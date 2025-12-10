Party frizure - velika galerija kreacija u kosi inspiriranih retro stilovima od 40-tih do 80-tih

Predivni valovi, raskošne kopče i biseri, bogate šiške... sve je to dio party stilova koji ovih dana vladaju scenom. Osnova stiliziranja je čista kosa, na kojoj se možete kreativno izraziti i nadopuniti styling na razne načine
Manji ili veći ukrasi inspirirani sjajnim elementima svaku će frizuru učiniti posebnom. Birajte elemente koji odgovaraju stylingu, frizura se treba uklopiti u vašu stilsku priču
SREBRNI UKRASI Najbolje se u kosi, bez obzira na boju, ističu ukrasi visokog sjaja
BARŠUNASTA MAŠNA Ovo je jedna od kraljica ženstvenih stilova u kosi. A volimo je i kao element na haljini, naročito ako nosi neku duboku nijansu.
NA JEDNU STRANU Vrlo jednostavan način kako kosu učiniti elegantnom je prebacivanje na jednu stranu. Iskoristite priliku i stavite neke lijepe naušnice.
PROZIRAN TIL Ovaj je materijal vrlo fin i mekan, savršen za omatanje oko kose ili ukras u obliku mašne
CHIC PLETENICE Jednostavno ih je složiti, fora izgledaju samo dvije ili ih možete isplesti po čitavoj kosi
ZLATO U KOSI Ukosnice inspirirane kuglicama super izgledaju posvuda, kao da je kosa njima posuta
REP S MAŠNOM Predivna verzija jednostavne frizure
BOGATI VALOVI Za ovo vam treba figaro ili neki od trikova kako raditi valove - idealno je trakama od tekstila koje ćete omotati na pramenove
TANKE PLETENICE Ova varijanta je vrlo elegantna, a i dio stilova koji ne zahvijevaju puno pripreme
PODIGNUTO I ELEGANTNO Punđe raznih varijanti uvijek daju fini izgled
LEPRŠAVE ŠIŠKE Za ovaj tip frizure treba vam samo svježe oprana kosa
ČISTI MINIMALIZAM Niski rep i omatanje pramenom kose daje vrlo romantičan look
BUBBLE REP Ovaj tip repa zapravo je kombinacija više gumica, rasporedite ih po kosi ravnomjerno
LAGANI VALOVI NA BOB Stilske igre dopuštaju i neke vrlo minimalističke verzije, bob i valovi čine savršenu kombinaciju
VISOKA PUNĐA Uz lagane šiške i par nestašnih pramenova, svaka punža djeluje više casual. A opet je dio glam scene
WET LOOK Treba vam samo malo sjajnog gela, kako bi kosa bila super zalizana
FINI VALOVI Frizura koja paše na sve kose, od ravne do kovrčave
KREATIVNA PUNĐA Ovaj tip kreacije u kosi zahtijeva nešto kreativnosti i ne mora biti super uredan
OMOTANI PRAMENOVI Ovaj tip bubble repa je vrlo minimalistički, ne vidi se čak ni gumica
IDEALNO ZA UMETAK Punđa može biti super gusta, uz umetak koji će napraviti kosu bogatijom
PLETENICA PLUS PUNĐA Kreativnosti nema kraja uz dva elementa koja definiraju ženstvenost.
ŠIŠKE NA STRANU Ovaj stil je idealan za stepenaste kose, nije nužno da su sve u punđi ili repu
PUNK I GLAMUR U JEDNOM Gelirani šiljci imaju prednost u frizurama punkerskog stila
NISKA PUNĐA PLUS PLETENICA Još jedna divna verzija frizure koja ima notu ležernosti
VISOKI ZALIZANI REP Ako vam se ne da slagati nešto posebno, ovo je uvijek dobra ideja
GELIRANI UVOJCI Odvojite pramenove oko čela te ih oblikujte u gelirane uvojke
UREDNA NISKA PUNĐA Ovo je stil koji vole i balerine, no dodajte pramenove koji uokviruju lice
SVE NIJANSE PLAVE Za demonstraciju pramenova i tonova u kosi, ova je frizura idealna
SAMO JEDAN PRAMEN Za nestašne pramenove ima spasa, mogu postati zvijezda večernje frizure
NEVIDLJIVA KOPČA Ovaj stil je super za one koji žele minimalizam, a ne treba za to ni neka vještina
VRLO JEDNOSTAVNO Dovoljno je kosu uvinuti na jednu stranu i pričvrstiti je ukosnicama
ZALIZANO I PUNĐA Visoka punđa i kosa podijeljena po sredini čine odličnu stilsku simbiozu
ZAVJESA ŠIŠKE Neko vrijeme su bile mega hit, a sada su dio večernjih stilova
BOB S UKOSNICAMA Ako vam je dosadila klasična frizura, možete je ukrasiti tim jednostavnim crnim ukosnicama, djeluje super cool
WET LOOK BOB Ravno odrezana kosa savršena je za svaku prigodu, uvijek djeluje uredno
UKOSNICE NA JEDNU STRANU Još jedna jednostavna frizura koju možete lako popraviti i tijekom večeri
BISERI, BISERI... Simbol ženstvenosti i klasike svaku frizuru čini predivnom
BAŠ KAO ZVIJEZDE Uz malo kreativnosti i mašte dobit ćete elegantnu, lijepu frizuru
ŠTRAS I GLITTER Za blagdansku su frizuru dovoljne ukosnice s efektom sjaja
BOGATO UKRAŠENO Ako je haljina vrlo jednostavna, ova frizura čini dobar stilski balans