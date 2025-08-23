Razgovor za posao prilika je da ostavite najbolji dojam, ali neke rečenice mogu vas odmah diskvalificirati. U tekstu otkrivamo koje fraze nikako ne koristiti ako želite ostati u igri za posao
Pet ključnih rečenica koje pale crvena svjetla kod poslodavaca na razgovoru za posao...
Na razgovoru za posao svaka riječ nosi težinu, a neke rečenice mogu odmah ostaviti loš dojam. Poslodavci osobito ne vole fraze koje otkrivaju manjak pripreme, motivacije ili profesionalizma. U ovom članku donosimo pet izjava koje je najbolje izbjegavati ako želite ostaviti dobar prvi dojam i povećati šanse za zaposlenje.
1. Imam jedno pitanje - koliko traje pauza i koliko slobodnih dana dobivam?
Kad je prvo pitanje vezano uz odmore, djeluje kao da kandidat više brine o odmoru nego o poslu. Poslodavci žele vidjeti entuzijazam za radno mjesto, ne za godišnji.
2. Ne znam ništa o vašoj firmi, možete mi reći nešto više?
Pokazuje manjak pripreme, nezainteresiranost i nedostatak inicijative. Ako kandidat nije uložio ni 5 minuta da istraži firmu, zašto bi ga firma zaposlila?
3. Imam problema s autoritetima, ali dobro radim sam.
To je crvena zastava. Zvoni kao najava sukoba, neprilagođenosti timskom radu i potencijalno narušene hijerarhije.
4. Nisam siguran što želim raditi, ali sve mi je ok.
Umjesto da djeluje fleksibilno, ostavlja dojam zbunjenosti i nedostatka fokusa. Poslodavci žele znati da kandidat zna što želi i kamo ide.
5. Kod zadnjeg poslodavca je bilo stvarno grozno, šef mi je bio užasan.
Govoriti loše o bivšem poslodavcu nikad nije dobar potez - djeluje neprofesionalno, a poslodavac se može zapitati hoće li i on biti tema takvih komentara jednog dana.
