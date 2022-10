Stomatologinja: 'Nikad ljuti ne perite zube jer ćete ih oštetiti'

Plak se lijepi na sve ploha zuba, a nakon sat vremena na njihovoj se površini stvara se gusta ljepljiva mreža. Ako se taj sloj ne ukloni pravovremeno nastat ce karijes, a ako plak nakupi minerale iz sline, stvorit će se zubni kamenac. Sve to dovesti će do bolesti usne šupljine. Zato zube treba prati ujutro i navečer. Čak je navečer i važnije ih oprati jer se sluznica dok spavamo isušuje, pošto mnogi ljudi dišu na usta u snu, pa se i bakterije lakše šire, a ljepljiva masa brže lijepi na zube. Inače, najgora hrana koja se lijepi na zube su tijesto i tjestenina, pa ih je je posebno poželjno nakon takvog obroka oprati, objašnjava nam stomatologinja Ivana Borčić Sesar iz Đakova. Ako baš želite, možete nabaviti plak detektor koji će vam pomoći uvidjeti jeste li uspješno oprali zube i uklonili plak.

Kako odabrati četkicu za zube?

- Najgore je odabirati proizvode za njegu zubiju koje ste vidjeli na reklami, jer reklame svašta prodaju. Odaberite one četkice s puno, odnosno što više vlakana. To znači da je najbolje da četkica ima više od 5000 vlakana. Obična četkica ima možda 500, 600, 700 vlakana i to zasigurno nije dovoljno da se zubi najbolje iščetkaju. Važno je i da je mekana i ima poliesterska vlakna, za razliku od običnih najlonskih vlakana, te da joj je drška zaobljena kako biste je lakše okretali u ruci jednom kad dođete do kutnjaka - kaže dr. Borčić Sesar. Najbolje ju je zamijeniti svaka tri mjeseca jer se ne bi smjela rascvjetati.

No zapamtite: Svaka četkica je dobra dok se koristi.

Interdentalna četkica ili konac?

Interdentalna četkica je također osnovni dio oralne higijene, a mnogi je zanemaruju.

- Budimo iskreni, nijedna četkica neće dobro oprati prostore među zubima, pa ih moramo dodatno mehanički pročistiti. Ako niste naviknuti na interdentalne četkice, i zubi su vam previše spojeni, koristite konac, ali pažljivo, da ne rasiječete zubno meso. Interdentalna četkica dolazi u više veličina/debljina pa odaberite koja vam najviše odgovara. Koristi se tako da se umetne gotovo kod zubnog mesa i gurne između zuba. Dovoljan je pokret naprijed natrag. Ne trebate ići gore dole, samo gurnuti i izvaditi. Kod stražnjih zubiju, interdentalnu četkicu savinite u kuku kako biste ih lakše dohvatili - objašnjava Ivana.

Svaki peti Hrvat pere redovito zube i pola od toga ih nepravilno pere. Kako ih pravilno oprati?

- Prvo operite jednu pa drugu čeljust. Postoje tri plohe - vanjska, unutarnja i grizna površina. U pravilu vanjske plohe peremo prislanjajući četkicu na spoj zuba sa zubnim mesom, tako da je pola četkice na zubu, a pola na crvenom. Pritisak je samo lagani, a četkica se drži pod kutem od 45 stupnjeva. Laganim kružnim pokretima idemo od jedne strane čeljusti prema drugoj, okružimo stražnji zub i vratimo se unutarnjom stranom natrag. Grizne (vodoravne) plohe svejedno je kako čistimo, dakle kako god i u kojem god smjeru, bitno je samo da iščetkamo sve nakupine hrane. Koliko dugo ćete provesti vremena u pranju zubiju je zaista individualno: Netko je spretniji pa će ih oprati u minuti, a nekome će trebati četiri minute.

Kakav mora biti pritisak?

- Dakle, nikad ne iskaljujte stres na zubima. Obično pacijentima govorim: 'Ne idite ljudi prati zube', a pogotovo to vrijedi ako imate tvrdu četkicu, jer će pritisak biti toliko jak da će se osjetljivo zubno meso početi povlačiti i otkrivati zubni korijen.

Tri stvari koje vam definitivno mogu uništiti zube i zubno meso su prejako četkanje, nepravilna tehnika i tvrda četkica - dodaje Ivana.

Tekućina da, ali...

- Tekućine sadrže alkohol pa mogu uzrokovati afte i pečenje, baš kao i eterična ulja koja sadrže, pa ih ne preporučujem često. Vodica za zube može smanjiti nastanak plaka, ali ona nikako ne smije biti zamjena za mehaničko iščetkavanje četkicom za zube. Nekad je dovoljno i samo četkicom oprati zube, bez dodatka paste, samo kako biste maknuli taj sloj na zubima. Primjerice Česima i Slovacima je u kulturi četkanje na suho nakon obroka, pa čak i u restoranu - kaže Ivana.

Koliko paste je dovoljno?

- Ne morate razvući pastu po cijeloj glavi četkice, dovoljno je staviti paste veličine zrna graška na sredini. Pasta služi kao pjenilo, uz flour i enzime, ali nikada nemojte koristiti domaće paste iz kućne radinosti jer ćete oštetiti caklinu, poput kombinacije soli i limuna, sobe bikarbone i praška za pecivo - govori nam stomatologinja.

Pasta ide na suhu četkicu, dakle, nikad je ne smijete namočiti prije. Istina je da se prije zapjeni, ali tako se vlakna četkice brže izdeformiraju, pa ju često morate mijenjati novom.

Izbjeljivanje da ili ne?

- Danas je izbjeljivanje jako jednostavno jer postoje individualne udlage u koje se stavlja niska koncentracija peroksida, pa nema oštećenja cakline. Nakon izbjeljivanja ne biste smjeli piti gazirano, crno vino i kavu - dodaje.

Kada prati zube?

- Nije dobro prati ih odmah nakon obroka jer pH raste u ustima zbog kiseline pa je moguće oštećenje i nagrizanje cakline. Učestalo pranje odmah poslije obroka nije dobro, pričekajte barem pola sata pa potom operite - savjetuje Ivana. I umjetni zubi zahtijevaju brigu, pa i njih održavajte kao da su vaši pravi. Jeste li dobro oprali zube pokazat će vam jedna provjera: jezikom liznite preko njih i ako je hrapava površina, zubi nisu dobro oprani. No ako je glatka, napravili ste posao.

Dječji zubi

I dječji zubi trebaju njegu pa Ivana savjetuje da djetetu već nakon izbijanja prvih zubiju, oko 6. mjeseca života, zube 'perete' običnom gazom kojom ćete prijeći po njima i 'pokupiti' plak.

Električne četkice

- Ono što električne četkice rade, a ne može napraviti obična je da da će jako dobro očistiti prostor između zubiju velikim brojem vibracija u minuti.

Pregledi

Iako većina stomatologa preporučuje pregled jednom godišnje, najbolje je zube otići iskontrolirati svakih šest mjeseci.

