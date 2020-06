- Po\u010dela sam primje\u0107ivati \u200b\u200bda svaki put kad bih dovela Gunnera, Delta bi bio prvi delfin na pristani\u0161tu. Donosio bi mu igra\u010dke kao da se poku\u0161ava igrati s njim - rekla je. I doista, Gunner je prihvatio izazov, brzo se nau\u010dio igrati s Deltom hvataju\u0107i\u00a0igra\u010dke koje mu je on donosio.

- Prijateljstvo je s vremenom samo procvjetalo, no kako su oboje sada malo stariji, vi\u0161e se ne vi\u0111aju toliko jer me Gunner prati na posao samo nekoliko puta mjese\u010dno - rekla je Maria. Iako se ne vi\u0111aju toliko \u010desto koliko bi to oni htjeli, Blanton tvrdi da\u00a0se odmah prepoznaju i da je Delta i dalje uvijek prvi dupin koji ga do\u0111e pozdraviti, pi\u0161e Insider.