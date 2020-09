Pazite ako u sušilicu stavljate eterična ulja - može sve izgorjeti

Mnogi vjeruju da u sušilicu rublja mogu dodati bilo koje eterično ulje kako bi postigli prekrasni miris, no nije sve tako jednostavno. Treba paziti na više stvari

<p>Što vas može usrećiti više od toga kad izvadite toplu odjeću iz sušilice koja odmah može u ormar? Možda jedino to da izvadite toplu odjeću koja miriše na polja lavande na Hvaru. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Kako sušiti rublje da ne ugrozite zdravlje</p><p>Mnogi vjeruju kako postoji jednostavan način za to, dodati nekoliko kapi esencijalnih ulja u sušilicu. No budite oprezni.</p><p>Naime, različita eterična ulja imaju različitu temperaturu na kojoj isparavaju, a nakon što se stvori dovoljna količina pare u zraku, postoji opasnost od toga da se - zapale. Ukratko, jednom kad su izložena previsokim temperaturama, postoji potencijalna opasnost od požara. Zbog toga je važno provjeriti koja točka taljenja odgovara svakom pojedinom ulju. </p><p>- U prosjeku, to je oko 57-60 stupnjeva, pa koristim ulja koja imaju talište bliže 90-100 stupnjeva, što bi trebalo biti opće pravilo, kaže obiteljska liječnica dr. Sarah Villafranco. Dodaje kako su među uljima s točkom taljenja iznad 80 stupnjeva ulje sandalovine, Palmarosa i Cedar, dok bi trebalo izbjegavati one s niskom točkom taljenja, među kojima su sva ulja iz obitelji metvice, citrusa (limun, limeta, bergamot, divlja naranča) i eukaliptus, piše portal <a href="https://www.mindbodygreen.com/articles/essential-oils-in-dryer-safety-guide">MindBodyGreen.</a> </p><p>Nakon što odaberete ulje, treba ga koristiti vrlo štedljivo, odnosno ne više od dvije do tri kapi. Preporuka je da ga dodate u kuglu za sušenje za višekratnu upotrebu, umjesto da ulje stavite direktno u mašinu. </p><p>- Vrlo je važno koristiti visokokvalitetna esencijalna ulja, jer ako nisu, ni informacije o točki taljenja možda neće biti precizne, što može biti problem - dodaje Villafranco. Napokon, ne zaboravite da neka ulja mogu izazvati iritaciju, posebno kod ljudi s osjetljivom kožom. Dakle, odjeća vam može izazvati osip na koži, upozorava. </p>