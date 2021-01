Već desetak dana intenzivno razmišljam o tome kako želim ponuditi besplatni najam vjenčanice svim mladenkama iz Sisačko-moslavačke županije koje su pogođene potresom, koje se ove godine odluče na vjenčanje. Priča o mladom paru, Deanu Jadaniću i Ani Krznarević, koji su se zaručili ispred ruševina Doma zdravlja Petrinja bila je presudna da donesem konačnu odluku. Dakle, Ana može doći kod nas u salon i izabrati koju god vjenčanicu želi između 200-injak modela, pa ćemo ju besplatno prilagoditi, opremiti ju i može na vjenčanje, kaže Tomislava Martinić, vlasnica salona vjenčanica Nancy, koja je ispod priče na portalu 24sata o tome kako je Dean zaprosio Anu u komentaru ponudila besplatni najam vjenčanice, s brojem telefona na koji joj se mogu javiti.

- Želim im samo da budu sretni i da njihova priča bude poticaj i svim drugim mladim parovima koji su razmišljali o vjenčanju, a u ovim okolnostima bi možda odgodili, jer si to neće moći priuštiti - kaže Tomislava, koja salon Nancy vjenčanica vodi punih 30 godina.

U zadnje vrijeme nije lako poslovati, jer se vjenčanja zbog korona virusa odgađaju, ili su puno manja nego inače, pa je manje posla.

- No, naučila sam se prilagođavati kroz život, pa tako i sada: Tako u zadnje vrijeme radimo nešto jednostavnije i manje raskošne vjenčanice, za manja vjenčanja. Mnoge stvari napravimo s popustom, kako bi si djevojke ipak mogle priuštiti savršenu haljinu -pojašnjava Tomislava.

- Imali buju i kočiju, nego kaj! - kaže nam Mirko Majsec, predsjednik Županijske udruge uzgajivača konja Krapina iz Krapinsko-zagorske županije, koji je u komentarima na našem portalu mladom paru ponudio besplatnu vožnju kočijom za vjenčanje.

Vlasnik je kočije koju je izradio prema modelu više starinskih bečkih kočija koje je imao ranije.

- Ova koju nudim izrađena je po tim starinskim modelima u Poljskoj, po narudžbi. Duža je i rađena s pojačanim osovinama, da bi se u njoj mogli voziti mladenci i kumovi. Ako vam velim da je ta kočija kao Mercedes među automobilima, onda sam vam sve rekel - kaže.

S tom je kočijom vozio brojne mladence na vjenčanjima, čest je gost na velikim manifestacijama i događanjima. Među vjenčanjima koja se pamte i zbog njegove kočije je vjenčanje varaždinske tenisačice Karoline Šprem i ciparskog tenisača Marcosa Baghdatisa, koji su se vjenčali 2012. godine u Trakošćanu. Najčešće vozi po Zagorju, ali i diljem Hrvatske, pa i u inozemstvu, jer nije mu problem 'potegnuti' ni do Austrije, Mađarske ili Slovenije.

- Kočija se vozi na prikolici, konji u kamionu i tako smo zaista već bili svuda. Išli bumo i za ove mladence: Oni buju rekli od kud hoće da ih vozimo, samo nek jave kad treba - kaže Mirko.

Dodaje kako je osjetio potrebu javiti se s ponudom, jer Ana i Dean bude nadu u povratak života na područje Petrinje.

- Ako budemo djelić priče koja će i drugim mladim ljudima biti poticaj za to, bit ćemo sretni - zaključuje Majsec.

- Svima od srca hvala na predivnim ponudama i gestama. Mi baš želimo ostati živjeti u Petrinji, a neće biti lako organizirati vjenčanje, tako da bih rado prihvatila. No, zasad još ne znamo datum. Ne znamo ni što nas sutra čeka i sad nam je najvažnije pobrinuti se za to da osiguramo egzistenciju - odgovara Ana na ponude.

Naime, ona i Dean već gotovo dvije godine žive zajedno, a prije potresa živjeli su u unajmljenom stanu u Sisku. Sad su u tom stanu Deanovi roditelji, jer je njihova kuća srušena.

- Mi smo se privremeno preselili kod prijatelja, dok taj stan ne prilagodimo za zajednički život svih nas, u čemu nam je i vlasnik stana obećao pomoći, pa to treba riješiti. Druga stvar koja nam je važna je da vidimo što će biti s poslovima - kaže Ana.

Dean je radio u Domu zdravlja, koji inače radi na dvije lokacije. Jedna je srušena, a u drugoj se tek uspostavlja organizacija. Ana je, pak, već neko vrijeme radila kao poslovođa u jednom kafiću, a kako kafići ne rade, ni na to se ne mogu osloniti.

- Imamo i svoj obrt za čišćenje, čistili smo stambene zgrade, no sad je i to došlo u pitanje jer je većina stambenih zgrada za rušenje, tako da prvo trebamo vidjeti kako ćemo dalje - pojašnjava.

Zato im, dodaje, datum vjenčanja trenutno nije u fokusu.

- Kad god smo dosad razgovarali o tome, ideja je bila da to bude u rujnu, jer smo se u rujnu upoznali i Deanov je rođendan u rujnu. U šali kaže da će tako dobivati duple poklone. Gledali smo na kalendaru, njegov rođendan, 17. rujna, ove godine pada u petak, a iduće u subotu, što bi možda mogla biti dobra prilika. No, zasad zaista ne znamo hoće li to biti baš rujan i koja godina - kaže Ana.

Jedino što zasad znamo to je da su nas neizmjerno dirnuli svojom pričom, te da će njihovo vjenčanje sigurno biti velika proslava dvoje ljudi koji zajedno mogu prebroditi baš sve nevolje. I da imaju riješenu vjenčanicu i kočiju.