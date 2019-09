13 zvijezda koje su preživjele rak: Ruffalo ga je 'otkrio' u snu

1. Robert De Niro

Foto: alberto terenghi/Milestone Media/PIXSELL/IPA/PIXSELL

Robert De Niro je imao rak prostate 2003. godine. Tada je imao 60 godina. Rak je otkriven zahvaljujući rutinskom pregledu, a liječnici su otkrili bolest prije nego što se proširila. Ubrzo nakon dijagnoze završio je na operaciji i oporavio se. Rekli su mu da raka više nema.

2. Ben Stiller

Foto: Lionel Hahn/Press Association/PIXSELL

I Ben Stilleru je dijagnosticiran rak prostate, bilo je to 2014. godine. Nije imao nikakvih simptoma niti je bio pod nekim poznatim rizikom, ali je otišao na rutinski pregled na nagovor liječnika. Bio je na magnetnoj rezonanci, a potom na biopsiji. Pokazalo se da ima rak, a uklonio ga je nešto kasnije pomoću radikalne robotske laparoskopske prostatektomije. Tri mjeseca kasnije rekli su mu da raka više nema.

3. Cynthia Nixon

Foto: SPECKER FRANCIS SPECKER/Press Association/PIXSELL

Jednoj od zvijezda kultne serije 'Seks i grad' dijagnosticiran je 2006. rak dojke nakon rutinske mamografije. Tada je imala 40 godina. Njezina majka je ovu bolest preživjela dva puta, tako da je Cynthia Nixon odlazila na rutinske preglede od svoje 35 godine. Odmah nakon dijagnoze uslijedilo je zračenje i hormonska terapija. Sada je ona ambasadorica 'Susan G. Komen for the Cure', najveće neprofitne organizacije na svijetu vezane za oboljele od raka dojke.

4. Christina Applegate

Foto: Profimedia.hr

Njoj je rak dojke otkriven rano pomoću magnetske rezonance, nakon što je genetskim testiranjem utvrđena mutacija gena BRCA1, koja je čini podložnijom ovoj bolesti. Applegate je imala dvostruku mastektomiju i potpuno se oporavila. Majka ove hrabre 47-godišnjakinje također je preživjela rak dojke. Christina je osnovala zakladu 'Right Action for Women' za žene s povećanim rizikom za dobivanje karcinoma dojke koje nemaju financijska sredstva za pokrivanje troškova liječničkih pregleda.

5. Hugh Jackman

Foto: John Nacion/Press Association/PIXSELL

Australski glumac Hugh Jackman, najpoznatiji po ulozi Wolverinea u filmskom serijalu 'X-Men', ispričao je kako mu je 2013. godine sa nosa uklonjen bazalnocelularni karcinom, jedan od oblika raka kože. Ovaj 50-godišnjak krivi sebe jer nije koristio zaštitnu kremu kada je boravio na suncu. Kaže da sada odlazi na redovite liječničke preglede. Nakon prvotne dijagnoze liječnici su mu odstranili još pet karcinoma bazalnih stanica.

6. Jane Fonda

Foto: Hubert Boesl/DPA/PIXSELL

Ovoj glumici i aktivistici prvi put je dijagnosticiran rak 2010. godine, radilo se o raku dojke. Tada je bila podvrgnuta neinvazivnoj operaciji kako bi izraslina bila uklonjena. Šest godina kasnije napravila je mastektomiju. Rak su joj ponovno pronašli 2018. godine, no ovaj put se radilo o kancerogenoj izraslini na donjoj usni koju su joj uklonili. Priznaje da sada često odlazi na preglede kod dermatologa koji joj je uklonio taj tumor te da se osjeća zdravo.

