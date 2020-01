Uh, nije lako! Srce strastvenog navijača je pod velikim stresom

Gledanje utakmice, posebno važne kakva je bila sinoć kada smo u zadnjim sekundama polufinala izbacili Norvešku iz igre, broj otkucaja srca zna se ubrzati toliko da kuca dvostruko brže. Dokazano je da su u takvim situacijama ljudi sa koronarnom bolešću srca pod pod povećanim rizikom od komplikacija.

POGLEDAJTE S KIM JE OD RUKOMETAŠA LINO ČERVAR IMAO NAJVIŠE RAZMIRICA:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Živciranje tijekom navijanja utječe na razinu neurotransmitera u mozgu - dopamina, noradrenalina, serotonina itd. Osim toga, ima utjecaj i na razinu hormona stresa.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Izuzetno jako uzbuđenje tijekom navijanja zna biti okidač za razna akutna stanja jer dolazi do porasta srčane frekvencije, tlaka i stiskanja arterija zbog adrenalina, a to pak povećava kontrakcije srca i može rezultirati infarktom kod pojedinaca koji su srčani bolesnici, upozoravaju stručnjaci. Takvim ljudima možda je bolje ne gledati neku važnu utakmicu, iako, znamo, to nije nimalo lako.

Istraživači sa Royal West akademije u Kanadi pozabavili su se ovom tematikom, samo što su oni istraživanje proveli na navijačima koji su 'ludi' za utakmicama hokeja, jer ipak je to njihov nacionalni sport. U obzir su uzeli samo ljude dobrog zdravlja pa proučili što se događa sa njihovim srcem tijekom cijele utakmice, ne samo u zadnjim minutama.

Ljudima koji su navijali kod kuće puls je porastao kao da su odradili lagani trening - broj otkucaja se ubrzao za do 75 posto, dok je onima na stadionu udaralo brže, kao nakon intenzivnijeg vježbanja - srce im je kucalo do 110 posto brže nego inače.

Tako da imajte to sve na umu u nedjelju tijekom finala u Stockholmu. Navijajte za naše rukometaše, ali pazite i na svoje srce!

Foto: Siniša Hančić/PIXSELL

Iskustvo stresnih situacija Ćire Blaževića

- Znam da je to sve individualno, ali isto tako znam da sad, kad nisam pod uobičajenim stresom, počinjem umirati. Svaki me stres revitalizirao i sad kad ga nema, rapidno starim - rekao je jednom prilikom legendarni bivši nogometni trener Ćiro Blažević.

Iako liječnici tvrde drugačije te upozoravaju na opasnosti i štetnost stresa za organizam, legendarni trener Ćiro Blažević smatra da je zahvaljujući stresu on živio. Kazao je kako je čovjek bez stresa uskraćen i zakinut.

- Ne bih mogao izdvojiti samo jednu utakmicu kao najstresniju. Bilo je puno onih u kojima sam morao pobijediti ili umrijeti. Ja sam izgubio i ostao živ - prisjetio se kroz smijeh. Zbog stresa se nije mogao oduprijeti potrebi za pušenjem.

- Onda su zabranili pušiti tijekom utakmice. To je bilo gadno. Sad kad nema toliko stresa, puno manje pušim - rekao je iako uvjeren da mu je stres mnogo puta pomogao.

- Cijela priča oko utakmica podijeljena je u faze i svaka je stresna. Prvo je sama priprema utakmice jako delikatan period, zahtijeva koncentraciju. To se razdoblje nastavlja na utakmicu. Koga staviti, koga zamijeniti, što učiniti da svi aduti budu na našoj strani. E, to je kulminacija stresa za sve, trenere, igrače, liječnike na klupi, sve, a i za navijače - prisjetio se Ćiro najstresnijih trenutaka u trenerskoj karijeri te dodaje kako bez obzira na taj stres nije imao zdravstvenih problema tijekom utakmice.

- Nisam u tijeku utakmice imao problema, ali to je zbog stresa. Nije mi se, primjerice, zamantalo, a nije jer sam bio pod stresom - zaključio je Ćiro.

POGLEDAJTE NOVU EPIZODU VIDEO SERIJALA 'ZENZACIJA' S IVANOM ŠARIĆEM: