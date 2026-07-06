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'Pasite' oči: Ovo su najskuplje turističke destinacije na svijetu

Mnogi imaju listu skupih putovanja koja planiraju za posebne prilike. Analiza podataka o troškovima putovanja pokazuje koje su destinacije najskuplje na svijetu. Najčešće su to udaljena i izolirana mjesta
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'Pasite' oči: Ovo su najskuplje turističke destinacije na svijetu
U nastavku pogledajte najskuplje destinacije u 2026. godini. | Foto: Canva/123RF
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U nastavku pogledajte najskuplje destinacije u 2026. godini. | Foto: Canva/123RF
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