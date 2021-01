Po struci sam zapravo kuhar, a s drvetom sam naučio raditi sam. Umirovljeni sam hrvatski branitelj, no besposličarenje za mene nije bila opcija pa sam si našao hobi koji me smiruje, ispunjava i veseli. Od drveta mogu napraviti sve, a kada nešto zamislim ne izlazim iz radionice dok to ne završim, kaže Zlatko Mudrinjak (61) iz Zagreba koji mirne dane u mirovini provodi u Stubičkim toplicama.

Na ulazu u Zlatkovo dvorište pogled skreće na veliku drvenu vjetrenjaču, konjića, sovu na drvetu, poštanski sandučić čiji je krov pokriven školjkama.

- Imao sam u dvorištu vjetrenjaču visoku četiri metra koja je bila poznata u cijelom mjestu. Nažalost s vremenom je istrunula pa sam napravio manju verziju - govori nam veseli Zlatko koji se izradom predmeta od drveta samostalno bavi već 15 godina. Kao invalid Domovinskog rata obolio je od PTSP-a, a ručni rad pomogao mu je da svoje misli skrene na nešto pozitivno i da se osjeća korisno.

- Mogao sam kao neki sjediti u kafiću i pustiti život da mi propada, ali nisam. Ovo je je bio moj izlaz iz depresije i terapija, inače bi već bio na Mirogoju - kaže Zlatko kojeg prijatelji inače zovu Mudri.

Pored radionice nalazi se i ostava za koju kaže da je njegov 'muzej', a pokazao nam je što je sve napravio svojim vještim rukama.

- Evo, braća Sinkovići od žice u drvenom čamcu, kornjača, krokodil, kobra od 78 komada drveta i beba kobra, mačevi, jaslice, minijaturnu verziju preše za grožđe, satovi, sjekire.... Što god si zamislite ja to mogu napraviti. Treba mi možda par dana da smislim kako ću to napraviti, ali dok nešto ne završim nemam mira. Znam biti u radionici cijeli dan - kaže Zlatko koji materijal skuplja gdje god stigne.

- U pilani, na otpadu, od prijatelja... ponešto kupim, ali uvijek nađem načina da imam sve što mi treba. Čak imam i kasicu za donacije - pokazuje nam Zlatko kao i mnoštvo neobrađenog drvenog materijala u dvorištu.

Radi po narudžbi, ali kaže da je više toga poklonio nego prodao. Najviše ga veseli kada izrađuje igračke za svoje unuke.

- Djeca i unuci žive u Zagrebu. Ja sam za unuke napravio krevete kada dođu kod nas prespavati. Izradim im što god požele. Unučici sam napravio drveni bicikl od dijelova kinderbeta i kotačima od pravog bicikla i kočnicama, a nećaku brusilicu - kaže Zlatko.

- Stalno nešto izrađuje i napravi sve što je naumio. Zna biti po cijele dane u radionici. Svaki vikend kada se vratim s posla iz Zagreba čeka me nešto novo - kaže supruga Jadranka.

Na pitanje kako je uspio naučiti obrađivati drvo kao pravi profesionalac, kaže da zna gledati upute na internetu, probavati sam, pokušavati.. i na kraju uvijek uspije.

- To je bio neki moj skriveni talent - kaže pokazujući nam svoju kuću u minijaturi koju je napravio samo od čačkalica. Kuća izgleda autentično, u točnim dimenzijama, sa svakim prozorom na svom mjestu kao i s plavim krovom jer Zlatko je ipak žestoki navijač Dinama.

Ono što nas je posebno fasciniralo je velika replika broda Zorogaza iz Narnijskih kronika.

- Gledao sam film na televiziji i vidio brod koji na provi ima glavu zmaja, a na krmi rep. Mislio sam si, pa mogu ja to napraviti. Proučavao sam ga i eto ga, izgleda isto kao i taj iz filma, unutra i izvana - hvali nam se Zlatko te dodaje da često izrađuje brodove, a jedan je napravio i za suprugu. Obožava raditi i jaslice, a u svom 'muzeju' čuva jedna velike svjetleće napravljene od kamena i drveta koje bi svatko rado stavio pod bor.

Osim rada s drvetom, voli i slikati, ponajviše s pijeskom. Kada nije u Stubakima, Zlatko odlazi na Krk gdje ima maslinik.

- Imam red maslina, mlade su, ali dobro su rodile ove godine. Kako god, važno je da uvijek imam zanimaciju i da ruke rade - zaključuje.