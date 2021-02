Dermatologinja dr. Jaishree Sharad pojasnila je za Indianexpress kako mnogo toga ovisi o pH vrijednosti proizvoda.

- To je mjera bilo koje površine ili proizvoda kojom se iskazuje koliko je alkalna ili kisela. Prema Indian Journal of Dermatology, normalna zdrava koža ima potencijal vodika ili pH vrijednost u rasponu od 5,4 do 5,9 i normalnu bakterijsku floru. Ako je neutralan, proizvod koji koristimo nije alkalni ni kiseli - ističe dr. Sharad.

Je li pH vrijednost bitna kada odabiremo sapun?

Koža ima pH vrijednost blago kisele prirode. Kada koristimo sapun koji ima veću vrijednost, to može dovesti do porasta pH vrijednosti naše kože do osam, a to će koži oduzeti vlagu.

- Koža se suši kako se pH vrijednost povećava pa valja znati da sapuni prisutni na tržištu mogu povećati pH kože. Kad je sapun blago kiseo, može zaštititi cjelovitost kože, odnosno lipidnu barijera ili mikrobakterijsku floru kože - rekla je Sharad.

Ako se ugrozi pH vrijednost kože, povećava se izloženost slobodnim radikalima zbog onečišćenja ili bakterijama.

- Održavanje normalne pH vrijednosti je neophodno, inače se zaštitni sloj kože protiv starenja stanjuje i naša koža postaje sklonija alergijama i osipu - dodala je dermatologinja.

Mijenja li se pH vrijednost naše kože s godišnjim dobom?

- Vrijednost pH naše kože neprestano se mijenja. Postoje i drugi čimbenici poput dobi i hormona. Kako starimo, pH nam se povećava, a koža postaje suha i lužnata - kaže Sharad.

Taj se fenomen, međutim, posebno primjećuje kod žena, jer s padom estrogena koža postaje sklonija isušivanju. Tome doprinose i vanjski čimbenici. Doktorica Sharad kaže da temperatura zraka mijenja i naš pH, pa zimi koža postaje neutralna. Ako se često tuširate vrućom vodom, možete još više isušiti kožu.

Kakav sapun koristiti?

Kad koža postane suha, uzmite gelove za tuširanje. Koristite bilo koji proizvod koji ne sadrži natrijev lauret sulfat jer su takvi proizvodi blaži i ne isušuju kožu - ističe dermatologinja upozoravajući da sapuni nakon kojih osjećate suhoću kože nisu dobri za vas i vaš tip kože.

- To pogotovo vrijedi ako koristite hladnu ili mlaku vode, i unatoč tome nakon pranja i dalje imate dojam suhoće- savjetuje Sharad.

Kako održati pH vrijednost kože?

Doktorica Sharad naglašava da se ne morate dugo tuširati ili koristiti vruću vodu.

- Sapun je samo dio vaše rutine higijene i ljepote. Nemojte dugo koristiti pilinge ni aktivne sastojke kao što su AHA, BHA ili retinol - savjetovala je za kraj.