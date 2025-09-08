Penis mi je velik je kao limenka Red Bulla i uništava mi seks

Unatoč onome što društvo možda govori, imati veliki penis nije uvijek dobra stvar, kako je otkrio jedan muškarac obdaren velikim spolovilom, govoreći o svojoj borbi s organom 'veličine limenke Red Bulla'.

Iako bi neki ljudi mogli tvrditi da ne postoji takvo što kao 'prevelik' kada je riječ o veličini penisa, ovaj anonimni muškarac ne bi se složio. Priznao je da ne zna što učiniti sa svojim spolovilom, dodajući da je to uzrokovalo prekid mnogih veza zbog problema sa seksualnom intimnošću.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

- Kako odrastaš kroz tinejdžerske godine, vode te da vjeruješ da ćeš, ako imaš veliki, automatski biti uspješan kod žena, to je lažno, izjavio je

- Imao sam samo jednu ozbiljnu partnericu, no nakon svakog seksa rekla bi da ima osjećaj kao da puca iznutra. To je prirodno uništilo naš seksualni život, što je zauzvrat uništilo intimnost i našu vezu, nastavlja.

Ni sad drugom partnericom nije bilo ništa uspješnije.

- Imao sam još jednu kratkotrajniju partnericu, jednostavno nije stalo, čak ni kad je bila potpuno opuštena i rastresena. Ta je veza propala zbog drugih razloga, ali jamčim da bi ovo kasnije također postao problem, tvrdi anonimni muškarac.

Mnogi su ljudi pitali muškarca zašto jednostavno ne spava okolo dok ne pronađe osobu koja može prihvatiti njegovu veličinu – ali objasnio je da nikada nije uživao u usputnom seksu. Napisao je:

Foto: Fotolia

- Uvijek sam otkrio da čeznem za pravom intimnošću puno, puno više. Razlog zašto svaka od tih veza propadne jest taj da ja seks jako cijenim u vezi, Ne želim ići na smanjenje, to mi se čini pogrešnim. Ne mogu puno učiniti, samo sam to htio skinuti s duše jer je užasno frustrirajuće, požalio se muškarac.

Otkrio da duljina često nije problem jer u erekciji ima oko 18 cm što, iako je veće od prosjeka, nije uzrok njegovih problema. Dodao je da je opseg taj koji ženama stvara bol.

- Malo sam manji od limenke kole po debljini, ali veći od Red Bull limenke, objasnio je.

Iako je nekoliko ljudi u komentarima na Redditu ostavilo nepristojne opaske, mnogi su drugi izrazili suosjećanje i ponudili riječi utjehe. Drugi su dali savjete kako bi mogao postupiti u budućnosti.

Foto: 123RF

- Odi u sex shop. Pitaj imaju li knjige na tu temu koje možeš kupiti, napisala je jedna osoba.

- Pobrini se da je tvoja partnerica uzbuđena i možda da doživi orgazam prije nego što uđeš u nju.

- Ako to napraviš kako treba, tvoja partnerica ne bi trebala imati osjećaj da joj trebaju šavovi nakon seksa. Mnogi muškarci pretpostavljaju da veličina nadomješta nedostatak tehnike. Nemoj biti jedan od njih, napisala je jedna od korisnica.