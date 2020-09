- Rije\u010d je o obli\u0107u kojeg prenose klasi\u010dni komarci, a koji su se zarazili sisanjem krvi zara\u017eenih pasa. Naime, taj parazit \u017eivi u ko\u017ei psa, a na \u010dovjeka ga\u00a0katkada prenosi komarac. U zadnje vrijeme je dirofilarija\u00a0i u nas u\u010destala u\u00a0pasa, a kod ljudi se pojavljuje nekoliko slu\u010dajeva godi\u0161nje, osobito u Slavoniji - ispri\u010dao nam je prof.dr.sc. Albert Marinculi\u0107,\u00a0sa Zavoda za parazitologiju i invazijske bolesti s klinikom pri Veterinarskom fakultetu u Zagrebu.

Dodaje kako imamo \u0161iroku paletu parazita koji mogu biti slu\u010dajno uno\u0161eni i u \u010dovjeka.

Me\u0111u njima\u00a0razlikujemo jednostani\u010dne i vi\u0161estani\u010dne parazite.





Sudbinu sli\u010dnu Mirelinoj pro\u017eivljava Milan Bari\u0107 (34) iz Virovitice koji tako\u0111er ispod ko\u017ee primje\u0107uje parazite. Uvjeren je kako je rije\u010d o toksokarozi, no lije\u010dnici mu govore da umi\u0161lja.

- Lije\u010dnici su to otklonili kao mogu\u0107nost. Moj parazit je ostao, ja ga osje\u0107am, a ponekad ga i vidim. Djevojku sam zamolio da snimi taj dio na kojemu se jasno vidi. Posljednji put bilo je to prije dva tjedna. Opet se povukao i sad osje\u0107am samo bolove -\u00a0pri\u010da Milan.

Na\u0161i sugovornici su svakodnevno trpe zastra\u0161uju\u0107e simptome uvjereni kako je rije\u010d o parazitima, no lije\u010dnici ih uvjeravaju da umi\u0161ljaju.





-\u00a0 Parazitologija je u Hrvatskoj vrlo podcijenjeno podru\u010dje u kojem ne postoji redovito pra\u0107enje i izvje\u0161tavanje, dijagnostika je slo\u017eena ili je nema, a lijekovi tako\u0111er nisu dostupni za sve vrste parazita. Stoga je problem puno ve\u0107i nego \u0161to zapravo mislimo. Konkretno, dirofilarija mo\u017ee narasti od 15 do 20 centimetara i \u010dovjek \u0107e je itekako osjetiti pod ko\u017eom -\u00a0ka\u017ee nam dr.sc. Relja Beck, znanstveni savjetnik i voditelj Laboratorija za parazitologiju pri Hrvatskom veterinarskom institutu.

Do sada je u Hrvatskoj objavljeno 30 slu\u010dajeva od 1996. godine. Isti\u010de kako se \u010desto susre\u0107e s ljudima koje mu po\u0161alju lije\u010dnici i infektolozi i kod mnogih pronalaze parazite. U pravilu osim parazitolo\u0161kih koristimo molekularnu dijagnostiku za objektivnu potvrdu gotovo svih zna\u010dajnih\u00a0 uzro\u010dnika.





- Ve\u0107ina parazitarnih invazija u Hrvatskoj ne rezultira simptomima koje bi ljudi mogli izravno osjetiti na ovakav na\u010din. Naj\u010de\u0161\u0107e je rije\u010d o probavnim tegobama, eventualno povi\u0161enoj temperaturi, tako da nema konkretnih simptoma koji bi mogli ukazati da je rije\u010d o tom i tom parazitu - komentirao nam je prof. Marinculi\u0107 slu\u010dajeve Milana i Mirele.





- Toksoplazma se ne vidi golim okom jer \u017eivi unutar stanice, a jedini nositelj je ma\u010dka i jedino se u ma\u010dki razvija spolni oblik tog parazita. No brojne studije su\u00a0 pokazale da nije problem ma\u010dka koliko sirovo ili nedovoljno termi\u010dki obra\u0111eno meso. Ma\u010dka je samo kratko vrijeme opasna, u izmetu se kratko pronalaze paraziti koji mogu na\u0161koditi \u010dovjeku koji \u0107e ih slu\u010dajno unijeti. Pretpostavlja se da je veliki\u00a0 broj ma\u010daka\u00a0 zara\u017een, zaraze se glodavcem ili pticom koju pojedu, ali studije pokazuju da je ve\u0107a u\u010destalost uzrokovana konzumiranjem sirovog ili nedovoljno\u00a0 termi\u010dki obra\u0111enog mesa -\u00a0poja\u0161njava prof. Marinculi\u0107 dok dr. Beck navodi kako je toksoplazma samo jedan od protozoarnih parazita koji se prenosi vodom i hranom.





- Vodom ali kontaminiranom hranom se prenosi bi\u010da\u0161 Giardia duodenalis i vrsta roda Cryptosporidium.\u00a0\u017divotinje\u00a0ali i ljudi izlu\u010duju\u00a0te ciste i oociste\u00a0na vo\u0107e ili povr\u0107e pa se ljudi tako zaraze. S druge strane imamo obli\u0107e poput vrste Toxocara canis gdje su rezervoar kanidi, dakle psi, lisice, vukovi i \u010dagljevi. Oni kontaminiraju okoli\u0161 i ta jaja\u0161ca koja izlu\u010duju su otporna i u njima se formira invazijska li\u010dinka koju ljudi mogu unijeti hranom i prljavim rukama -\u00a0pojasnio je dr. Beck dodaju\u0107i kako je zato va\u017eno redovito omogu\u0107iti svom ku\u0107nom ljubimcu koprolo\u0161ku pretragu na parazite.





