Papir na dasci javnog WC-a nije zaštita od bakterija i fekalija

- Ono što je važno reći, prije svega, je da mogućnost zaraze u javnom zahodu postoji, ali ne onoliko koliko većina smatra. Ta mogućnost raste s frekvencijom ljudi koji prolaze koristeći ga, no i strukturom osoba koje ga koriste. Prije svega moramo apsolutno otkloniti dilemu prijenosa spolno prenosivih bolesti koje se prenose, isključivo kako im ime kaže, spolnim kontaktom i nikako drugačije. Ostale crijevne bolesti se prenose fekalno oralnim putem, dakle prljavim rukama prema usnoj šupljini što ukazuje na potrebu pranja ruku i u idealnim uvjetima obavljanja nužde, a posebno u javnom prostoru - objasnila nam je Branislava Čilić dr.med., specijalist obiteljske medicine iz Zagreba.

Mnogi ljudi prekrivaju WC školjku u javnim zahodima zaštitnim papirnatim pokrivalima i vjeruju da su tako njihove gole stražnjice zaštićene od bakterija i ostalih nečistoća koje se mogu naći na takvim mjestima.

Ali, čini se da ta zaštita baš i nije toliko učinkovita, tvrde američki istraživači, obzirom da se radi o papiru koji je po svojoj prirodi sklon upijanju vlage, a samim time i onoga što voli rasti i razmnožavati se u vlažnim područjima, uključujući bakterije i viruse. Ipak, iako postoji šansa da ste kožom dotaknuli bakterije dok sjedite na zaštitnom papiru, razloga za paniku nema.

Trebamo li se bojati?

- Sama činjenica da smo došli u kontakt sa uzročnikom zarazne bolesti ne znači da ćemo i oboljeti. To pak zavisi o velikom broju čimbenika koje su povezane kao karike u lancu, a mi ih u epidemiološkom terminu zovemo Vogralikov lanac. On uključuje vrstu uzročnika zaraze, put unosa, da li je to koža, dišni ili probavni sustav. Zatim, mjesto na koje je uzročnik ušao, na primjer, u javnom WC-u se preko oštećene kože uzročnik može unijeti u organizam - pojasnila nam je dr. Čilić.

- Osim toga, potreban je dovoljan broj uzročnika kao i njihova potencija tj. virulencija - nekim bolestima je dovoljan jedan uzročnik da izazove bolest, a nekima i više desetaka tisuća. Sljedeći faktor je otpornost organizma da se izbori protiv uzročnika pa tako pacijenti na kemoterapiji ili imunosupresivnim lijekovima su osjetljiviji od onih koji su bez te terapije. Svi ovi čimbenici djeluju uzajamno i čine jednu sliku koja igra ulogu u obolijevanju - dodala je.

Perite ruke uvijek

Istraživačica javnog zdravlja u SAD-u Kelly Reynolds sličnog je mišljenja. Kaže da je rizik od zaraze infekcijom na WC školjci malo vjerojatan, osim ako nemate neku otvorenu ranu 'tamo dolje' - tada su rizici nešto veći. Više pažnje zapravo bi trebalo posvetiti nečemu drugome, što je puno važnije. Razmislite, ako ne stavite poklopac na školjku prije povlačenja vode, sitne čestice se rasprše cijelim prostorom i hvataju na sve što se nalazi oko njih.

- Dijelovi fekalija 'zalijepe' se za sve površine, pa i za vaše ruke, oči ili nos. Stoga, najbolji način da se izbjegne infekcija u javnom zahodu je prekrivanje WC školjke prije puštanja vode. Ukoliko to nije opcija, odmah nakon izlaska iz toaleta, dobro operite ruke - rekla je, a prenosi Shape.

- WC je prostor u kome se prazne izlučevine, koje same po sebi sadrže ogroman broj crijevnih bakterija i virusa kada je stolica zdravog čovjeka u pitanju, a i više drugih patognomoničnih bakterija pri crijevnim infekcijama. Isto vrijedi i za urinarni trakt. Sve te izlučevine su jako dobra hranjiva podloga za razmnožavanje velikog dijela mikroba - kazala nam je dr. Branislava Čilić.

- Kada su tema javni WC-i, onda se broj i raznovrsnost uzročnika množi geometrijskom progresijom, jer u njega ulaze različiti ljudi s različitim higijenskim navikama i običajima. To nas sasvim očekivano navodi na pomisao da je sve unutra prljavo, to je ljudski jer to nije naš prostor koji imamo doma i koji održavamo čistim prema našim mjerilima. Važno je prati ruke temeljito, a pomažu i dezinfekcijske tekućine te maramice koje su nam vrlo dostupne - dodala je naša sugovornica.

'Više je bakterija na mobitelu nego na WC školjci'

Dr. Primrose Freestone, klinička mikrobiologinja na Sveučilištu u Leicesteru, rekla je jednom prilikom kako ljudska mokraća u sebi može nositi 'širok spektar prenosivih patogena'.

- Među njima mogu biti Campylobacter bakterija, enterokoki, Escherichia coli, salmonela, shigella, stafilokoki, streptokoki i Yersinia bakterije. U mokraći se nađu i razni virusi poput norovirusa, rotavirusa i hepatitisa A i E - kaže dr. Freestone.

- Naravno, uvijek postoji rizik od zaraze u susretu s fekalijama. Ali, mala je vjerojatnost da biste se mogli zaraziti sjedenjem na zahodskoj školjci. Većina crijevnih bolesti rezultat je prijenosa bakterija od ruku do usta, nakon fekalne kontaminacije ruku, hrane ili površine - objasnila je i dodala kako se na našem tijelu nalazi sloj dobrih bakterija i kvasaca koji djeluje kao učinkovit zaštitni štit.

Osim toga, imamo i imunološki sustav koji nas štiti od bolesti. Ipak, usprkos tome, ljudi su gadljivi i ne žele kožom doticati javni zahod, što je razumljivo, pa neki imaju naviku popeti se na školjku i nuždu obaviti čučeći. Ova stručnjakinja smatra da to baš i nije dobra ideja.

Dr. Freestone tvrdi kako čučanje nad zahodom može povećati rizik od infekcija jer se mokraćni mjehur ne prazni pravilno što može rezultirati infekcijom mokraćnog sustava, kao što je cistitis. Osim toga, može uzrokovati ozljede zbog napetosti u određenim dijelovima tijela.

- Savjetujem nošenje antibakterijskih maramica i brisanje školjke prije nego se sjedne na nju - napomenula je.

Spomenula je i rezultate istraživanja koji su dokazali kako ljudi ne bi toliko trebali brinuti o bakterijama i virusima u zahodima, već bi trebali više pažnje usmjeriti na čistoću svojih mobitela. Naime, na mobitelima zna biti deset puta više bakterija i virusa nego na WC školjci. Prema nekim studijama, i tipkovnica može sadržavati više bakterija od zahodske školjke, pa je čistite redovito, prenio je The Sun.

