​pozitivan stav i još uvijek komunicirati s drugima na brižan način. Tada pozitivnost nije toksična - kaže DeSilva. </p><p>Nažalost, društveni mediji i istina često ne idu ruku pod ruku.</p><p>- Čak i prije COVID-a, društveni mediji bili su alat s kojim ranjiva osoba može svoj najgori dan usporediti s najboljim danom druge osobe. Ako ste jedan od mnogih koji se trenutno trude ostati pozitivni, važno je znati da niste sami - kaže dr. Seid. Dodaje kako je pandemija za većinu posve novo stanje, pa nema 'normalnog' odgovora na situaciju. </p><p>- Ne postoje knjige za samopomoć o tome kako se uspješno kretati kroz pandemiju. Postoji samo sadržaj koji su stvorili ljudi koji također nikada nisu proživjeli pandemiju. Svi bismo trebali biti otvoreni za činjenicu da ne znamo što očekivati ​​od sebe ili jedni od drugih - dodaje. </p><p>Bez ikakvog standarda odgovarajućeg načina zaštite - osim pranja ruku i nošenja maski - možete imati dane u kojima se osjećate zahvalno, produktivno i pozitivno, kao i one tijekom kojih ne vidite svjetlo na kraju tunela. Budite fleksibilni i budite spremni prilagoditi svoju definiciju konstruktivnog dana. Ne posramljujte sebe ni bilo koga drugoga zbog osjećaja straha ili burn outa. Očekujte trenutke kada imate poteškoća u rješavanju nesigurnosti oko ove pandemije i održavanju strpljenja potrebnog za školovanje djece - kaže dr, Seid. </p>