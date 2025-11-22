Pao je snijeg! Evo koji znakovi Zodijaka ga obožavaju, a kojima je zima noćna mora

Snijeg donosi radost, avanturu i posebnu čar zime, ali svi horoskopski znakovi ne uživaju u njemu podjednako. Dok neki s nestrpljenjem čekaju prve pahulje kako bi se sanjkali, skijali ili uživali u zimskim čarolijama, drugi više vole toplinu doma i mirne zimske večeri
U nastavku donosimo rang-listu svih 12 znakova, od onih koji najmanje uživaju u snijegu do onih koji ga obožavaju.
| Foto: Alter
U nastavku donosimo rang-listu svih 12 znakova, od onih koji najmanje uživaju u snijegu do onih koji ga obožavaju. |
Foto: Alter
U nastavku donosimo rang-listu svih 12 znakova, od onih koji najmanje uživaju u snijegu do onih koji ga obožavaju.
| Foto: Alter
1. LAV - Lavovi uglavnom vole toplinu, glamur i društvene događaje, zima i snijeg nisu nužno njihov element.
| Foto: Fotolia
2. OVAN - Iako su energični i avanturistički (mogu skijati), nisu najviše vezani uz snježne, mirne zimske radosti.
| Foto: Fotolia
3. DJEVICA - Pragmatične Djevice vjerojatno će se fokusirati na organizaciju, a ne na igru sa snijegom.
| Foto: Fotolia
4. VAGA - Vage vole ljepotu i sklad, ali možda više u umjerenim zimskim uvjetima nego u snježnim avanturama.
| Foto: Fotolia
5. ŠKORPION - Introspektivan znak, zima može značiti povlačenje, ali ne nužno aktivno uživanje u snijegu.
| Foto: Fotolia
6. STRIJELAC - Voli avanturu i sport, ali možda nije toliko vezan za snijeg kao ostali znakovi.
| Foto: Fotolia
7. BIK - Uživa u udobnosti, toplim prostorima, može cijeniti snijeg, ali više iz tople sobe nego vani.
| Foto: Fotolia
8. RIBE - Maštovite i sanjarske, mogu voljeti snijeg zbog njegove magije i tišine.
| Foto: Fotolia
9. BLIZANCI - Blizanci se rado upuštaju u snježne igre i uživaju u zimskim radostima.
| Foto: Fotolia
10. RAK - Voli mirne šetnje po snijegu, grudanje, obiteljske trenutke u zimi.
| Foto: Fotolia
11. VODENJAK - Uživa u neobičnim zimskim avanturama i kreativnom pristupu snijegu. Izrada snjegovića za njih je omiljena zimska aktivnost.
| Foto: Fotolia
12. JARAC - Rođeni “u srcu zime”, vrlo su povezani sa snijegom i zimski sportovima. Obožavaju boraviti vani kad je snijeg i zima im je omiljeno godišnje doba.
| Foto: Fotolia