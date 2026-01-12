Partnerstva koja mijenjaju igru u hrvatskom IT-u

Strateška suradnja između tvrtki, tehnologija i ljudi danas odlučuje tko oblikuje tržište, a tko ga slijedi. REEM Electronic iz Zadra gradi upravo takav ekosustav – s više od 50 high-tech partnera (naši partneri), 25 godina iskustva, više od 1200 projekata i 850 zadovoljnih klijenata – i pretvara inovaciju u mjerljivu poslovnu vrijednost. Fokus je na cjelovitim rješenjima koja istodobno ubrzavaju razvoj, štite kritičnu infrastrukturu i optimiziraju trošak kroz fleksibilne modele nabave i najma opreme.

Zašto partnerstva stvaraju prednost

U industriji u kojoj se nova tehnologija pojavljuje iz tjedna u tjedan, nijedna platforma ili alat ne rješava sve izazove. Sinergija pouzdanih brendova i specijaliziranog lokalnog znanja donosi bržu isporuku, manji operativni rizik i bolji povrat ulaganja. REEM Electronic povezuje globalne lidere i lokalne potrebe u jedinstveno rješenje: od mrežne i podatkovne sigurnosti do digitalizacije radnih mjesta, od AI rješenja do skalabilnih sustava pohrane i napajanja.

Sveobuhvatna sigurnost, spremna za NIS2 i DORA

U središtu ekosustava je koncept "end-to-end" sigurnosti koji usklađuje tehnologiju, procese i ljude s NIS2 i DORA zahtjevima. Arhitektura se gradi slojevito:

Perimetar i jezgra mreže: Fortinet firewall i sigurnosne usluge donose naprednu inspekciju prometa, segmentaciju, SD-WAN i mogućnosti detekcije prijetnji u stvarnom vremenu. Time se smanjuje napadna površina i ubrzava reakcija na incidente.

Krajnje točke: Endpoint zaštita s EDR/XDR mogućnostima, kontrolom aplikacija i automatiziranim zakrpama čuva radne stanice i poslužitelje, kritičan preduvjet za otpornost poslovanja.

Podaci i oporavak: QNAP NAS rješenja sa "snapshotovima", verzioniranjem i "immutable" repozitorijima brinu za pouzdan backup i brzi povrat uz jasno definirane RPO/RTO ciljeve.

Kontinuitet napajanja: APC UPS sustavi održavaju rad kritičnih sustava tijekom zastoja, uz nadzor opterećenja i mogućnost daljinskog upravljanja.

Upravljanje i nadzor: centralizirani logovi, korelacija događaja i jasni postupci iz playbooka omogućuju usklađeno upravljanje incidentima, testove otpornosti i audit trag potreban za regulatornu usklađenost.

Takav pristup odgovara ključnim kontrolama – od inventara imovine i procjene rizika, preko detekcije i izvještavanja o incidentima, do kontinuiteta poslovanja i otpornosti dobavnog lanca.

Umjetna inteligencija kao akcelerator sigurnosti i operacija

Umjetna inteligencija (AI) strateški je ugrađena u rješenje, ali uvijek na način koji služi poslovnom cilju. U području umjetne inteligencije izdvajaju se četiri brza dobitka:

Detekcija anomalija i naprednih prijetnji kroz modele koji uče normalno ponašanje mreže.

Prediktivno održavanje infrastrukture koje smanjuje neplanirane zastoje i trošak servisa.

Automatizacija helpdeska uz analizu prirodnog jezika za brže rješavanje tiketa.

Optimizacija kapaciteta pohrane i backup prozora kako bi se resursi koristili učinkovitije.

Na ovaj način AI rješenje nije samo "novitet", nego instrument koji skraćuje vrijeme oporavka, podiže kvalitetu usluge i stvara održivu konkurentsku prednost.

Kako REEM Electronic isporučuje vrijednost

Metodologija isporuke temelji se na jasnoći i mjerljivosti:

Procjena stanja i rizika: objektivna slika postojećeg sustava, procesa i usklađenosti. Arhitektura i plan: dizajn rješenja koje spaja sigurnost, skalabilnost i proračun. Implementacija bez zastoja: koordinacija partnera, migracija i validacija. Operativna izvrsnost: upravljanje, edukacija korisnika i stalna optimizacija. Servis i podrška: ovlašteni servis te brza dostupnost zamjenske opreme i dijelova.

Takav pristup osigurava da projekt ne bude samo tehnički uspješan, nego i poslovno isplativ.

Primjene po sektorima

Financijske institucije: DORA traži otpornost, testiranje i izvještavanje; kombinacija Fortinet zaštite, EDR-a, QNAP backupa i APC UPS-a gradi robusnu platformu za kontinuitet transakcija i usklađenost.

Proizvodnja: segmentacija OT/IT mreža, praćenje industrijskih protokola i siguran pristup dobavljača smanjuju rizik zastoja i štite proizvodne linije.

Turizam i ugostiteljstvo: visoka dostupnost i zaštita osobnih podataka gostiju uz centralizirano upravljanje udaljenim lokacijama i sezonskim opterećenjima.

Javni sektor i obrazovanje: siguran pristup resursima, zaštita identiteta i transparentno izvještavanje bez kompromisa po pitanju troškova.

Optimizacija troška i fleksibilnost nabave

Mnoge organizacije traže ravnotežu između vrhunske tehnologije i održivog troška. REEM Electronic nudi najam hardverske opreme i skalabilne modele licenciranja koji smanjuju inicijalna ulaganja i uvode predvidljiv mjesečni trošak. Time se ubrzava modernizacija, a budžet ostaje pod kontrolom. Kroz proaktivni nadzor i održavanje, sustav radi optimalno, a troškovi se planiraju na temelju stvarne upotrebe i rasta.

Suradnja koja donosi mjerljive rezultate

Kada se kombiniraju ekspertiza lokalne tvrtke, provjerene globalne tehnologije i jasna metodologija, nastaju rješenja koja mijenjaju igru. REEM Electronic svoju snagu crpi iz partnerstava i precizne izvedbe: od prvog razgovora do stabilnog rada sustava, od inovacije u području umjetne inteligencije do usklađenosti s NIS2 i DORA okvirom. To je put kojim hrvatske organizacije podižu sigurnost, ubrzavaju digitalnu transformaciju i osvajaju budućnost na zahtjevnom IT tržištu.