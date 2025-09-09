Perfect Balance: srednjovjekovna arhitektura i moderni komfor

Debeli zidovi, očuvane linije svodova i autentični elementi stvaraju osjećaj zaštićenog prostora, dok pažljivo osmišljeni interijer pruža toplinu, funkcionalnost i estetiku koja odgovara suvremenom načinu života. U jedinstvenoj kombinaciji boja, materijala i tekstura, svaka soba i svaki detalj pričaju o stilu koji poštuje naslijeđe, a istodobno izgleda i djeluje moderno.

Od vizije admirala do živog nasljeđa

Han je započeo graditi Jusuf Mašković 1644. godine kao reprezentativnu rezidenciju u rodnoj Vrani, što je danas detaljno zabilježeno u povijesti Hana. Građevina je zamišljena monumentalno, s hamamom i svim tadašnjim komforom, a u radovima je sudjelovalo i do 500 majstora dnevno. Iako nikad dovršen prema prvoj zamisli, kompleks je ostao najimpresivniji trag osmanske svjetovne arhitekture na ovom prostoru te danas ponovno živi kao baštinski hotel i susretište kulture i života.

Sobe: interijer u kojem materijal i boja igraju ključnu ulogu

Smještaj obuhvaća 14 elegantno uređenih dvokrevetnih soba i 2 deluxe sobe. Svaka jedinica otkriva izvorni kameni zid kao snažan arhitektonski element, dok posebno dizajniran drveni namještaj i keramički pod unose toplinu i finu teksturu. Paleta boja smirena je, s prirodnim tonovima koji naglašavaju materijal i liniju, stvarajući ugodan ritam i osjećaj doma.

U sadržajima se spajaju estetika i funkcionalnost:

prostrana kupaonica s walk-in tušem, sušilom za kosu i toaletnim potrepštinama

klimatizacija i grijanje, sef, minibar te besplatan WiFi i satelitska TV

moderan aparat za kavu s više vrsta kave, personalizirani minibar i prigodan pjenušac dobrodošlice

sve sobe u prizemlju s vlastitim ulazom, za privatnost i praktičnost boravka

Ova promišljena kombinacija dizajna i usluga naglašava udobnost bez kompromisa po pitanju autentičnosti prostora.

Deluxe sobe: širina prostora i profinjen izgled

Deluxe kategorija nudi oko 40 m² raskoši, s odvojenim sjedećim dijelom i sofom na kojoj može spavati odrasla osoba ili dvoje djece. Radni stol, topli tonovi i prirodni materijali naglašavaju sklad između povijesne konstrukcije i suvremene funkcionalnosti, dok pažljivo dozirani detalji održavaju miran stil. Sve to rezultira skladnom estetikom: pogled počiva na teksturi kamena, dok mekše linije namještaja unose osjećaj mekoće i ravnoteže.

Foto: PROMO

Ultimate dining experience u restoranu Timar

U srcu kompleksa, restoran Timar razvija gastronomiju koja počiva na svježim, sezonskim namirnicama lokalnih dobavljača te profinjenom susretu mediteranske i orijentalne kuhinje. Jelovnik je vođen idejom harmonije okusa, tekstura i mirisa, a pažnja posvećena svakom elementu tanjura donosi iskustvo koje se pamti. Smješten na mjestu nekadašnje džamije, s očuvanim povijesnim obilježjima i impresivnom igrom svjetla na kamenu, prostor zadržava ugodnu hladovinu i ljeti te stvara intiman ugođaj tijekom večere.

Dva ambijenta na terasama otvaraju različite stilove doživljaja – jedan mirniji, drugi prozračan i okrenut unutarnjem dvorištu. Nakon večere, potpuni gastronomski ritual nastavlja se autorskim koktelom u “powerfree” baru ili izborom vrhunskog viskija i cigare u lounge kutku pod zvijezdama. Upravo ta kombinacija pažljivo posloženih tonova, mirisa i ugođaja definira ono što Timar naziva ultimate dining experience.

Događanja: prostor koji oblikuje sjećanja

Monumentalni kameni okvir, prostrano dvorište i uglađen interijer čine Maškovića Han izvrsnom scenografijom za vjenčanja, krštenja, domjenke, seminare i teambuilding. Povijesni karakter prostora daje ceremonijama svečani izgled, a suvremena organizacija i usluga osiguravaju da svaki detalj igra svoju ključnu ulogu. Funkcionalnost je promišljena – od rasporeda sjedenja do protoka uzvanika – kako bi doživljaj bio prirodan i fluidan, nalik dobro skladanoj kombinaciji boje, materijala i svjetla.

Okruženje: život baštine uz Vransko jezero

Lokacija uz Vransko jezero unosi posebno smirenje: prirodni tonovi pejzaža stapaju se s kamenom i drvom, dok mirisi bilja pojačavaju osjećaj autentičnosti. Unutar kompleksa dodatnu vrijednost donose suvenirnica i vinoteka, gdje se nastavlja priča o lokalnim okusima i zanatskoj izradi, pa boravak poprima zaokružen karakter – od arhitekture i interijera do okusa i tekstura koje se nose kući. U tom suživotu povijesti i suvremenosti stvara se prostor koji potiče polagan ritam, razgovor i povratak važnosti detalja.

Kada se linije srednjovjekovne arhitekture spoje s promišljenim dizajnom, prirodnim materijalima i udobnošću današnjeg doba, nastaje iskustvo u kojem se estetika i funkcionalnost ne natječu, nego nadopunjuju—onako kako se i priče zidova stapaju s trenutkom koji upravo živimo.