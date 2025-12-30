Obavijesti

PAZITE SE!

Pasivna agresija po Zodijaku: Tko šuti, a tko udara direktno?

Pasivna agresija često se ne prepoznaje odmah, dolazi u obliku šutnje, ignoriranja, dvosmislenih komentara ili 'slučajnog' zaboravljanja. Prema astrološkim tumačenjima, neki horoskopski znakovi takvo ponašanje koriste češće od drugih
Donosimo rang-listu svih 12 horoskopskih znakova, poredanih od onih koji se pasivnom agresijom služe najmanje do onih koji su u tome pravi majstori. | Foto: 123rf/ILUSTRACIJA
