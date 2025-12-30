Pasivna agresija po Zodijaku: Tko šuti, a tko udara direktno?

Pasivna agresija često se ne prepoznaje odmah, dolazi u obliku šutnje, ignoriranja, dvosmislenih komentara ili 'slučajnog' zaboravljanja. Prema astrološkim tumačenjima, neki horoskopski znakovi takvo ponašanje koriste češće od drugih
Donosimo rang-listu svih 12 horoskopskih znakova, poredanih od onih koji se pasivnom agresijom služe najmanje do onih koji su u tome pravi majstori.
12. OVAN -
Najmanje pasivno agresivan znak Zodijaka. Ovan nema strpljenja za prešućivanje i suptilne poruke. Ako ga nešto smeta, reagirat će odmah, glasno i izravno. Njegova ljutnja je kratka, ali jasna.
11. STRIJELAC -
Iskren i otvoren, Strijelac ne voli igre i emocionalne zavrzlame. Probleme rješava razgovorom i često ne razumije zašto bi netko šutio umjesto da kaže što ga muči.
10. LAV -
Lav preferira otvoreno pokazivanje emocija. Iako može biti dramatičan, rijetko pribjegava pasivnoj agresiji. Ako je povrijeđen, to će se vrlo brzo vidjeti i čuti.
9. VODENJAK -
Vodenjak se ne služi klasičnom pasivnom agresijom, ali zna djelovati hladno i distancirano. Kad je nezadovoljan, povlači se i racionalizira emocije, što drugima može izgledati kao ignoriranje.
8. BLIZANCI -
Kod Blizanaca se pasivna agresija najčešće pojavljuje kroz sarkazam i šale. Umjesto otvorenog sukoba, nezadovoljstvo prikrivaju humorom, često ostavljajući druge u nedoumici.
7. BIK -
Bik je strpljiv, ali i tvrdoglav. Kad se osjeti povrijeđenim, zatvara se u šutnju i odbija razgovor. Neće se svađati, ali neće ni popustiti.
6. JARAC -
Jarac rijetko pokazuje emocije, ali zna jasno dati do znanja da nešto nije u redu, hladnoćom i distancom. Njegova pasivna agresija djeluje tiho, ali vrlo ozbiljno.
5. RIBE -
Ribe često pate u tišini. Umjesto otvorenog sukoba, povlače se i pokazuju tugu, nadajući se da će druga strana sama shvatiti u čemu je problem.
4. VAGA -
Vaga izbjegava sukobe pod svaku cijenu. Nezadovoljstvo pokazuje neizravno, odugovlačenjem, izbjegavanjem razgovora i nejasnim porukama.
3. DJEVICA -
Djevica svoju pasivnu agresiju skriva iza kritike i „dobronamjernih savjeta“. Rijetko će priznati da je ljuta, ali će to pokazati kroz sitne, precizne primjedbe.
2. ŠKORPION -
Škorpion zna kako povrijediti bez riječi. Ignoriranje, hladni pogledi i emocionalna distanca njegovi su omiljeni alati kad je povrijeđen.
1. RAK -
Najpasivno agresivniji znak Zodijaka. Rak rijetko govori otvoreno o svojim osjećajima, ali šutnjom, uzdasima i suptilnim porukama jasno daje do znanja da nešto nije u redu. Njegova pasivna agresija proizlazi iz dubokih emocija i osjetljivosti.