- Me\u0111u vi\u0161estani\u010dnim organizmima svakako su tzv. metilji, trakavice i obli\u0107i. Kod nas uglavnom s metiljem nema problema iako se u\u00a0 iznimnim slu\u010dajevima i \u010dovjek mo\u017ee zaraziti\u00a0 velikim\u00a0 ov\u010djim metiljem. Primjerice, ako je netko stavio u usta biljku ubranu na naplavnom podru\u010dju i\u00a0 na kojoj se nalazi za\u010dahureni mladi metilj -\u00a0ka\u017ee prof. Marinculi\u0107.

Dodaje kako se metilji opasni za ljude\u00a0\u010de\u0161\u0107e susre\u0107u u Aziji i Africi gdje ljudi razvojne oblike u organizam unose konzumacijom riba i vodozemaca. Uz metilje, i trakavice mogu biti opasne no na na\u0161em podru\u010dju, ka\u017ee prof. Marinculi\u0107\u00a0ali nemamo ve\u0107ih problema jer se prilikom obveznog cijepljenja pasa provodi redovita dehelmintizacija odnosno sprje\u010dava mogu\u0107e zara\u017eavanje malom pse\u0107om trakavicom ( Echinococcus granulosus).





- Trakavice su uvjerljivo najopasnije, tako da je Echinococcus multilocularis najzna\u010dajniji zoonotski parazit u Europi i drugi po va\u017enosti u svijetu zbog toga \u0161to inkubacija u ljudi traje 10 do 15 godina te uzrokuje tzv. alveolarnu ehinokokozu i pona\u0161a se poput karcinoma. Dokazana su dva slu\u010daja u ljudi unazad dvije godine i ne postoji komercijalno dostupna pouzdana dijagnostika. U\u00a0Hrvatskoj u lisica koje su rezervoar dokazali smo prisustvo u otprilike 10 posto lisica, a u podru\u010djima odakle dolaze pacijenti u\u010destalost je bila oko 25 - 30 posto u lisica. Ljudi se tako\u0111er invadiraju peroralnim uno\u0161enjem jaja trakavica kontaminiranom hranom. Kako se pove\u0107ava populacija lisica u Hrvatskoj, one sve \u010de\u0161\u0107e dolaze u dvori\u0161ta i omogu\u0107uju bli\u017ei kontakt i kontaminaciju. Postoji i drugi uzro\u010dnik, Echinococcus granulosus kojeg ima dosta u Hrvatskoj, no nisam siguran da se sve prijavljuje zavodima za javna zdravstva i ne znamo stvarnu brojku oboljelih. Bitno je re\u0107i da se na linijama klanja pregledavaju sve \u017eivotinje, veterinarski inspektori pregledavaju na prisustvo trakavica op\u0107enito, koji uklju\u010duju i razvojne stadije trakavica Taenia saginata\u00a0 i Taenia solium koji u ljudi izazivaju tzv. cisticerkozu, ili razvoj trakavice u crijevima - poja\u0161njava dr. Beck.

Ka\u017ee kako su u Hrvatskoj prisutne i druge trakavice divljih \u017eivotinja kao \u0161to su Taenia martis i Taenia crasiceps koje su dokazane kao uzro\u010dnici humanih potko\u017enih invazija, a dokazani su i slu\u010dajevi invazije mozga.

- Ra\u0161ireniji oblik parazita u Hrvatskoj su obli\u0107i i me\u0111u njima je najzastupljenija trihinela. Ipak,\u00a0danas je rije\u010d je o malobrojnim epidemijama uglavnom obiteljskog karaktera koje nastaju zbog konzumacije sirovog ili nedovoljno termi\u010dki obra\u0111enog mesa svinje. Dodatno, mogu\u0107a je zaraza obli\u0107ima psa i ma\u010dke, popularno nazvanim ma\u010djim i pse\u0107im\u00a0glistama kojima\u00a0 se naj\u010de\u0161\u0107e zaraze manja djeca igraju\u0107i se u pijesku ili zemlji u kojoj je prethodno bio izmet psa ili ma\u010dke -\u00a0kazao je prof. Marinculi\u0107.





Nastavlja kako za brojne\u00a0 parazite postoje u\u010dinkoviti lijekovi osim kod ehinokokoze kod koje se uz lije\u010denje intervenira\u00a0 i kirur\u0161ki kako bi se parazita uklonilo. Od parazita koji bi mogli predstavljati osjetne fizi\u010dke smetnje izdvojio je\u00a0 pse\u0107eg obli\u0107a Ancylostoma caninum\u00a0 koji se mo\u017ee zavu\u0107i pod ko\u017eu nakon \u0161to je \u010dovjek hodao bos po povr\u0161ini koja je prepuna takvih li\u010dinki, no ka\u017ee da u Hrvatskoj nemamo takvih slu\u010dajeva jer se pazi na zdravlje pasa. Od mjera opreza i za\u0161tite istaknuo bih va\u017enost osobne higijene, paziti pri radu sa zemljom u vrtu i obavezno koristiti rukavice, hranu koju konzumiramo svje\u017eu temeljito oprati i kuhati, a pritom valja pripaziti i da konzumiramo isklju\u010divo zdravstveno ispravnu vodu. Na kampiranju vodu svakako treba temeljito prokuhati prije konzumacije - zaklju\u010dio je Marinculi\u0107.

