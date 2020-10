- Prva sezona bila je druga\u010dija te nije bila toliko modno orijentirana. No, u drugoj je ve\u0107 postala planetarno popularna, pa su do\u0161li i dizajneri. Odje\u0107a je istovremeno poslu\u017eila kako bi temeljito uokvirila svaki karakter, svaka od djevojaka imala je vlastiti stil odijevanja i izgleda - istaknula je Patricia Field, pi\u0161e Cheatsheet.

Carrie Bradshaw, Miranda Hobbes, Samantha Jones i Charlotte York bile su toliko razli\u010dite u karakterima da je ve\u0107 na prvi pogled bilo jasno kako \u017eive i razmi\u0161ljaju.

U drugoj sezoni dizajneri su se \"trgali\" da budu u seriji, istaknula je kostimografkinja, zbog \u010dega je serija postala i svojevrsni trendsetter.\u00a0

Modna strana serije ostala je jedan od fokusa pri\u010de do kraja samog snimanja, pa su uloge postale i modne ikone. Sarah Jessica Parker i danas je dio modnoga svijeta, potpisuje vlastitu liniju cipela SJP.

No, nisu samo cipele bile klju\u010dni dio stila glavnih likova, ve\u0107 su to bile \u010ditave kombinacije, a dame su ih mijenjale gotovo u svakoj sceni.

Eklekti\u010dan stil Carrie, elegantna i \u010dedna Charlotte, seksi poslovna Samantha te\u00a0poslovna i stroga Miranda stilski su aktualne i danas, \u0161to samo dokazuje da je Field napravila genijalan posao.

Patricia Field, kostimografkinja serije 'Seks i grad': Odjeća je uokvirila karakter svake uloge

Carrie, Miranda, Charlotte i Samantha već su par dekada ultimativne modne zvijezde s malih ekrana, a to je djelo kostimografkinje koja je uspjela "opisati" njihov karakter putem odjeće i modnih dodataka

<p>Prva epizoda "Seks i grada" emitirana je 1998. godine, a serija se prikazivala šest godina. U međuvremenu je osim priče o prijateljstvu postala i ultimativni modni hit, zahvaljujući kostimografkinji Patriciji Field.</p><p>- Prva sezona bila je drugačija te nije bila toliko modno orijentirana. No, u drugoj je već postala planetarno popularna, pa su došli i dizajneri. Odjeća je istovremeno poslužila kako bi temeljito uokvirila svaki karakter, svaka od djevojaka imala je vlastiti stil odijevanja i izgleda - istaknula je Patricia Field, piše <a href="https://www.cheatsheet.com/entertainment/sex-and-the-city-stylist-patricia-field-explained-why-the-girls-clothing-changed-after-season-2.html/">Cheatsheet.</a></p><p>Carrie Bradshaw, Miranda Hobbes, Samantha Jones i Charlotte York bile su toliko različite u karakterima da je već na prvi pogled bilo jasno kako žive i razmišljaju.</p><p>U drugoj sezoni dizajneri su se "trgali" da budu u seriji, istaknula je kostimografkinja, zbog čega je serija postala i svojevrsni trendsetter. </p><p>Modna strana serije ostala je jedan od fokusa priče do kraja samog snimanja, pa su uloge postale i modne ikone. Sarah Jessica Parker i danas je dio modnoga svijeta, potpisuje vlastitu liniju cipela SJP.</p><p>No, nisu samo cipele bile ključni dio stila glavnih likova, već su to bile čitave kombinacije, a dame su ih mijenjale gotovo u svakoj sceni.</p><p>Eklektičan stil Carrie, elegantna i čedna Charlotte, seksi poslovna Samantha te poslovna i stroga Miranda stilski su aktualne i danas, što samo dokazuje da je Field napravila genijalan posao.</p>