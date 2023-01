Pažnja: Stručnjaci objasnili koji su to suptilni znakovi koji pokazuju da vas partner vara

Nazovite to instinktom ili mučnim osjećajem kojeg se ne možete potpuno otresti, ali što god to bilo, vjerojatno sumnjate u odanost dečka u vezi. Kako bi pomogli otkriti vara li vas dečko, stručnjaci dijele izdajničke rane znakove upozorenja - od suptilnih do očitih - kao i što biste trebali učiniti.

Kako znati vara li te dečko?

Kada je riječ o 'srcu', riječi mogu biti nespretne u opisivanju doživljenog iskustva. Isto vrijedi i za nevjeru - nemoguće je sastaviti popis koji će savršeno i točno reći vara li vas partner.

Kao što klinička profesionalna savjetnica Jamila Jones kaže, ne postoji siguran način da saznate da vas partner vara osim otvorenog i iskrenog razgovora o nelagodi i neizvjesnosti koje doživljavate.

Ako niste spremni otvoriti razgovor jer želite biti sigurni prije nego išta kažete, Jones kaže da je sljedeća najbolja stvar da obratite pozornost na potencijalne znakove koji bi mogli ukazati na nedostatak predanosti s njihove strane.

Vjerujte svojim instinktima - obično kada se nešto ne čini kako treba, jednostavno nije.

Foto: Dreamstime

Devet znakova da vas partner vjerojatno vara:

1. Izuzetno je lukav s korištenjem telefona

Postoje znakovi koje možete uočiti u ponašanju dečka, a prema Jones, jedan od najvećih ranih znakova varanja može se pronaći u njegovim tehnološkim navikama.

- Potražite iznenadne promjene u ponašanju kao što su neočekivani kasnonoćni telefonski pozivi, tajne tekstualne poruke. Promatrajte jesu li iznenada zalijepljeni za svoje telefone čak i kad ste u istoj prostoriji - kaže Jones.

Drugi primjeri su skrivanje vas na društvenim mrežama ili micanje statusa 'u vezi'.

U tu svrhu, prema terapeutkinji za parove B. Marie Sanders, zaključan telefon koji prije nije to bio ili promijenjena šifre - je znak.

Naravno, uvijek postoji nijansa u svakoj situaciji. Ona napominje da ako vam partner nikada prije nije dao pristup telefonu, to vjerojatno nije znak varanja jer neki ljudi jednostavno vole privatnost.

2. Optužuje vas za varanje

- Najveći znak da vas netko vara je ako pronađe svaki najmanji razlog da vas optuži za varanje, pogotovo ako stvarno niste varali ili prekoračili granice - Sanders kaže.

Znate da ne radite ništa loše, ali njegove optužbe možda otkrivaju unutarnje razmirice. Budući da se ponaša neprimjereno, mogao bi početi optuživati vas, kao pokušaj da prenese dio svoje sramote na vas.

3. 'Čudno' ponašanje

Autosjedalica na suvozačevoj strani podignuta je više nego što ste navikli. Obično vas poziva van da se družite s prijateljima, ali sada želi ići nasamo. Postoje misteriozne naplate na njegovoj kreditnoj kartici ili računu u noćima kada ne izlazite. Odijeva se drukčije, dolazi kasno, daje vam nasumične darove iz vedra neba, nasumično nestaje, neobično je tih bez razloga ili isprobava nove seksualne poteze u spavaćoj sobi. Ako je bilo mnogo čudnih ponašanja koja su se činila izvan norme njegove tipične osobnosti, sumnje bi mogle biti opravdane.

Foto: Dreamstime

4. Ne može se prestati svađati s vama

Osoba koja vara može započinjati svađe.

- Čini se da započinju svađe i daju prazne prijetnje prekidom - kaže Sanders. Borba radi borbe samo vas udaljava. Možda vas uspoređuje s nekim drugim, što izaziva nesigurnost, ili stvara problem iz ničega zbog onoga što se s njim događa iza kulisa.

Ako pokazuje promjene raspoloženja i napada bez razloga, to bi mogao biti znak da se nosi s nekim previranjima - poput afere.

5. Intimnost se promijenila na gore

Postojalo je razdoblje u vašoj vezi kada se niste mogli zasititi jedno drugoga. Osjećali ste se iznimno željeno i privlačno partneru. Strastveno vođenje ljubavi i seks bili su na vrhuncu svih vremena. Iako svi odnosi doživljavaju prirodne oscilacije s intimnošću, ovu novu promjenu možda vrijedi ispitati ako su promjene popraćene odvojenošću.

