Obavijesti

Lifestyle

Maškovića Han

Perfect Balance: srednjovjekovna arhitektura i moderni komfor

Piše Sponzorirani članak,
Čitanje članka: 3 min
Perfect Balance: srednjovjekovna arhitektura i moderni komfor
2
Foto: PROMO

U kamenom zdanju iz 17. stoljeća, uz mirne obale Vranskog jezera, Maškovića Han spaja povijesnu priču s profinjenim komforom

Debeli zidovi, očuvane linije svodova i autentični elementi stvaraju osjećaj zaštićenog prostora, dok pažljivo osmišljeni interijer pruža toplinu, funkcionalnost i estetiku koja odgovara suvremenom načinu života. U jedinstvenoj kombinaciji boja, materijala i tekstura, svaka soba i svaki detalj pričaju o stilu koji poštuje naslijeđe, a istodobno izgleda i djeluje moderno. 

Od vizije admirala do živog nasljeđa 

Han je započeo graditi Jusuf Mašković 1644. godine kao reprezentativnu rezidenciju u rodnoj Vrani, što je danas detaljno zabilježeno u povijesti Hana. Građevina je zamišljena monumentalno, s hamamom i svim tadašnjim komforom, a u radovima je sudjelovalo i do 500 majstora dnevno. Iako nikad dovršen prema prvoj zamisli, kompleks je ostao najimpresivniji trag osmanske svjetovne arhitekture na ovom prostoru te danas ponovno živi kao baštinski hotel i susretište kulture i života. 

Sobe: interijer u kojem materijal i boja igraju ključnu ulogu 

Smještaj obuhvaća 14 elegantno uređenih dvokrevetnih soba i 2 deluxe sobe. Svaka jedinica otkriva izvorni kameni zid kao snažan arhitektonski element, dok posebno dizajniran drveni namještaj i keramički pod unose toplinu i finu teksturu. Paleta boja smirena je, s prirodnim tonovima koji naglašavaju materijal i liniju, stvarajući ugodan ritam i osjećaj doma. 

U sadržajima se spajaju estetika i funkcionalnost: 

  • prostrana kupaonica s walk-in tušem, sušilom za kosu i toaletnim potrepštinama 

  • klimatizacija i grijanje, sef, minibar te besplatan WiFi i satelitska TV 

  • moderan aparat za kavu s više vrsta kave, personalizirani minibar i prigodan pjenušac dobrodošlice 

  • sve sobe u prizemlju s vlastitim ulazom, za privatnost i praktičnost boravka 

Ova promišljena kombinacija dizajna i usluga naglašava udobnost bez kompromisa po pitanju autentičnosti prostora. 

Deluxe sobe: širina prostora i profinjen izgled 

Deluxe kategorija nudi oko 40 m² raskoši, s odvojenim sjedećim dijelom i sofom na kojoj može spavati odrasla osoba ili dvoje djece. Radni stol, topli tonovi i prirodni materijali naglašavaju sklad između povijesne konstrukcije i suvremene funkcionalnosti, dok pažljivo dozirani detalji održavaju miran stil. Sve to rezultira skladnom estetikom: pogled počiva na teksturi kamena, dok mekše linije namještaja unose osjećaj mekoće i ravnoteže. 

 

Foto: PROMO

Ultimate dining experience u restoranu Timar 

U srcu kompleksa, restoran Timar razvija gastronomiju koja počiva na svježim, sezonskim namirnicama lokalnih dobavljača te profinjenom susretu mediteranske i orijentalne kuhinje. Jelovnik je vođen idejom harmonije okusa, tekstura i mirisa, a pažnja posvećena svakom elementu tanjura donosi iskustvo koje se pamti. Smješten na mjestu nekadašnje džamije, s očuvanim povijesnim obilježjima i impresivnom igrom svjetla na kamenu, prostor zadržava ugodnu hladovinu i ljeti te stvara intiman ugođaj tijekom večere. 

Dva ambijenta na terasama otvaraju različite stilove doživljaja – jedan mirniji, drugi prozračan i okrenut unutarnjem dvorištu. Nakon večere, potpuni gastronomski ritual nastavlja se autorskim koktelom u “powerfree” baru ili izborom vrhunskog viskija i cigare u lounge kutku pod zvijezdama. Upravo ta kombinacija pažljivo posloženih tonova, mirisa i ugođaja definira ono što Timar naziva ultimate dining experience. 

Događanja: prostor koji oblikuje sjećanja 

Monumentalni kameni okvir, prostrano dvorište i uglađen interijer čine Maškovića Han izvrsnom scenografijom za vjenčanja, krštenja, domjenke, seminare i teambuilding. Povijesni karakter prostora daje ceremonijama svečani izgled, a suvremena organizacija i usluga osiguravaju da svaki detalj igra svoju ključnu ulogu. Funkcionalnost je promišljena – od rasporeda sjedenja do protoka uzvanika – kako bi doživljaj bio prirodan i fluidan, nalik dobro skladanoj kombinaciji boje, materijala i svjetla. 

Okruženje: život baštine uz Vransko jezero 

Lokacija uz Vransko jezero unosi posebno smirenje: prirodni tonovi pejzaža stapaju se s kamenom i drvom, dok mirisi bilja pojačavaju osjećaj autentičnosti. Unutar kompleksa dodatnu vrijednost donose suvenirnica i vinoteka, gdje se nastavlja priča o lokalnim okusima i zanatskoj izradi, pa boravak poprima zaokružen karakter – od arhitekture i interijera do okusa i tekstura koje se nose kući. U tom suživotu povijesti i suvremenosti stvara se prostor koji potiče polagan ritam, razgovor i povratak važnosti detalja. 

Kada se linije srednjovjekovne arhitekture spoje s promišljenim dizajnom, prirodnim materijalima i udobnošću današnjeg doba, nastaje iskustvo u kojem se estetika i funkcionalnost ne natječu, nego nadopunjuju—onako kako se i priče zidova stapaju s trenutkom koji upravo živimo. 

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Prvi smo kopali po izgubljenim paketima u pop-up storeu: Evo što smo ugrabili za 100 eura
PRVI PUT U HRVATSKOJ!

Prvi smo kopali po izgubljenim paketima u pop-up storeu: Evo što smo ugrabili za 100 eura

Što ste to kupili? Koliko ste platili? Dajte, otvorite jedan paket da vidim je l' se to isplati', pitala nas je jedna gospođa. Iako je gužva bila ogromna, mi smo prvi ušli u carstvo izgubljenih paketa u Zagrebu
'Odbijena sam na 50 razgovora za posao. Poslodavci ne vide dalje od mog dobrog izgleda'
NEZAPOSLENA DADILJA

'Odbijena sam na 50 razgovora za posao. Poslodavci ne vide dalje od mog dobrog izgleda'

Alê Gaúcha (21) posljednje tri godine traži posao dadilje, nakon što je završila tečaj za čuvanje djece, no tvrdi da je shvatila kako njezine obline privlače više pažnje nego njezine kvalifikacije
VIDEO Ludnica u Avenue Mallu: Čekaju u redu kako bi kupili paket, ne znaju što je u njemu
MISTERIOZNI PAKETI

VIDEO Ludnica u Avenue Mallu: Čekaju u redu kako bi kupili paket, ne znaju što je u njemu

U zagrebačkom Avenue Mallu otvorena je pop-up trgovina King Colis, francuskog start-upa koji prodaje izgubljene pakete na slijepo. Kupuju se po gramaži, a kupci ne znaju što je u paketu dok ih ne plate

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025