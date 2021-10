Ljudi stvaraju dojam o vama unutar prvih 30 sekundi nakon što su vas upoznali. Govor tijela, kao i ono što govorimo, važni su za ostavljanje dobrog dojma. Stoga kad upoznate nekog, usredotočite se na njega i nemojte ga izbjegavati jer ostavljate loš dojam.

POGLEDAJTE VIDEO:

Ako radite ove stvari ostavljate drugima loš dojam o sebi:

1. Gledate u sat

Ovo će drugim ljudima dati do znanja da su vam dosadni i da jedva čekate otići. Ako doista žurite i trebate otići u određeno vrijeme, obavijestite ih. Stavite tihi alarm na telefon i kad za to dođe vrijeme, ispričajte se. Ljudi će prije razumjeti to nego kada im ništa ne kažete i konstantno gledate u sat.

2. Slab i nesiguran stisak ruke

Slab stisak ruke šalje poruku da vam nije stalo do druge osobe. Ovo je posebno loše kada je to netko s vašeg radnog mjesta jer ostavljate negativan dojam, a da toga niste svjesni. Rukujte se čvrsto (ali ne prejako) kako bi druga osoba shvatila da vam je stalo da se s njom upoznate i da vam je zaista drago. Također pokušajte održavati kontakt očima, ali ne previše intenzivan jer bi se zbog toga drugi mogli osjećati neugodno.

3. Blokiranje prostora između vas i drugih ljudi

Na primjer, ako držite telefon ili knjigu, ostavite ih sa strane ili na stolu tijekom razgovora. Ne želite da druga osoba misli da vas ometa u nečemu. Uklanjanjem svih stvari koje stoje između vas, oboje ćete se osjećati povezanijima.

4. Previše se približavate ljudima

Nečiji osobni prostor proteže se od 45 cm do 122 cm oko njih. Kršenje tog prostora ljudima stvara nelagodu i ostavlja im loš dojam o vama. Također bi mogli pomisliti da ste vi netko tko ne razumije nečije granice i tko ima agresivne sklonosti. Dakle, ako vam netko nije blizak prijatelj ili član obitelji, bolje držite sigurnu distancu.

5. Skidate vlakna ili dlake s odjeće

Dlake, vlakna, mrvice - sve to kada se nakupi na odjeći može vas početi nervirati, ali ostavite to na miru i riješite to nakon radnog vremena. Ako to rješavate dok ste s ljudima u društvu ili na poslu to će im dati dojam da ste nezainteresirani i da vas ne zanima ono što drugi govore. Ne želite drugima pokazati nepoštovanje i definitivno ne želite da drugi izgube poštovanje prema vama.

6. Trljanje ruku dok ste na poslovnom sastanku

Trljanje ruku dok netko radi prezentaciju ili izlaže svoje ideje moglo bi mu dati dojam da niste impresionirani. Osim toga, osoba bi se mogla izgubiti i zastati na sekundu. To stvara negativne vibracije. Nemojte trljati ruke već ih stavite na tijelo ili ih držite mirno na stolu.

7. Okretanje nogu od osobe ispred sebe

Nemojte okretati noge u smjeru u kojem želite ići ako razgovarate s nekim. Ti će drugoj osobi dati dojam da vam nije prioritet i da jedva čekate otići. Budite uključeni u razgovor i neka vam noge budu okrenute prema osobi koja je ispred vas.

8. Sjedite na rubu stolice

Način na koji sjedite tijekom poslovnog sastanka ili večere može poslati različite poruke svima koji su uključeni u komunikaciju. Sjedenje na rubu stolice pokazuje da vam je neugodno i da niste sigurni u sebe i svoje mišljenje. Udobno sjednite i budite opušteni. Na ovaj način ćete svima pokazati da ste sigurni u sebe i svoje ideje.

9. Ne preslikavate ponašanje drugih ljudi

Ne govorimo o kopiranju ponašanja ljudi poput robota - jednostavno slijedite ono što rade. Na primjer, ako se netko nasmiješi ili kimne, možete učiniti isto i pokazati mu da pratite ono što govore. Osjećat će da imaju vašu podršku i povjerenje te će s još više samopouzdanja nastaviti ono što su govorili. Zrcaljenje je također lijep način da pokušate razumjeti drugu osobu i sagledati stvari iz njihove perspektive, piše Brightside.