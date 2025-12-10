Obavijesti

RASKOŠ I ELEGANCIJA

Party frizure - velika galerija kreacija u kosi inspiriranih retro stilovima od 40-tih do 80-tih

Predivni valovi, raskošne kopče i biseri, bogate šiške... sve je to dio party stilova koji ovih dana vladaju scenom. Osnova stiliziranja je čista kosa, na kojoj se možete kreativno izraziti i nadopuniti styling na razne načine
Manji ili veći ukrasi inspirirani sjajnim elementima svaku će frizuru učiniti posebnom. Birajte elemente koji odgovaraju stylingu, frizura se treba uklopiti u vašu stilsku priču
Manji ili veći ukrasi inspirirani sjajnim elementima svaku će frizuru učiniti posebnom. Birajte elemente koji odgovaraju stylingu, frizura se treba uklopiti u vašu stilsku priču | Foto:
