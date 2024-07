Najgore stvari koje možete izgovoriti svojim roditeljima

Riječi mogu biti vječno štetne, posebno kada dolaze od djece koja bi trebala poštovati i voljeti svoje roditelje.

- Na nekoj razini, većina roditelja sumnja u sebe i pita se jesu li dobri roditelji i rade li najbolje za svoju djecu - kaže Elizabeth Jeglic, profesorica psihologije na John Jay Collegeu u New Yorku i koautorica knjige 'Protecting Your Child from Child Abuse: What You Need to Know to Keep Your Kids Safe'.

- Kada djeca izgovaraju bolne stvari, to 'budi' te strahove i nesigurnosti te ih čini stvarnijima, uzrokujući bol – dodaje.

Što dakle ne treba govoriti roditeljima jer ih to boli, provjerite u nastavku.

'Mama od Ane je bolja od tebe'

Vaša mama ne može uvijek pristati da odete u Pariz s vašim cimerom s fakulteta ili da vozite preko cijele zemlje sami. Ona pokušava biti najbolji roditelj koji može biti kako biste vi postali najbolji što možete biti. Njezin posao kao roditelja nije uvijek biti popularna, već pružati ljubav, slobodu i smjernice s granicama primjerenim dobi, kaže Gary Brown, terapeut za odnose iz Los Angelesa.

I reći joj da je nečiji drugi roditelj bolji definitivno će povrijediti njezin ego.

- Dijete bi trebalo iznijeti zapažanje, a zatim postaviti pitanje - kaže Jarret Patton, pedijatar i autor knjige 'Whose Bad @$$ Kids Are Those? A Parent’s Guide to Behavior for Children of all Ages'.

Na primjer, pokušajte reći: - Anina mama joj dopušta da putuje sama. Zašto mi ti to ne dopuštaš? - .

Postavljanjem pitanja roditelju se pruža prilika da objasni razliku u stilovima roditeljstva dok vam omogućuje da izrazite sebe.

'Volio bih da nisi moj tata'

Zaista to ne mislite, ali u naletu ljutnje, to ste rekli. U tom trenutku samo želite drugačijeg tatu i mislite da vas tata ne razumije.

- Dijete, kao i mnogi odrasli, gubi svoj filter kada su emocije visoke. Bolne izjave mogu biti rezultat. Često je to jednostavno razvojna faza kod mlađe djece koja nemaju dovoljno vještina rasuđivanja, ali odrasla djeca također mogu izgubiti živce. Poželjeti da roditelj nestane ili reći 'mrzim te' može biti jedini odgovor koji u tom trenutku može smisliti. Kao roditelj, nemojte to shvaćati osobno, koliko god teško bilo - kaže dr. Patton.

Kada se vaše dijete smiri, imajte jednostavan razgovor. Pustite dijete da izrazi svoje emocije i razmišljanja, kaže dr. Patton.

'Već si mi to rekla'

Svi smo izjavili, no nemojte gubiti strpljenje ili mir kada se radi o vašim roditeljima.

- Govoreći roditelju da su se ponovili, djelujete grubo i sarkastično, pa čak i implicirate da zaboravljaju - kaže Stacey Laura Lloyd, spisateljica o odnosima i koautorica knjige 'Is Your Job Making You Fat? How to Lose the Office 15…and More!'.

- Kao rezultat toga, nemojte se iznenaditi ako odgovore ljutito, kratko ili čak optužujuće – izjavila je.

'Volio bih da si mrtva'

Ovoga puta ste pretjerali, a vaša mama vam je samo dala savjet o lošim prehrambenim navikama vašeg sina.

- Samo promijenite temu kako biste preuzeli kontrolu nad situacijom - kaže savjetnica za odnose Lynn R. Zakeri.

Možda ste ljuti, ali komunicirajte s poštovanjem i bez uvreda.

Umjesto toga, Zakeri predlaže da kažete nešto poput: - Kada budem želio/la tvoj savjet, pitat ću te. To je iskrenije, izravnije i relevantnije. Budite otvoreni, mame su poznate po tome što imaju prilično dobre savjete – istaknula je.

'Danas izgledaš loše'

- Čak i u najboljim odnosima između roditelja i djece, bit će izazovnih trenutaka. Baš kao što vi ne želite da vam netko kaže da ne izgledate dobro, isto vrijedi i za vaše roditelje. Te riječi su uvredljive i bolne. Vjerojatno samo tražite reakciju, pažnju, distrakciju od trenutne situacije ili način da izrazite ljutnju - kaže Zakeri.

Recite ono što stvarno mislite, ali ih poštujte.

- Zlatno pravilo koje djeca često čuju od roditelja svakako se primjenjuje na način kako djeca komuniciraju s roditeljima, kao i s drugima: Tretirajte svoje roditelje onako kako želite da vas tretiraju - kaže Brown.

'Kladim se da jedva čekaš da se vratiš na posao'

Zastarjelo je reći da se tate osjećaju ugodnije na poslu nego s unucima. Vaš tata sigurno voli provoditi vrijeme sa svojim unucima i vjerojatno uživa u tome da ih razmazi.

- Dok se samopouzdanje i ego muškarca pokreću uspjehom u karijeri, balansiranje obiteljskog života i karijere je teško za muškarce - kaže Julie Spira, stručnjakinja za odnose i autorica knjige 'The Perils of Cyber-Dating'.

- Pokušajte ga ne natjerati da se osjeća krivim zbog vremena koje provodi daleko od vas. Sigurna sam da bi radije igrao LEGO kockice nego obrađivao izvještaj o troškovima. Umjesto toga, recite mu koliko ste sretni što je s unucima – predlaže.

'Voliš mog brata/sestru više nego mene'

Znate da vas roditelji vole jednako. Ali kada imate brata ili sestru, normalno je postaviti ovo pitanje roditeljima. Tražite potvrdu, vjerojatno tijekom svađe. Koristite ga da biste odvratili pažnju svoje mame i manipulirali njome. Nemojte ulaziti u raspravu o tome koga mama više voli. Umjesto toga, fokusirajte se na ono što se stvarno događa.

- Uvijek govorite o ponašanju i objasnite svoje osjećaje na način koji nije optužujući. Kada iznosimo optužbe, roditelji postaju obrambeni i razgovor prestaje. Češće će postojati razlog zašto su vaši roditelji nešto učinili s drugim djetetom, a ne s vama, i oni to mogu objasniti - kaže Jeglic.

Na primjer, ako je vaš roditelj dao vašem bratu velikodušniji poklon nego vama, možete reći: - Kada si bratu kupio veći poklon nego meni, povrijedilo me to i učinilo da se osjećam kao da ti je više stalo do njega nego do mene. Ako se to kaže na smiren način, roditelj može objasniti svoje razloge i možete pričati normalno o tome - kaže ona.

'Ti si loša mama'

Djeca često brzo izgovaraju ovu frazu kada se ne slažu s odlukom koju je roditelj donio ili kada im nije dopušteno nešto što svi njihovi vršnjaci rade.

- Ali osobni napadi su siguran način da se zatvori svaka rasprava i da se pretvori u vikanje/svađu - kaže Toni Coleman psihoterapeutkinja i trenerica za odnose iz Virginie.

- Možete s poštovanjem zamoliti roditelja da posluša što imate za reći, zatim svoje komentare držite bez usporedbi ili napada na to koliko je roditelj dobar ili loš – savjetuje.

Umjesto toga, fokusirajte se na ponašanje u vezi s vašim vještinama donošenja odluka, poštivanjem pravila, pouzdanošću i razinom zrelosti.

- Iznesite najbolji argument zašto bi vam trebalo biti dopušteno da to učinite, na temelju toga koliko roditelj može vjerovati vašoj spremnosti za to. Ako roditelj odgovori s odlučnim 'ne', s poštovanjem recite kako se osjećate u vezi s njegovom odlukom i poštujte je, čak i ako ste nezadovoljni. To će pružiti dodatni dokaz zrelosti koji će roditelj uzeti u obzir sljedeći put kada od njega zatražite dopuštenje da učinite nešto za što je zabrinut – zaključuje.

'Mrzim te'

Mržnja je jaka riječ. Možda ste ljuti na majku jer je otkazala čuvanje unuka kada ste planirali večer s mužem. Ali pazite što govorite.

- Što ako su to bile posljednje tri riječi koje ste rekli svojoj majci? - kaže Kristie Overstreet, savjetnica i autorica knjige 'Prvo popravi sebe: 25 savjeta kako prestati uništavati svoju vezu'. Ako bi se dogodilo nešto tragično i ovo bi bila vaša posljednja izjava upućena njoj, imali biste teško vrijeme u procesu ozdravljenja.

'Svejedno'

Ovdje govorite roditeljima da ono što govore nije važno i da se ne računa. Znate da ste izgubili raspravu i da je odluka donesena, pa pokušavate, slabo, sačuvati obraz.

