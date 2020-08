Od starog bolni\u010dkog kombija prepunog prastare opreme dobili su predivan kamper. Namje\u0161taj i ostale dijelove kupovali su posvuda - od sajmova do humanitarnih trgovina i gara\u017enih rasprodaja. Radovi su trajali dva mjeseca, a potom su jo\u0161 ne\u0161to vremena potro\u0161ili na preure\u0111enje jer je vozilo bilo te\u017ee od dopu\u0161tenog.\u00a0

<p><strong>Mark Bonito</strong>, web programer iz Velike Britanije, kupio je na aukciji staro vozilo hitne pomoći za 5000 funti (oko 41.000 kuna). Još 2000 funti, što je oko 16.000 kuna, potrošio je na preuređenje. U projektu mu je pomagala partnerica <strong>Sophie Why</strong>, radiologinja zaposlena u bolnici, koja dijeli njegovu strast za životom u pokretu. </p><p>Od starog bolničkog kombija prepunog prastare opreme dobili su predivan kamper. Namještaj i ostale dijelove kupovali su posvuda - od sajmova do humanitarnih trgovina i garažnih rasprodaja. Radovi su trajali dva mjeseca, a potom su još nešto vremena potrošili na preuređenje jer je vozilo bilo teže od dopuštenog. </p><p>Na kraju su ga pretvorili u mobilnu kućicu u kojoj im je, kaže, vrlo ugodno živjeti. Nazvali su ga 'Florence' po Florence Nightingale. Između ostalog, u kombiju imaju i struju, grijanje pa čak i internet. Obožavaju kuhati pa su i tom detalju u vozilu posvetili više pažnje. Opisali su malen dio svoje avanture.</p><p>- Bili smo u Dorsetu zbog nevjerojatnog pogleda na more. Navili smo alarm u četiri sata ujutro kako bismo mogli uživati u izlasku sunca. Sjedili smo, pili čaj i uživali. Imali smo i nekoliko pustolovina po šumama, na obalama rijeka, a prošli vikend smo proveli sa djecom u Nacionalnom parku South Down gdje je nebo toliko tamno da je pogled na zvijezde fascinantan - prisjetio se Mark koji iz kombija radi i zarađuje.</p><p>- Ovaj način života je nevjerojatan jer niste vezani i možete posjetiti najljepša mjesta bez napuštanja svojeg doma. Ne bih to mijenjao za ništa na svijetu - rekao je.</p><p>- Kombi je sjajan za našu vezu. Oboje imamo djecu iz prijašnjih veza, pa je sjajno provesti slobodno vrijeme u kombiju, ali biti u mogućnosti vratiti se brzo svojoj djeci ako zatreba - dodao je Mark.</p><p>Za sada istražuju Veliku Britaniju, no planiraju u svojoj kućici na kotačima istražiti Arktik, prenosi <a href="https://metro.co.uk/2020/08/10/man-turns-ambulance-tiny-home-13108226/" target="_blank">Metro</a>.</p>