Ovan

Ovnu su iskrenost i vjernost najvažniji. Tko god povrijedi te dvije temeljne vrijednosti, može očekivati teške posljedice. Ovan će nazvati vašu mamu, vašeg šefa ili objaviti na društvenim mrežama što ste napravili.

Bik

Ako povrijedite Bika, oni će željeti povrijediti vas. Željet će vidjeti kako patite. Dugo će vam pamtiti što ste napravili. Ono što će oni učiniti ako saznaju za izdaju neće nastupiti odmah. Svoj nastup pripremat će neko vrijeme.

Blizanci

Sve što vam je vrijedno sklonite izvan dohvata Blizanaca. Ako ih prevarite, uništit će vam sve što volite. Doslovno. Toliko će se razljutiti da neće znati što rade, a taj ispad bijesa trajat će neko vrijeme.

Rak

Ako se osjećate loše zato što ste prevarili Raka, e pa - osjećat ćete se još gore. Od njih nemojte očekivati provale bijesa i bacanje stvari kao kod Blizanaca. Oni će vam nabijati osjećaj krivnje na najgori mogući način. Nemojte se iznenaditi ako kažu vašoj majci što ste napravili i koliko su se razočarali u vas.

Lav

Prevarite li Lava, računajte na to da će on sad imati svu kontrolu u svojim rukama. Naravno ako vam odluči oprostiti. Morat ćete mu podnositi račun za svaki svoj korak jer vam više ne vjeruje. Želite li povratiti izgubljeno povjerenje morat ćete se dokazivati neko vrijeme.

Djevica

Isprva će biti zbunjena i neko vrijeme će možda razmišljati je li ona kriva za to. No kad shvati što se dogodilo etiketirat će vas kao totalnog kretena i vjerojatno vam uzeti nešto što joj se sviđa.

Vaga

Nakon što se oporavi od početnog šoka, Vaga će naći svaki mogući način da vas javno ponizi. I doista će uživati u tome.

Škorpion

Nemojte se zavarati. Škorpion će na prvu djelovati kao da ga to uopće nije pogodilo. No to je samo zato što još smišlja kako će iskoristiti svoj otrov.

Strijelac

Kad sazna za prevaru, to je to. Strijelac neće više s vama komunicirati ikad. Ako zajedno živite, izbacit će vaše stvari na ulicu i preko obitelji ili prijatelja poručiti vam što želi. Za njega je ova priča z a v r š e n a.

Jarac

Što je bilo s vama, bilo je. Jarac više neće dozvoliti da imate ikakvog prava u njegovom životu. Nastavit će živjeti bez vas, potiho će patiti i nikad nikad više s vama neće razgovarati.

Vodenjak

Može malo poludjeti kad sazna što ste učinili, ali nakon što se smiri jednostavno će odšetati iz tog odnosa.

Ribe

Plakat će danima u nevjerici što se dogodilo. No onda će se tuga pretvoriti u bijes pa se nemojte iznenaditi ako vam probuši gumu na autu ili nešto slično. Kada se izdovolji na taj način, pravit će se kao da se ništa nije dogodilo i nastaviti sa svojim životom. Sami, naravno.