7. Sharon Osbourne

Foto: AE Newman/Press Association/PIXSELL

Njoj je dijagnosticiran rak debelog crijeva 2002. godine, a šanse za preživljavanje bile su joj 33 posto. No ona je ustrajala i pobijedila sve crne prognoze. Snimatelji dokumentarca na MTV-u su njezinu bolest prikazali u drugoj sezoni 'The Osbournes'. Kada joj je otpala kosa, nosila je perike izrađene po mjeri. Sharon Osbourne ponovno se susrela s rakom nakon što je otkrila da nosi gen koji povećava šanse za obolijevanje od raka dojke pa je 2012. godine napravila dvostruku mastektomiju.

8. Kathy Bates

Foto: Reuters/PIXSELL

Ovoj oskarovki je 2003. godine dijagnosticiran rak jajnika u 1. fazi. Odmah su je poslali na operaciju nakon koje je uslijedilo devet mjeseci kemoterapije. Nakon toga su joj rekli da bolesti više nema. Ponovno je morala pod nož 2012. godine kada joj je dijagnosticiran rak dojke. Tada je napravila dvostruku mastektomiju. Danas živi s limfedemom, prilično čestom kroničnom bolešću koja nastaje zbog oštećenih limfnih čvorova tijekom liječenja od raka dojke. Simptomi uključuju nakupljanje tekućine te naticanje ruku i nogu.

9. Sheryl Crow

Foto: Pixsell/pierpaolomariani.it/instagram

Sheryl Crow je dijagnosticiran duktalni karcinom in situ (neinvazivni kancer dojke koji ostaje unutar tkiva dojke) nakon redovitog godišnjeg odlaska na mamografiju. Bilo je to 2006., a tada je imala 44 godine. Prošla je lumpektomiju (poštednu operaciju dojke) i nekoliko tjedana provela na zračenju.

10. Rod Stewart

Foto: Stephan Persch/DPA/PIXSELL

Liječnici su mu dijagnosticirali rak štitnjače 2000. godine. To je bila velika prijetnja njegovom vokalnom zdravlju, a nakon uspješne operacije morao je ponovno naučiti pjevati. Rod Stewart je 2016. godine pretrnuo kada su liječnici otkrili da mu je prostata povećana, ali izraslina je bila dobroćudna te se oporavio bez zahvata. Stewart je trenutno donator i glasnogovornik organizacije 'The Oral Cancer Foundation'.

11. Mark Ruffalo

Foto: Pixsell/pierpaolomariani.it/instagram

Glumac je 2001. godine sanjao da ima tumor na mozgu što ga je potaknulo da ode na pregled. Liječnici su otkrili da ima akustičnu neuromu, dobroćudnu vrstu tumora koji utječe na rad živaca, i to onih koji se protežu od unutarnjeg uha do mozga. Kirurzi su izraslinu uspješno uklonili, ali Ruffalo je izgubio osjećaj za ravnotežu, imao je djelomičnu paralizu lica i često se osjećao zbunjeno. Trebalo mu je godinu dana da se oporavi prije nego je nastavio sa karijerom. Većina nuspojava je nestala, no do danas je ostao gluh na jedno uho.

12. Kylie Minogue

Foto: Doug Peters/Press Association/PIXSELL

Kylie je imala 36 godina kada su joj 2005. godine dijagnosticirali rak dojke. Australska pop pjevačica bila je na operaciji nakon koje su uslijedile višemjesečne kemoterapije. Ona tvrdi da su joj bolest u početku pogrešno dijagnosticirali.

13. Sofia Vergara

Foto: OConnor-Arroyo/Press Association/PIXSELL/Promo

Ovoj predivnoj glumici dijagnosticirali su rak štitnjače 2000. godine. Sofia je posjetila liječnika zapravo zbog sina, odvela ga je endokrinologu kako bi ga provjerio na dijabetes, jer ta dijagnoza postoji u njezinoj obitelji. Liječnik ju je tada upitao može li i nju pregledati, i dobro da je, jer je pronašao kvržicu na njezinom vratu. Ubrzo nakon dijagnoze, glumici su uklonili štitnjaču, prošla je terapiju jodom i svakodnevno pije lijekove zbog regulacije metabolizma, prenosi msn.com.

