Perete zube pod tušem? Evo zašto to ne biste trebali raditi

Ako perete zube pod tušem, trebali biste razmisliti o toj navici još jednom jer je stomatologinja upozorila da tako možete učiniti više štete nego koristi.

Naime, iako zvuči primamljivo ubrzati svoju jutarnju rutinu, ušteda vremena nije vrijedna rizika. Kako je objasnila Payal Bhalla, glavna stomatologinja u Quest Dental, pranje zubiju pod tušem nije nužno loše za vaše zube, ali može dovesti do kontaminacije.

Točnije, možete progutati razne vrste klica koje ne biste željeli u blizini svojih usta. Ako ustrajete s tom lošom navikom, to bi vas moglo koštati i novca jer ćete vjerojatno brže potrošiti četkicu.

U oba slučaja, glava tuša je korijen problema.

- Vruća voda pod tušem će omekšati vlakna četkice za zube, što je može učiniti manje učinkovitom u čišćenju zubi - rekla je. Nadalje, stomatološki stručnjaci preporučuju korištenje električne četkice za zube za temeljitije čišćenje, a iako je većina električnih četkica za zube vodootporna, ne preporučuje se da ih se potapa u vodu jer se može oštetiti oštetiti mehanizam i čekinje.

Što se tiče klica koje želite izbjeći, tuš je njihovo žarište.

- Dijeljenje istog izvora vode za pranje zubi i čišćenje tijela može dovesti do prijenosa klica iz drugih dijelova tijela u usta. To bi onda moglo kompromitirati vaš imunološki sustav i dovesti do neželjenih bolesti - objašnjava i dodaje da tuš može sadržavati bakterije, a kada perete zube ispod tuša, izlažete svoju četkicu tim bakterijama, što opet povećava vjerojatnost bolesti.

Ako dijelite tuš s nekim drugim, postoji rizik unakrsne kontaminacije. Osim ovog faktora, povećavate i šanse za to da se poskliznete.

- Voda i pasta za zube mogu učiniti pod tuša skliskim, što može povećati rizik od padova i ozljeda - istaknula je, piše Mirror.

