PRIPAZITE NA OVO!

Pet ključnih rečenica koje pale crvena svjetla kod poslodavaca na razgovoru za posao...

Piše Karolina Krčelić,
Pet ključnih rečenica koje pale crvena svjetla kod poslodavaca na razgovoru za posao...
Razgovor za posao prilika je da ostavite najbolji dojam, ali neke rečenice mogu vas odmah diskvalificirati. U tekstu otkrivamo koje fraze nikako ne koristiti ako želite ostati u igri za posao

Na razgovoru za posao svaka riječ nosi težinu, a neke rečenice mogu odmah ostaviti loš dojam. Poslodavci osobito ne vole fraze koje otkrivaju manjak pripreme, motivacije ili profesionalizma. U ovom članku donosimo pet izjava koje je najbolje izbjegavati ako želite ostaviti dobar prvi dojam i povećati šanse za zaposlenje.

1. Imam jedno pitanje - koliko traje pauza i koliko slobodnih dana dobivam?

Kad je prvo pitanje vezano uz odmore, djeluje kao da kandidat više brine o odmoru nego o poslu. Poslodavci žele vidjeti entuzijazam za radno mjesto, ne za godišnji.

2. Ne znam ništa o vašoj firmi, možete mi reći nešto više?

Pokazuje manjak pripreme, nezainteresiranost i nedostatak inicijative. Ako kandidat nije uložio ni 5 minuta da istraži firmu, zašto bi ga firma zaposlila?

3. Imam problema s autoritetima, ali dobro radim sam.

To je crvena zastava. Zvoni kao najava sukoba, neprilagođenosti timskom radu i potencijalno narušene hijerarhije.

4. Nisam siguran što želim raditi, ali sve mi je ok.

Umjesto da djeluje fleksibilno, ostavlja dojam zbunjenosti i nedostatka fokusa. Poslodavci žele znati da kandidat zna što želi i kamo ide.

5. Kod zadnjeg poslodavca je bilo stvarno grozno, šef mi je bio užasan.

Govoriti loše o bivšem poslodavcu nikad nije dobar potez - djeluje neprofesionalno, a poslodavac se može zapitati hoće li i on biti tema takvih komentara jednog dana.

