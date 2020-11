POGLEDAJTE VIDEO: Inovativan nakit inspiriran zagreba\u010dkim Hendrix mostom potpisuje umjetnik Adriano Nokaj

<p>Originalni dizajn čizme koju danas nosimo gotovo svi, potpisuje postolar kraljice Viktorije, Sparkes-Hall. Patentirao ga je 1851. godine, čime je otvorio novu eru u dizajnu čizama.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Inovativan nakit inspiriran zagrebačkim Hendrix mostom potpisuje umjetnik Adriano Nokaj</strong></p><p>Čizma je postala hit u visokom društvu, a na to je svakako utjecala i činjenica da ih voli kraljica Viktorija.</p><p>Iako današnji modeli izgledaju drugačije, i original, koji je osmislio njezin postolar imao je sa strane jednostavno uvlačenje stopala.</p><p>Bila je to značajka koja je ovu čizmu izdigla iznad ostalih modela tog vremena.</p><p>No, ime Chelsea ova čizma dobiva tek u 60-ima, po londonskom kvartu Chelsea, gdje su ih nosile ikone mode poput Mary Quant i njezino moderno društvo.</p><p>Chelsea stil postao je hit, a dio te priče bile su gležnjače s elastičnim detaljima.</p><p>Iako su nekada te čizme bile kreirane za kraljevsku obitelj i plemstvo te visoko društvo, u 60-ima ih prihvaćaju i glazbenici poput Beatlesa, piše <a href="https://bespokuture.com/2020/02/27/history-of-the-chelsea-boot/">Bespokuture</a>.</p><p>Chelsea čizmica postaje moderna kreacija poželjna u društvu koje prati trendove.</p><p>Ovaj dizajn već dekadama nose i muškarci i žene, a dolazi u raznim varijantama, od glatke kože do antilopa.</p><p>Najpopularnije su one crne, tamno plave, smeđe i bordo.</p>