- Samo ih želite naljutiti i na neki način im uzvratiti - kaže Gilda Carle, liječnica i stručnjakinja za odnose.

Govorite im da mogu pričati, ali vi ne slušate. Bolje je govoriti s poštovanjem bez da budete nepristojni. Budite jasni u tome što mislite, osjećate i želite.

- Svi se ne slažu sa svakim. Nikada se ne radi o samom argumentu. Radi se o tome kako mirno ne slagati s drugima i nastaviti odnos s njima. Radije recite, ne vidim to kao ti – savjetuje.

'Začepi'

Vaša mama jednostavno ne prestaje govoriti o tome kako je Sarin muž doktor i kako živi u bogatom kvartu. Vi to više ne možete podnijeti i viknete – začepi!

- Nije iznenađujuće da ste uzrujani. Vaša mama jednostavno nije rekla stvarne riječi, 'I zašto ti nemaš muža doktora, također? - kaže Carle.

Korištenje tona koji je prijateljski i poštovanje povećava vjerojatnost da će roditelji slušati i ozbiljno uzeti ono što govorite. Također povećava vjerojatnost da će s vama razgovarati na isti način.

- Nasmijte se i mirno podsjetite svoju mamu da su doktori pod stalnim stresom i rade duge sate. Zatim se nasmijte i lagano prihvatite majčine komentare. Njezine metode možda nisu najbolje, ali njezino srce je puno ljubavi za vas – naglasila je.

'Nazovi mamu i vidi je li to u redu'

Tata može sam donositi odluke vezane za obitelj.

- Imati roditelje znači da će ponekad vaš otac donositi odluke, a ponekad će vaša majka preuzeti uzde. Podjela odgovornosti ne zahtijeva uvijek provjeru za zauzete roditelje - kaže Spira.

Ako želi nazvati vašu mamu/svoju ženu oko toga koju vrstu kruha kupiti u supermarketu, učinit će to. Samo ga nemojte tjerati da osjeća kao da mora svaku sitnicu provjeravati s njom.

Pustite svog tatu da preuzme odgovornost kada ponudi. To pokazuje da ga poštujete kao roditelja i oslobodit će pritisak s vaše majke.

'Mogu raditi što god želim'

Osjećate se izvan kontrole i bespomoćno. Želite organizirati zabavu na bazenu, ali roditelji vam to ne dopuštaju.

Morate biti što jasniji u izražavanju svojih misli, osjećaja i želja, dajući detalje kako bi roditelji razumjeli vašu situaciju. Oni će vas bolje slušati i biti korisniji ako razumiju što se zapravo događa.

- Recite im, evo što želim učiniti i zašto - kaže Tina B. Tessina, dr. sc., psihoterapeutkinja i autorica knjige 'Kako biti sretni partneri: Radeći zajedno na tome'.

Predlaže da napravite prezentaciju, kao da prodajete nešto u poslovnom dogovoru ili predstavljate projekt u školi.

- Nemojte cviljeti, biti ogorčeni ili ljuti. Imate povjerenja u ono što želite učiniti i zašto to ima smisla, i recite im to. Ako misle da ono što želite nije sigurno ili se brinu da ćete se povrijediti ili biti odbijeni, reći će ne. Ponašajte se odraslo, odgovarajući na njihova pitanja jasno i smireno. Vjerojatno ćete dobiti da – savjetuje.

'Ne voliš me'

Želite izaći s prijateljima, ali vam mama ne dopušta. Koristite osjećaj krivnje kako biste manipulirali roditeljima.

- Ne optužujte je da vas ne voli, znate da vas voli. Voljeti vas nije isto što i puštati vas da radite što god želite – kaže Tessina.

Ako se ne slažete, pokušajte vidjeti stvari iz perspektive svojih roditelja. Ako možete, recite im to. Govoreći roditeljima da razumijete njihove stavove i osjećaje, pomažete im biti spremniji vidjeti vaše.

- Smireno, bez cviljenja ili ljutnje, recite, ‘Mama, moji prijatelji (ime prijatelja) izlaze (u kuću kod Jen, u kino, igrati video igre, na utakmicu, družiti se itd.) i ja želim ići s njima - kaže Tessina. Dajte detalje o tome što ćete raditi i što će se dogoditi, kaže ona.

- Ako tražite njezino dopuštenje, puno je vjerojatnije da će reći da – savjetuje, piše RD.