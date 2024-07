Pazite što pričate! Ovo su nenamjerni, ali i neprimjereni komentari o neplodnosti

Nedavne statistike pokazuju da će 1 od 6 osoba doživjeti neplodnost. Otprilike 17 posto ljudi koji pokušaju začeti teško će to učiniti, što je značajan dio populacije.

Danika Forbes podijelila je svoju priču s neplodnosti s kojom se suočila kad su ona i muž odlučili da žele imati dijete. To je teško i frustrirajuće razdoblje i ne pomaže kad ljudi koji to nisu iskusili dijele "savjete" o toj temi. Naravno, to može biti u dobroj namjeri i možete misliti da time pomažete ljudima koji se bore s tim problemom, ali bolje je voditi računa o tome što ne treba govoriti.

- Uglavnom ljudi reagiraju na slušanje o mojim problemima s plodnošću predvidljivim savjetima, floskulama ili loše postavljenim šalama. Stvari koje su ljudi rekli, iako uglavnom nenamjerne, bile su poput udarca u trbuh - rekla je Danika.

Kaže da se više na to ne obazire toliko jer je prošlo neko vrijeme, ali u svijetu gdje je neplodnost poznata stvar ju iznenađuje kako ljudi nemaju obzira ili postavljaju neprimjerena pitanja, a na neki pošten odgovor na to pitanja bivaju iznenađeni da je tako reagirala.

Ovo je šest stvari koje trebate izbjegavati u razgovoru s ljudima koji se bore s neplodnošću:

1. Kada ćete imati djecu?

Prije nego što nekoga pitate "Kada ćete imati djecu?" razmišljajte da možda čine sve što je u njihovoj moći, ali i dalje ne uspijevaju. Svaki mjesec koji prođe je frustrirajući i razoran. Ovo pitanje može djelovati teško, posebno nakon neuspješnog ciklusa liječenja ili pobačaja.

2. Samo trebate učiniti xy

Prije nego što ženi kažete "samo se trebaš opustiti/isprobati ovaj dodatak prehrani/otići na odmor/probati akupunkturu itd.", shvatite da bi već bila trudna, da je doista tako jednostavno. Neplodnost je dijagnosticirana bolest; baš kao što ne biste nekome rekli da će se njihov dijabetes T1 izliječiti "ne razmišljanjem o tome" ili "putovanjem", molimo vas da to isto razmotrite prije nego što ponudite neželjeni savjet o plodnosti koja je van njihove kontrole.

3. Moja prijateljica je napravila xy i ostale su trudne, pa bi i ti trebala

Prije nego što kažete: "Moj prijatelji su se mučili i radili su XYZ i ostali su trudni, pa biste i vi trebali" shvatite da je neplodnost uzrokovana raznim čimbenicima. Muški čimbenik, ženski čimbenik, kombinacija ili neobjašnjiva neplodnost mogu pridonijeti borbama za začeće, i to s toliko mnogo razloga unutar tih kategorija.

Svaka je situacija jedinstvena i ono što je uspjelo jednoj osobi nije zajamčeno da će uspjeti i nekom drugom.

4. Zašto jednostavno ne posvojite?

Prije nego kažete "Zašto jednostavno ne usvojite?" priznajte da proces posvajanja košta pretjerano visoke iznose, vremena čekanja su nepoznata, proces je intenzivan i možda nikada nećete pronaći dijete. To nije jednostavan, jeftin ili zajamčen proces. Ti ljudi imaju svoje razloge zašto se nisu odlučili na posvajanje.

5. Dogodit će se kad se najmanje nadate

Prije nego što kažete "Doći će tvoje vrijeme" ili "Dogodit će se kad se najmanje nadate!" molim vas da shvatite da ne završavaju svi svoje putovanje neplodnošću s bebom. Bilo da se radi o financijskoj, emocionalnoj, fizičkoj, mentalnoj iscrpljenosti, ili su neuspješno pokušali sve moguće mogućnosti, ne dolazi to 'vrijeme' za svakoga.

Isto tako, provjera nekoga tko je rekao da prolazi kroz neplodnost ili da radi na tretmanima neplodnosti znači jako puno. To može biti jednostavno poruka kojom ćete im dati do znanja da mislite na njih, ili kada ste sami zajedno, dati im do znanja da ćete, ako trebaju razgovarati ili pričati o tome, uvijek biti tu da ih saslušate. A ako vas pitaju za savjet ili mišljenje, onda je u redu dati ga.

6. Ne mogu se poistovjetiti

Prije nego kažete: "Vau, ne mogu se poistovjetiti, moj me muž pogleda i ostanem trudna" ili "Moja djeca su tako dosadna, možeš samo imati moju!" stavite se u kožu nekoga tko čini sve što je u njihovoj moći da zatrudni i ne uspijeva.

Postoji 5 od 6 osoba s kojima možete razgovarati o tome koliko ste brzo zatrudnjeli, no nemojte to spominjati s tim jednim prijateljem ili prijateljicom koji ima problema, piše LoveWhatMatters.