Britanska stručnjakinja za seks Tracey Cox dijeli prijedloge vrućih novih stvari koje treba isprobati u krevetu - osobito ako ste zapeli u seksualnoj rutini, a vaš partner je dosljedni pobornik samo tradicionalnih, predvidljivih i za vas dosadnih stvari. Ona otkriva kako povećati vaše seksualno samopouzdanje te kako na najbolji mogući način potaknuti promjene kod partnera, ali i sebe.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Jedno od mojih mučnih seksualnih iskustava bilo je kad sam pomislila da ću osvježiti stvari oblačeći steznik, mrežaste čarape i seksi čizme iznenađujući svog tadašnjeg dečka. Ušla sam u sobu, držeći bič i misleći da izgledam super. A on? Prasnuo je u smijeh. Trebale su mi godine nakon toga da ikad u seksu isprobam nešto slično - priznala mi je jedna žena na Twitteru.

- To je jedan od razloga zašto se puno ljudi drži istih, isprobanih seksualnih navika i rutina, godinu za godinom, umjesto da predloži nešto pustolovnije - kaže Tracey Cox za Daily Mail.

Kako skupiti hrabrost

Dijeljenje naših najintimnijih želja zahtijeva hrabrost. Nitko ne želi biti osuđen, odbijen ili ismijan i u ovom je scenariju sve moguće. Ali postoje načini kako dobiti ono što želite - vrući, zanimljiviji i zadovoljavajući seks - uz minimalan rizik za vaš ponos i vezu.

Evo kako zatražiti ono što stvarno želite te nekoliko prijedloga vrućih novih stvari koje biste trebali isprobati - i kako pojačati svoje seksualno samopouzdanje ako ste pomalo nervozni zbog izražavanja svoje divlje strane.

Želite probati nešto novo, a partner ne? Puni ste seksi prijedloga koje biste rado podijelili? Slijedite ove smjernice i nećete pogriješiti, savjetuje Cox.

Pravila seksualnog istraživanja

Oboje ste pristali probati nešto novo i imate popis stvari koje ste oboje spremni isprobati? Evo nekoliko smjernica kako bi to prošlo što ugodnije.

Kako da se tradicionalnom partneru ideja promjene više svidi

Jedan od načina da se promjene uvedu u seks rutinu je da navedete partnera da misli kako su one zapravo njihova ideja. Postoji predrasuda da su žene te koje reagiraju s užasom ako njihov partner prizna želju za novim 'mračnim, prljavim seks radnjama'. U stvarnosti su često muškarci ti koji su najviše ugroženi takvim prijedlozima, ističe Cox.

- Ako tražite od njega nešto, znači da preokrećete tradicionalne seksualne uloge, tjerate ga da budete seksualno pustolovniji, što neki muškarci i dalje smatraju sramotnim. Zaobiđite ovo čineći to njegovom idejom. Svaki dobar pregovarač reći će vam da je netko puno otvoreniji za nešto ako misli da je ideja potekla od njega. Sjećaš se da si rekao da si oduvijek želio isprobati igru ​​vezanja? Zašto to ne bismo učinili sada (Većina ljudi se ne može sjetiti što su rekli jučer, a kamoli prije nekoliko godina) - predlaže Cox.

Također jasno stavite do znanja da ste to oduvijek željeli raditi baš s njim. (Njegova prva misao bit će 'Je li to već učinila s nekim drugim?'). Recite da to predlažete jer mu vjerujete, znate da vas neće osuđivati i on je učinio da se tako dobro osjećate prema sebi, osjećate da se možete istinski otvoriti i reći mu bilo što.

Ako partner kaže 'ne'

Odbije li partner vaš zahtjev, velike su šanse da se zbog toga i sam osjeća nesretno i duboko neseksi. (Ili misle da ste potpuni čudak). Razgovor o razlozima zašto vam se nešto sviđa, zbog čega su inovacije u seksu dobre, taktično i prožeto hrpom seksualnih komplimenata koji ih uvjeravaju da su još uvijek seksi, često rješava problem.

Govori li partner 'ne' konkretnom činu ili općenito nečemu novom? Možda se osjećaju nesigurno zbog vaših osjećaja prema njima ili su bijesni i uskraćuju seks kao kaznu za to što ne ispunjavate njihove druge potrebe. Također pitajte je li se nešto dogodilo u prošlosti što ih sprečava da rade ono što sada sugerirate.

Ne zavaravajte ih da rade nešto što ne žele: primjerice vezanjem, govoreći 'Aha! Sad te imam! ' i postavljanjem kamere koju ste sakrili u spavaću sobu. Slično tome, nemojte upućivati ​​prikrivene prijetnje da ćete ih ostaviti ili dobiti to što želite 'negdje drugdje' ako se ne pridržavaju. To je apsolutno neprihvatljivo.

- Ako vašeg partnera ne možete nagovoriti, predlažem vam da prihvatite poraz dostojanstveno i predložite alternativu. Ako iskreno mislite da ne možete biti vjerni sebi ako redovno nemate ovo novo iskustvo, prihvatite da ste seksualno nekompatibilni i krenite dalje - ističe Cox.

Ako ste vi taj kome partner predlaže uvođenje novosti