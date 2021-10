Nekada je u životu teško misliti na sebe i voditi brigu o sebi. Često to zaboravljamo i fokusiramo se na druge stvari, a ne znamo koliko je bitno voditi brigu o samom sebi i raditi stvari koje nas čine sretnima i koje nas grade kao bolje osobe. Ovih 10 stvari u nastavku ukazuju na to da postajete najbolja verzija sebe.

1. Raspravljate o idejama, a ne o ljudima

Rijetko je dobra ideja da pričate s drugima o ljudima - što je netko postigao, kakav je netko, zašto radi to i slično. Zapamtite da uvijek gledate svoja posla. Vi ne možete znati u potpunosti zašto netko radi neke stvari, a i ako znate nitko vam ne može garantirati da je to istina.

Najbolje bi bilo da se fokusirate na sebe i da razgovarate s drugim ljudima o zrelijim temama - raspravljajte i dijelite međusobno kreativne ideje, pričajte o događajima koji su vas inspirirali ili s kojima ste bili zadovoljni i slično.

2. Volite sebe koliko volite bilo koga drugog

Kako biste voljeli druge morate voljeti i sebe. Ljubav prema sebi je potrebna kako biste mogli doseći i druge ljubavi. Od te ljubavi sve kreće. Ako vi ne volite samog sebe nećete moći voljeti niti nikog drugog. To je tako zato jer ćete u svaki vaš odnos unijeti dozu nesigurnosti, nezadovoljenja i slično.

Budite zadovoljni s onim što imate, s onim što jeste. Volite svoje mane i nesigurnosti kao i svoje ljepote i vrline. Ako gledate na sebe u negativnom svjetlu biti ćete negativni i tako ćete se odražavati na ljude oko sebe - uvijek se sjetite da može bolje, samo treba trud, volja i vrijeme. Neprestano radite na sebi.

3. Preuzimate odgovornost za sve što je vaše - bez obzira na to čija je to krivica

Preuzmite odgovornost za ono što možete i u ono u što ste uključeni. Ishodi nisu uvijek lijepi. Iako može donijeti privremeni osjećaj olakšanja, olakšanje nije uvijek radost. Olakšanje nije mir. Situaciju treba riješiti na osnažujući način jer ako ju ne riješite budite sigurni da ćete ju samo dulje vuči i uvijek ćete se vraćati na to.

S vremenom taj teret postaje sve teži i težak za nositi. Ako ste za nešto krivi uvijek apsolutno uvijek prihvatite odgovornost za to i priznajte da ste pogriješili. Ako vidite da je druga osoba kriva, a ne želi priznati koliko god joj objašnjavali neke stvari - prihvatite krivnju ako znate da će to smiriti stvari i zatvoriti temu. Nekada se morate žrtvovati za dobrobit svega ostalog.

4. Shvaćate da ne trebate za sve davati svoje mišljenje

Naravno da je lijepo uvijek dati nekome svoje mišljenje. Ali kada je to u pitanju nekad trebate gledati prostor i vrijeme u kojem se nalazite i razmisliti je li zaista potrebno vaše mišljenje i je li bi ono nešto moglo promijeniti? Nekada trebate biti pametni i znati procijeniti situaciju u kojoj će više pomoći vaša tišina i odsustvo mišljenja.

Nekada davanjem svog mišljenja možete samo pogoršati situaciju - naravno da svatko ima pravo izraziti ono što misli, ali nemojte izražavati nešto dok vas se ne pita jer se može krivo shvatiti.

5. Imate um otvoren za sve i vezan za ništa

Ne budite ono u što vi vjerujete, ono što su vaša uvjerenja. Nemojte se slijepo voditi time. Uvijek stvarajte nova, bolja uvjerenja koja će vas voditi u smjeru prema kojim želite ići. Budite kritični prema mnogim stvarima i izaberite ono što je najbolje za vas. Nemojte ništa odbacivati dok to ne isprobate. Budite otvoreni za sve - ali se nemojte vezati za jedno uvjerenje.

6. Dajete i prije nego primite

Vrlo vjerojatno ćete dobiti uslugu nazad ako je prvi pružite. Mnogo je veća vjerojatnost da ćete od nekog dobiti povjerenje kad mu ga vi prvi date. Vjerojatnije je da ćete primiti ljubav ako ju prvi pokažete.

Imajte ove stvari na umu. Naravno, to ne mora biti u potpunosti točno, ali je veća vjerojatnost da ako prvi nešto dajete da ćete to i primiti nazad. No morate se voditi onim da kad nešto dajete ne tražite ništa zauzvrat.

7. Izravni ste u komunikaciji

Osjetite kako se ljudi s kojima komunicirate žele osjećati, što žele čuti od vas i što im je potrebno da čuju. Ako traže iskrenost od vas, budite izravni i iskreni. Pričajte otvoreno. Budite autentični i držite se onoga što pričate.

Govorite iz srca, čak i ako vam drhti glas.

8. Prestali ste odavati sliku savršenstva, jer znate da to ne postoji

Najgore je glumiti da je sve savršeno kao i vi. Nemojte lagati i izmišljati ono što u stvarnom životu nije tako. Nemojte udovoljavati drugima i prilagođavati im se. Nitko nije savršen i ništa nije savršeno. Čim prije to shvatite to bolje jer u borbi za savršenstvo možete pasti i upasti u tužno raspoloženje ili depresiju.

9. Utišate glas u glavi koji ti govori da nešto nije dobro

U nekim situacijama jednostavno ne možete smiriti svoj unutrašnji glas koji razmišlja o svakakvim stvarima - a često više o negativnom nego o pozitivnim. Često ćete razmišljati o strahovima, sumnjama i slično.

Odredite sami o čemu će vaš unutarnji glas pričati - kontrolirajte ga i fokusirajte se na bolje i veselije stvari.

10. Ne tražite ono što želite, stvorite to

Nemojte čekati da se nešto dogodi ili tražiti od nekog da vam to nešto pruži. Borite se za ono što želite - stvorite to sami. Kada promijenite pristup, promijenit će vam se život, piše Your Tango.