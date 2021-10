Ponekad se dogodi da jednostavno zaboravimo da imamo masku na licu pa je ostavimo i dulje nego što bismo trebali. To je samo jedna od brojnih grešaka koje se mogu dogoditi prilikom korištenja maske za lice. Bez obzira volite li koristiti maske preko dana ili noći, stručnjaci su objasnili koje su to najčešće pogreške kod korištenja maski za lice koje mnogi ljudi čine.

1. Ostavljate masku na licu dulje nego što bi trebali

Ako ste ikada nanijeli masku za lice, vjerojatno ste primijetili da je preporučeno vrijeme držanja na licu obično negdje od 10 do 30 minuta. Iako zvuči primamljivo ostaviti je dulje (ili ponekad jednostavno zaboravite na nju), to je definitivno nešto na što morate obratiti pažnju.

Iako ovisi s kojom vrstom maske rukujete, svi ishodi nisu idealni. Većinom je relativno sigurno dulje ostaviti maske koje su hidratantne, no ostavljanje hidratantne sheet maske na licu predugo (ili dok se ne osuši) može djelovati kontraproduktivno. Tada će ta sheet maska apsorbirati vlagu s kože.

S druge strane, maske ​​za čišćenje ili maske ​​za piling mogu imati još negativniji učinak.

- Maska za čišćenje može imati površinski aktivne tvari koje uklanjaju ulja s kože, a njihova preduga primjena može dovesti do iritantnog dermatitisa, gdje koža postaje crvena i peče. Piling maska često sadrži aktivne tvari poput glikolne kiseline, koja može postati agresivna što dovodi do ljuštenja kože - objašnjava Dan Belkin, dermatolog iz New Yorka.

Ako operete ili skinete masku i primijetite da je koža osjetljiva, pecka i ružičaste je boje, to može značiti da ste je ostavili predugo i izazvali iritaciju.

- Ako se to dogodi, operite lice toplom vodom i nemojte koristiti nikakve preparate dok to ne prođe (npr. retinol, glikolnu kiselinu, vitamin C itd.), upotrijebite umirujuću mast poput vazelina i izbjegavajte previše izlaganja suncu - predlaže dr. Belkin. Mast od 1 posto hidrokortizona dostupna je bez recepta i također može umiriti kožu. Ako ste u nedoumici ili se stanje pogoršava unatoč ovim koracima, razgovarajte sa svojim dermatologom.

2. Ne čistite kožu unaprijed

Kad koristite masku za lice, formulu morate nanijeti na čistu kožu kako biste dobili najbolju apsorpciju.

- Ako na koži imate nakupljeno ulje, šminku, kreme za sunčanje ili druge proizvode, to maski stvara prepreku i čini je manje učinkovitom - objašnjava dr. Belkin.

3. Koristite masku koja ne odgovara vašem tipu kože

- Sheet maska s hidratantnim sastojcima poput glicerina ili hijaluronske kiseline sigurnije je rješenje, ali često se izrađuje s parabenima i ftalatima koji mogu nadražiti kožu - objašnjava Paul Jarrod Frank, dermatolog iz New Yorka.

Prema dr. Belkinu, peel-off maske koje se osuše i 'gule' s kože vam vjerojatno neće škoditi ako ju predugo držite. Međutim, maska ​​od gline može izazvati iritaciju ako se ostavi predugo, maska ​​za čišćenje će također vjerojatno izazvati iritantni kontaktni dermatitis, i na kraju, maska ​​za piling može nadražiti kožu ili dovesti do ljuštenja, objašnjava. U osnovi, ako imate osjetljivu kožu, izbjegavajte agresivnije maske jer mogu dovesti do iritacije.

4. Ne mijenjate maske s godišnjim dobima

Njega kože uvijek ovisi o godišnjem dobu.

- Zimi će hidratantne maske biti od najveće pomoći, dok su ljeti idealnije maske s aktivnim tvarima koje se mogu osušiti, poput onih od ugljena ili s glikolnom kiselinom - kaže dr. Belkin.

5. Nakon toga ne hidratizirate kožu

Maske za lice ne zamjenjuju hidratantnu kremu.

- Većina maski za lice hidratizira kožu vodom i ovlaživačima (npr. glicerinom, hijaluronskom kiselinom). Da biste zadržali tu hidrataciju, nakon maske nanesite hidratantnu kremu sa sastojcima poput ulja ili voskova kako biste spriječili isparavanje i sušenje kože - savjetovao je dr. Belkin, piše Real Simple.