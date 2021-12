1. 'Ono što njegova žena ne zna, ne može joj naškoditi'

Ovakvo vjerovanje je daleko od realnosti. Kao prvo, to što ona ne zna, ne znači da je ispravno to što ljubavnica radi.

Drugo, njegova žena to možda nikad neće saznati, ali isto tako, spletom okolnosti, može saznati danas. A jednom kad shvati da joj je suprug preljubnik, to će je jako pogoditi, i ne samo nju - i njihovu djecu.

2. 'To je čisto fizička potreba, bez emocija'

Većina ljudi koji stupaju u izvanbračnu vezu pokušavaju se utješiti tim riječima. Pogrešno vjeruju kako će tako sve biti opušteno, bez obveza i očekivanja, a jednom kad bude gotovo, samo će se razići bez ikakve štete i komplikacija.

U realnosti to nije tako. Naime, kad s nekime provodite toliko vremena i intimni ste, rijetko kad barem jedna strana ne razvije neke emocije.

3. 'Ja sam iznad toga, neću se vezati'

Ovakvo razmišljanje ide ruku pod ruku sa onim: 'To je čisto fizička potreba, bez emocija'. Stvarnost je takva da je mnogim ženama teško ostati s nekim isključivo na fizičkom odnosu, prije ili kasnije pojavi se emocionalna povezanost, barem u određenoj mjeri.

Iako je od početka bila svjesna da je on oženjen i ne planira napustiti svoju ženu, ljubavnica ne može biti sigurna da se u njega neće zaljubiti. Naravno, ima ljudi kojima to uspijeva, ali takvi su rijetki.

4. 'Ostavit će svoju ženu zbog mene kad bude spreman'

Ovo je scenarij koji se toliko često može vidjeti, ali rijetko kad on doista ostavi svoju ženu. Ispostavi se na kraju da nikad nije spreman.

Preljubnici to često znaju govoriti ženama s kojima žele biti intimni, da će ostaviti ženu, nisu sretni s njom,... No, u konačnici se ispostavi da su te riječi služile samo zato da svoju ljubavnicu zadrži što duže uz sebe.

Muškarci skloni preljubu znaju što žene žele čuti i to koriste kako bi dobili što žele.

5. 'Ona je toliko zločesta prema njemu da bi mu bolje bilo bez nje'

Kao što smo spomenuli, oženjeni muškarac, koji je spreman prevariti svoju ženu, reći će bilo što kako bi uvjerio ljubavnicu da se što duže nalazi s njim.

Najčešće izjave u takvom scenariju su: 'Moja žena je grozna' , 'Stalno se svađamo', 'Više ne mogu podnijeti njezinu dramu i zlostavljanje'...

Realnost zapravo može biti takva da on i njegova supruga imaju prilično sretan brak, ona je divna i brižna prema njemu, a on jednostavno ne može odoljeti iskušenju, prenosi Your Tango.