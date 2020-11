Pazite gdje držite vodu u kući da ne prizovete nevolju na obitelj

<p>U kući je dobro imati vodu u nekoj posudi ili nešto što je simbolizira kao, recimo, slika na kojoj se vidi jezero. Nedostatak njezine energije ispoljava se kao nedostatak novca, problemi s poslom i druge poteškoće u životu.</p><p>Ali, ako je njezina energija previše intenzivna, tada ljudi postaju neodlučni, što opet nije dobro. Važno je imati balans jer je voda jedan od najmoćnijih elemenata, blagotvorno djeluje u malim količinama i pogubno u prevelikim.</p><p>Kao prvo, sva voda koju držite u domu mora biti bistra i svježa, a idealno je ako teče i žubori. To može biti akvarij, fontana, jezerce, vaze sa cvijećem... Lokacija na kojoj se nalazi u domu, također, je izuzetno bitna - donosimo vam mjesta na kojima vodu ne treba držati. </p><h2>S desne strane ulaznih vrata</h2><p>Znači, kada stanete iznutra licem okrenuti prema ulaznim vratima, voda vam ne smije stajati s desne strane jer to priziva lošu energiju na vašu obitelj i ljubavnu vezu. Na primjer, ako u kući postoji oženjen muškarac, ova loša energija mogla bi ga voditi u preljub. </p><p>Idealno bi bilo imati malu fontanu s lijeve strane ulaznih vrata, nekoliko metara od njih kako bi uvijek tekla prema domu, a ne od njega, to je dobro za prizivanje pozitivne energije.</p><h2>Voda u spavaćoj sobi ili iza leđa</h2><p>Prema feng shui vjerovanju voda je uvijek Yang, a spavaća soba treba više biti Yin. To je razlog zašto je u toj prostoriji nije preporučljivo držati - šteti zdravlju i bračnim odnosima. Čak ni slika s motivima vode nije poželjna u spavaćoj sobi.</p><p>Također, pripazite da vam voda ili slike sa vodom ne stoje iza leđa tamo gdje boravite tijekom dama, na primjer, iznad kauča na kojem sjedite ili mjesta na kojemu sjedite i nešto radite. To se ne odnosi na slavine i vaze.</p><h2>Ispod stepenica</h2><p>To je još jedna lokacija u domu gdje ne treba držati vodu, jer tako simbolički gazite po blagostanju i bogatstvu i tako te važne stavke u životu omalovažavate. Na taj način odbijate od sebe i jedno i drugo.</p><h2>I ustajala voda donosi lošu energiju</h2><p>Pripazite da u kući nemate vodu koja je ustajala, zamutila se, trula je ili smrdi. Redovito mijenjajte vodu u vazi sa cvijećem, u akvariju, terariju... i pripazite da vam negdje ne stoji zaboravljena čaša vode, prenosi <a href="https://atma.hr/feng-shui-izbjegavajte-vodu-na-ovih-5-mjesta-u-kuci-privlaci-nevolje-i-bolest/" target="_blank">Atma</a>.</p>