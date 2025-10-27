Pangea – omiljena online trgovina ribolovne opreme na Jadranu

Strast ribolova danas sve češće pronalazi svoje mjesto online – gdje nekoliko klikova dijeli ribolovca od savršene opreme, usporedbe cijena i brze dostave. Upravo zato Pangea ribolov postala je omiljena online trgovina ribolovne opreme u Hrvatskoj i regiji, poznata po vrhunskoj ponudi, stručnoj podršci i potpunom povjerenju kupaca.

Specijalizirana za morski i podvodni ribolov, Pangea webshop donosi impresivan izbor štapova, rola, mamaca i dodatne opreme svjetski poznatih brendova poput Daiwa, Shimano, Penn, Savage Gear, Yuki, DTD, Mares, Cressi, PATHOS i C4 Carbon. Oprema je pažljivo odabrana prema iskustvima profesionalnih ribolovaca, a detaljni opisi i korisničke recenzije osiguravaju sigurnu i informiranu kupnju 24/7 putem web stranice www.pangea-ribolov.hr.

Kupci mogu računati na brzu dostavu u Hrvatsku, Sloveniju i Italiju, bilo na kućnu adresu ili u GLS paketomat. Plaćanje je jednostavno i sigurno – karticama, KEKSpay-em, Apple Pay-em, Google Pay-em ili pouzećem. Ono što Pangeu izdvaja jest osobni pristup i dostupnost stručnog tima, koji uvijek rado pomaže savjetom pri odabiru prave opreme.

Pored online prodaje, Pangea Ribolovni Centar ima i dvije fizičke poslovnice – u Šibeniku (Obala hrvatske mornarice 14a) i Seget Donjem (Ulica hrvatskih žrtava 98), gdje kupci mogu preuzeti opremu, živu ješku ili izvaditi rekreacijsku dozvolu za ribolov. Od osnivanja 2012. godine, Pangea se pozicionirala kao vodeći ribolovni i ronilački centar na Jadranu, mjesto na kojem i profesionalci i amateri pronalaze sve što im treba.

U aktualnoj sezoni poseban naglasak stavljen je na lov na lignje – tradicionalni dalmatinski sport koji okuplja sve generacije ribolovaca. Pangea nudi više od 1.500 različitih varalica, uključujući skosavice, panule, olovne peškafonde i plutajuće bukve. Uz njih dolaze i lagani štapovi, kvalitetne role te LED i UV lampe. Brendovi poput DTD, Yamashita, Jatsui, Kanji, Rapala, Triton, Daiwa i Savage Gear čine Pangeinu ponudu najvećom i najsvježijom u Dalmaciji.

Za hladnije mjesece ističe se PENN FIERCE TERMO – dvodijelno termo odijelo koje spaja toplinu, udobnost i vodonepropusnost, idealno za zimski ribolov u zahtjevnim uvjetima.

Uz Pangeu, kupnja ribolovne opreme postaje jednostavna, sigurna i inspirativna. Bilo da lovite s obale, iz broda ili pod morem – Pangea ribolov je vaša provjerena adresa za najbolju opremu, najbržu dostavu i stručnu podršku koja svaki ulov pretvara u zadovoljstvo.