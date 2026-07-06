'Pasite' oči: Ovo su najskuplje turističke destinacije na svijetu

Mnogi imaju listu skupih putovanja koja planiraju za posebne prilike. Analiza podataka o troškovima putovanja pokazuje koje su destinacije najskuplje na svijetu. Najčešće su to udaljena i izolirana mjesta
Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu
U nastavku pogledajte najskuplje destinacije u 2026. godini.
| Foto: Canva/123RF
U nastavku pogledajte najskuplje destinacije u 2026. godini. |
Foto: Canva/123RF
U nastavku pogledajte najskuplje destinacije u 2026. godini.
| Foto: Canva/123RF
GRENLAND Prosječni dnevni trošak putovanja iznosi oko 1.027 €, prosječan let 1.190 €, a hotel oko 200 € po noćenju. Grenland je najveći otok na svijetu i poznat je po ledenjacima, fjordovima i arktičkoj prirodi. Posjetitelji dolaze zbog polarne svjetlosti, vožnje psećim zapregama i jedinstvenih ledenih krajolika. Zbog izoliranosti i zahtjevne logistike smatra se jednom od skupljih avanturističkih destinacija.
| Foto: 123RF
BRITANSKI DJEVIČANSKI OTOCI Prosječni dnevni trošak iznosi 811 €, a hotel tijekom radnog tjedna oko 997 € po noćenju. Ovi karipski otoci poznati su po luksuznim plažama i kristalno čistom moru. Posebno su popularni među ljubiteljima jedrenja i ekskluzivnog odmora. Manji broj turista daje osjećaj privatnosti i mira.
| Foto: 123RF
FRANCUSKA POLINEZIJA Prosječni dnevni trošak iznosi 663 €, dok hotel košta oko 1.212 € po noćenju. Otočje u Tihom oceanu poznato je po Bora Bori i luksuznim vilama iznad mora. Privlači parove, ronioce i ljubitelje egzotičnih destinacija. Lagune i koraljni grebeni među najljepšima su na svijetu.
| Foto: 123RF
ANTARKTIKA Prosječni dnevni trošak iznosi 1.325 €, a prosječan let 1.665 €. Antarktika je najhladniji i najizoliraniji kontinent na Zemlji. Većina putovanja uključuje ekspedicijska krstarenja i istraživačke ture. Posjetitelji često mogu vidjeti pingvine, tuljane i kitove u prirodnom okruženju.
| Foto: 123RF
MALDIVI Prosječni dnevni trošak iznosi 940 €, a hotel oko 1.096 € po noćenju. Maldivi su poznati po luksuznim privatnim otocima i rajskim plažama. Kristalno čisto more i koraljni grebeni idealni su za ronjenje. Posebno su popularni među parovima i ljubiteljima luksuza.
| Foto: 123RF
ŠVICARSKA Prosječni dnevni trošak iznosi 528 €, a hotel oko 425 € po noćenju. Švicarska je poznata po Alpama, skijalištima i prekrasnim jezerima. Zemlja ima vrlo visok životni standard i među skupljima je u Europi. Idealna je za planinarenje i zimski turizam.
| Foto: 123RF
ZIMBABVE Prosječni dnevni trošak iznosi 1.024 €, a prosječan let 1.613 €. Zemlja je poznata po Viktorijinim slapovima i bogatom životinjskom svijetu. Safari ture predstavljaju najveći dio troškova putovanja. Posjetitelji mogu doživjeti autentičnu afričku divljinu.
| Foto: 123RF
OTOCI TURKS I CAICOS Prosječni dnevni trošak iznosi 770 €, a hotel oko 1.238 € po noćenju. Otoci su poznati po nekim od najljepših karipskih plaža. More je idealno za ronjenje i vodene aktivnosti. Visoke cijene uglavnom dolaze zbog luksuznih resorta.
| Foto: 123RF
BOCVANA Prosječni dnevni trošak iznosi 1.339 €, a let oko 1.589 €. Bocvana je jedna od najpoznatijih safari destinacija u Africi. Delta Okavanga pruža jedinstveno iskustvo promatranja divljih životinja. Većina troškova odnosi se na ekskluzivne safari kampove.
| Foto: 123RF
ANGVILA Prosječni dnevni trošak iznosi 1.109 €, a hotel oko 1.477 € po noćenju. Mali karipski otok poznat je po luksuznim hotelima i bijelim pješčanim plažama. Destinacija je vrlo mirna i ekskluzivna. Privlači putnike koji traže privatnost i luksuz.
| Foto: 123RF
SVETA LUCIJA Prosječni dnevni trošak iznosi 694 €, a hotel oko 995 € po noćenju. Ovaj karipski otok poznat je po vulkanskim vrhovima Pitons. Nudi kombinaciju tropske prirode, plaža i avanturističkih aktivnosti. Posebno je popularan među parovima.
| Foto: 123RF
NAMIBIJA Prosječni dnevni trošak iznosi 923 €, a let oko 1.761 €. Namibija je poznata po pustinjskim krajolicima i visokim pješčanim dinama. Nacionalni parkovi i safari iskustva privlače ljubitelje prirode. Zemlja ima neke od najspektakularnijih pejzaža Afrike.
| Foto: 123RF
ISLAND Prosječni dnevni trošak iznosi 645 €, a hotel oko 352 € po noćenju. Island je poznat po vulkanima, gejzirima i toplim izvorima. Turisti ga često posjećuju zbog polarne svjetlosti i dramatičnih prirodnih prizora. Troškovi hrane i usluga među najvišima su u Europi.
| Foto: 123RF
NORVEŠKA Prosječni dnevni trošak iznosi 602 €, a hotel oko 186 € po noćenju. Norveška privlači posjetitelje spektakularnim fjordovima i prirodom. Popularna je za planinarenje, krstarenja i promatranje sjeverne svjetlosti. Visoke cijene povezane su s visokim životnim standardom.
| Foto: 123RF
ZAMBIJA Prosječni dnevni trošak iznosi 812 €, a let oko 1.294 €. Zambija je poznata po safarijima i Viktorijinim slapovima. Zemlja pruža autentičnije i manje komercijalizirano iskustvo afričke prirode. Safari kampovi i udaljene lokacije povećavaju ukupne troškove putovanja.
| Foto: 123RF