Na primjer, moglo bi se činiti kao da imate dečka koji se čini distanciranijim te sve udaljenijim i udaljenijim - kao da vas hladnokrvno gleda iako inzistiraju na tome da je sve u redu. Ako se vaš seksualni život ekstremno promijenio, počnite obraćati pozornost na sveukupno ponašanje.

6. Komunikacija je ravnodušna i distancirana

Ova vrsta emocionalne nedostupnosti mogla bi izgledati kao da više ne dijeli svoju lokaciju, manje šalje poruke ili nije toliko zainteresiran za detalje iz vašeg života. Dugi razgovori o vašem danu možda su se sveli na najnužnije stvari, taman toliko da održite svoju vezu, ali nedovoljno da bi napredovala.

Idete zajedno na spojeve i osjećate gubitak povezanosti.

- Ako primijetite promjenu u njihovoj razini angažmana ili iznenadnu nedostupnost dok su prije uvijek nalazili vremena za vas, to bi mogli biti potencijalni izdajnički pokazatelji - dijeli Jones. Nije preporučljivo donositi bilo kakve pretpostavke bez prethodnog razgovora s njima; međutim, obraćanje pozornosti na sve pojedinosti koje se pojave nevažni su ključni koraci u procesu.

Foto: Dreamstime

7. Kritičan je prema vašem ponašanju

Istraživačka studija iz 2017. otkrila je da je neprijateljstvo siguran način za stvaranje udaljenosti i disfunkcionalnosti u vezi. Ako neprestano kritizira, možda se bori sa stresnim projektom na poslu, ili se pak osjeća krivim zbog njihove indiskrecije.

Mogao bi također zadirkivati neka vaša ponašanja koja su mu prije bila u redu, kao način da podsvjesno opravdava što netko drugi zadovoljava njegove potrebe. Što god bilo, Jones preporučuje da obratite pozornost na povećanje napetosti kao znak da nešto nije u redu.

8. Njegovo ponašanje prema vama je drugačije

Možda je postojalo vrijeme u vašoj vezi kada bi odustali od svega da budu s vama. Sada izgledaju gotovo nezainteresirani za vaš život i više su uključeni u svoju rutinu i raspored. Kad ih pozovete da se druže s vašim prijateljima ili vide vašu obitelj, možda će vas odbaciti jer će im život, prijateljstva i karijera biti prioritet. Njihov stav se promijenio i to utječe na odnos.

Osjećate da su prezaposleni za vas, zbog čega se možete osjećati potrebito i nesigurno. Ako prave mjesta za vlastiti život, posao, prijatelje, rituale brige o sebi, ciljeve i nove hobije bez vas, smanjena želja za vezom može biti znak nevjere.

Studije pokazuju da postoji veliki izbor razloga zbog kojih muškarci varaju. Dok se ponekad jednostavno radi o žudnji za raznolikošću, često je nevjera simptom većeg problema u primarnoj vezi, kao što je osjećaj nedostatka emocionalne ili fizičke povezanosti te dugotrajna ljutnja na partnera ili suštinska nekompatibilnost.

9. Instinkt vam govori

Osim opipljivih dokaza, taj osjećaj jednostavno ne možete odagnati. Ako je ovo uporno, Sanders napominje da bi to mogao biti instinkt koji vam nešto govori. Sve veći broj istraživanja sugerira da ne biste trebali prerano odbaciti svoje predosjećaje. Zapravo, vaš mozak možda spaja prošla iskustva zajedno sa sadašnjim znakovima u okolini kako bi intuitivno pomogao vašoj kognitivnoj obradi i donošenju odluka.

- Uvijek vjerujte svom osjećaju - preporučuje Sanders, iako dodaje da ponekad, ako imate traumu od privrženosti ili izdaje, teško je reći razliku između vašeg osjećaja i traume.

Foto: Dreamstime

Što učiniti ako mislite da vas dečko vara:

1. Sjednite sa svojim emocijama

Ako vjerujete da vas dečko vara, ovo će biti bolan i potresan proces otkrivanja istine. Zbog potencijalne boli koju može donijeti, Sanders savjetuje da se ponašate onako kako se osjećate.

- Nemojte potiskivati svoje osjećaje; to će vam kasnije samo nanijeti bol. Ako vas pitaju što nije u redu, a vi niste spremni razgovarati o tome, onda recite da niste spremni - kaže.

