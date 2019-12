Pet navika kojima ćete otjerati partnera i iz najstabilnije veze

Kad jedna strana ljubavnog para više nema emocija i izgleda kao da se isključila iz odnosa, to često može biti odgovor na neke negativne navike koje je drugi partner pokazao, tvrdi psiholog dr. Guy Winch u svojoj kolumni na portalu Psychology Today.

Neke loše partnerove navike u vezi se mogu podnijeti ako ne izbijaju na vidjelo prečesto, u protivnom mogu postati vrlo iritantne te čak i narušiti odnos. Istodobno, ona strana koja ima iritirajuće navike ne mora ih uvijek biti svjesna. Ponekad možda i primjećuju da je njihov partner distanciran, ali to ne povezuju sa svojim ponašanjem.

Evo 5 navika koje mogu dovesti do nezadovoljstva partnera i njegovog emocionalnog udaljavanja:

Previše kritike

Zlatno pravilo komunikacije kaže da 80 posto izrečenoga treba biti pozitivno ili neutralno, a samo 20 posto treba biti kritika i direktno obraćanje partneru zbog nečega čime niste zadovoljni. Na primjer zato što je propustio odnijeti smeće. No, kod nekih parova taj je omjer gotovo obrnut.

Kada jedan partner stalno ističe sitnice zbog kojih nije zadovoljan, to može potpuno demoralizirati drugog partnera, koji onda počne vjerovati da ništa što napravi nije dovoljno dobro i kao posljedica toga, može se početi emocionalno udaljavati.

Razlike u vještini raspravljanja o odnosu

Ako jedan partner bolje komunicira o zajedničkim stvarima od drugog, to mu daje nepoštenu prednost u svađama. Tada drugi partner koji ne može izraziti svoje osjećaje i stavove dolazi u situaciju da gubi u većini rasprava, čak i ako je u pravu. S vremenom, on će zaključiti da nema smisla raspravljati, niti iznositi ono što ga muči, jer nikad neće biti po njihovom. Tako se jedan partner počne povlačiti.

Nedostatak empatije za emocionalnu nevolju

Kad je jedan od partnera u emocionalnoj nevolji, a drugi ne pokaže suosjećanje ili empatiju, to može utjecati na razvoj njihovog odnosa. Svi mi očekujemo da će partner biti osoba na koju se možemo osloniti te dobiti podršku i suosjećanje od njega tijekom izazovnih vremena. Ako više puta ne odgovore na to, za očekivati je da se partner koji nije dobio podršku povuče i pokuša ispuniti svoje emocionalne potrebe negdje drugdje.

Ignoriranje važnih zamjerki

Koliko god pretjerivanje s kritikom može biti problem, toliko je loše i ne odgovoriti na važne zamjerke partnera. To može postati veliki problem ako se situacija zbog koje je nezadovoljan stalno ponavlja, jer će dovesti do toga da se taj partner osjeća zanemareno i zapostavljeno. Jedna od najčešćih situacija je ona da se jedan partner požali zbog osjećaja seksualnog nezadovoljstva i nedostatka intimnosti, dok drugi to zanemaruje, jer je osobno zadovoljan dinamikom odnosa.

Ovisnost o tehnologiji

Previše nas je ovisno o telefonu, tabletu, računalu i često im posvećujemo više vremena nego što ga provodimo u komunikaciji s partnerom. Kad tijekom večere stalno buljite u telefon, ili televizor, ili prekidate zajedničko gledanje filma da biste odgovorili na nekoliko e-,ail poruka, ili odigrali igricu na računalu, to može dramatično utjecati na raspoloženje i osjećaj zadovoljstva partnera.

