Pet ključnih rečenica koje pale crvena svjetla kod poslodavaca na razgovoru za posao...

Na razgovoru za posao svaka riječ nosi težinu, a neke rečenice mogu odmah ostaviti loš dojam. Poslodavci osobito ne vole fraze koje otkrivaju manjak pripreme, motivacije ili profesionalizma. U ovom članku donosimo pet izjava koje je najbolje izbjegavati ako želite ostaviti dobar prvi dojam i povećati šanse za zaposlenje.

1. Imam jedno pitanje - koliko traje pauza i koliko slobodnih dana dobivam?

Kad je prvo pitanje vezano uz odmore, djeluje kao da kandidat više brine o odmoru nego o poslu. Poslodavci žele vidjeti entuzijazam za radno mjesto, ne za godišnji.

2. Ne znam ništa o vašoj firmi, možete mi reći nešto više?

Pokazuje manjak pripreme, nezainteresiranost i nedostatak inicijative. Ako kandidat nije uložio ni 5 minuta da istraži firmu, zašto bi ga firma zaposlila?

3. Imam problema s autoritetima, ali dobro radim sam.

To je crvena zastava. Zvoni kao najava sukoba, neprilagođenosti timskom radu i potencijalno narušene hijerarhije.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

4. Nisam siguran što želim raditi, ali sve mi je ok.

Umjesto da djeluje fleksibilno, ostavlja dojam zbunjenosti i nedostatka fokusa. Poslodavci žele znati da kandidat zna što želi i kamo ide.

5. Kod zadnjeg poslodavca je bilo stvarno grozno, šef mi je bio užasan.

Govoriti loše o bivšem poslodavcu nikad nije dobar potez - djeluje neprofesionalno, a poslodavac se može zapitati hoće li i on biti tema takvih komentara jednog dana.