Razgovarajte s prijateljima od povjerenja koji mogu slušati vaše emocije bez prosuđivanja ili potrebe za djelovanjem, i oslonite se na sebe. Nemojte preskočiti ovaj korak - od ključne je važnosti za vašu dobrobit.

- Ako varaju, onda mogu još malo sjediti s tim dok se vi ne snađete. Ako ne varaju, vjerojatno će se brinuti za vas - kaže Sanders.

2. Ne njuškajte

Kako biste potvrdili svoju slutnju, možda ćete poželjeti pregledati njihov telefon ili pročitati njihovu e-poštu, ali Sanders preporučuje da ne narušavate njihovu privatnost.

- Ili ćete pronaći nešto što vam se ne sviđa ili ćete kasnije opet pronaći razlog da budete sumnjičavi - kaže ona. Povjerenje je svetinja, a ako njuškate bez njihovog dopuštenja, to znači da je povjerenje već narušeno.

Ona preporučuje traženje terapije za rješavanje problema povjerenja - bez obzira jesu li opravdani ili ne. Idući dublje, Sanders ističe da je to znak da možda imate nereguliran stil privrženosti jer pojedinci sa zdravim i sigurnim stilovima privrženosti ne osjećaju potrebu za njuškanjem budući da se upuštaju u iskrenu komunikaciju kako bi ublažili ovu vrstu ponašanja.

Foto: Dreamstime

3. Razgovarajte

- Kada ste zabrinuti zbog varanja u vezi, važno je voditi teške razgovore - kaže Jones. Iako razgovorima o varanju možda neće biti lako pristupiti, to će nedvojbeno razjasniti trenutnu situaciju tako da možete odlučiti kako krenuti naprijed s povjerenjem i sigurnošću.

- Ne brinite hoćete li to učiniti savršeno. Sve o čemu se morate brinuti jest počastiti sebe i osigurati da zagovarate svoje potrebe. Suočavanje je jedini pristup koji će potvrditi što se događa. Kada budete spremni, svakako iznesite sve dokaze koje ste prikupili i recite kako trebate čuti istinu bez obzira koliko ona mogla boljeti. Imati uzajamni, recipročan odnos je ono što zaslužujete - ističe stručnjakinja.

Neki varalice možda nisu iskreni kada se suoče sa svojim lažima, pa budite spremni da neće priznati istinu. Ako se to događa, možda vam je potrebna stručna pomoć kako biste mogli doći do korijena onoga što se događa.

4. Znajte što želite

Prije nego što započnete razgovor, i bez obzira na to što se događa tijekom njega, Sanders preporučuje da krenete znajući što želite od njega - bilo da je to dokaz, odgovori, izgovaranje onoga što ste rekli, prekid veze ili odlazak na terapiju za parove radi rješenja.

- Nemojte se sukobljavati bez plana ili će razgovor trajati zauvijek - dodaje ona.

Što učiniti ako vas ne vara?

Ako ste razgovarali sa svojim dečkom i otkrili da nije nevjeran, ovo bi mogla biti prilika da pogledate dublje. Ako nije varao, to ne znači da je sve bolje i da će se vaše emocionalno stanje vratiti u normalu. Vaša zabrinutost zbog toga ukazuje na to da u vezi postoje problemi koje treba riješiti, a koji se mogu pripisati njihovom udaljenom ili promjenjivom ponašanju ili nekoj od vaših nesigurnosti.

- Ako ste već učinili sve što je moguće i ne pronalazite apsolutno ništa što bi ukazivalo na to da vas partner vara, ali ne možete se otresti ideje da je nevjeran, možda je to nešto na čemu morate sami poraditi - kaže Sanders.

Ponekad unosite traumu izdaje i traumu privrženosti u romantične veze. To je vrlo ljudski i u redu je, ali morate izliječiti tu traumu kako ne bi loše utjecala na vaše veze.

Foto: Dreamstime

- Pronalaženje dobrog savjetnika može pomoći - ističe.

Erozija povjerenja može se dogoditi polako i neprimjetno sve dok jednog dana ne podignete pogled i shvatite da vam je partner postao stranac. Umjesto bliskosti, sada postoji ocean udaljenosti i neizrečenih emocija.

Varanje se može činiti kao jedinstveno sramotno iskustvo, ali nažalost, varanje je uobičajeno i događa se u svim dobnim skupinama. Niste sami i niste krivi za ovo iskustvo. Da biste krenuli naprijed, oslonite se na svoju intuiciju, pouzdani sustav podrške i svoj glas kako biste dobili potrebnu jasnoću kako biste mogli brinuti o svom srcu i činiti ono što je dobro za vas, donosi MBG.

