Top savjeti kako preživjeti prvi tjedan nakon godišnjeg odmora

Došao je i taj dan. Povratak na posao s godišnjeg odmora! Čak i ako ste imali tri nezaboravna tjedna na raspolaganju i uspjeli se kvalitetno odmoriti, ponekad su dovoljna samo dva, tri dana da se vratimo u (ne)raspoloženje i osjećaj stresa s kojim smo se borili prije odmora. Puno toga ovisi o načinu na koji prihvaćate stvari i prilagođavate se novom ritmu, kao i o tome koje ste dobi, na kojoj funkciji (i kolika je odgovornost na vama) te volite li posao koji radite i okruženje u kojemu radite, kažu psiholozi, pa imajte na umu da svojim postupcima i ponašanjem dobro raspoloženje možete produljiti.

- Po povratku s odmora puno nas toga čeka i nije to samo stvar prilagodbe na posao. Treba obaviti nabavku namirnica, dočekali su vas računi, u rujnu nas čekaju kupnja knjiga i priprema za školu, djeci trebaju nove tenisice i slično. Tek kad to organiziramo, slijedi priprema za posao. Povratak teže pada ljudima koji ne vole posao koji rade ili ga rade u neugodnoj atmosferi u kojoj ima i mobbinga, no nemojte se koncentrirati na to. Najgora stvar koju možete napraviti je početi se mučiti razmišljanjem o tome kako želite otići ili početi kukati. Umjesto toga, osvijestite to da ima i onih kojima je gore nego vama. Utjeha može biti to da imate posao i od čega živjeti dok tražite novi, za razliku od mnogih koji ne rade i nemaju od čega živjeti - rekao je za 24 sata psiholog Boris Blažinić, direktor Instituta za kvalitetu i razvoj ljudskih potencijala.

Dodaje da nije stvar u tome da razmišljate ružičasto, nego kao pozitivan realist, tako da se fokusirate na izazove i prilike koji su pred vama. Ako želite promjene, sad je pravo vrijeme da razmislite o tome što zapravo želite i napravite hodogram, dok ste svježi i manje opterećeni nezadovoljstvom koje se kroz godinu nagomila, dodaje.

Vratite se u 'normalan' ritam

- Pred sam kraj odmora treba nastojati ponovno uspostaviti 'normalan' ritam spavanja i buđenja, koji će omogućiti ranije buđenje za posao, pogotovo ako ste na odmoru bili budni do kasno i budili se oko podne. Pokušajte se buditi kao da se budite za posao i biti aktivni, s tim da to mogu biti aktivnosti koje vas vesele: šetnja, čitanje knjige, priprema zimnice i slično - kaže psihologinja Zvjezdana Dragojević iz savjetovališta "Prava formula".

Nije loše vratiti se s odmora dva, tri dana prije "kobnog" ponedjeljka, kako bismo imali vremena za prilagodbu. Jer jednako kao što vam na odmoru obično treba nekoliko dana da se opustite, tako je i s povratkom u uobičajeni ritam.

- Pomoći će i podjela obiteljskih obaveza dok se svi skupa ne uhodate u svakodnevicu - ističe psihologinja.

Napravite plan oko nabavke novih knjiga, nove odjeće i obuće za djecu, posjeta zubaru, nabavke namirnica za zimnicu i slično, pa se dogovorite tko će što obaviti. Podijelite obaveze oko posjeta roditeljima, cijepanja drva ili uređenja dvorišta kako biste ih pripremili za jesen ili odvođenja liječniku. Možda dio obaveza mogu preuzeti i vaši tinejdžeri prije nego što im započne škola, a tako će se malo i družiti s djedom i bakom, kaže Dragojević.

Planirajte od jednostavnog prema težem

- Ako ste se vratili u vrijeme kad su drugi kolege još na odmoru, moguće da vas je dočekala i povećana količina posla koji treba obaviti. Ne budite ljuti na kolege i šefove zbog toga, jer ista je situacija bila njima dok ste vi bili na odmoru. Nastojte organizirati posao tako da se ne opteretite pretjerano već od prvog dana. Pomoći će ako isplanirate prvi tjedan, tako da u prva dva dana isplanirajte neke jednostavnije obaveze i ostavite si vremena da se uputite u neke teže zadatke ili poslove koje su započeli kolege, pa se tek trebate upoznati s ključnim detaljima - savjetuje psihologinja.

Dodaje kako plan treba postaviti s realnim očekivanjima, uz svijest da će nam u prvim danima na poslu za neke uobičajene stvari trebati više vremena nego inače.

- Na primjer, ako trebate pročitati neki izvještaj i izvući podatke ili pripremiti prezentaciju, računajte da će vam za to trebati više vremena nego prije odmora i ukalkulirajte to u plan na temelju kojeg ćete prezentaciju najaviti kolegama ili klijentima. Tako ćete izbjeći stres već u prvom tjednu nakon povratka - savjetuje psihologinja.

Djelujte odmah

Također, ako su vas dočekali isti problemi od kojih ste "pobjegli" na odmor, poput nepravde oko rasporeda poslova, neplaćenih prekovremenih, toga da morate surađivati s kolegama koji zabušavaju i slično, nemojte samo očajavati. Pokušajte sagledati stvari iz drugog ugla i pronaći rješenja. I djelujte odmah, prije nego što opet izgubite živce zbog toga što ćete smirenog uma i duha lakše osmisliti kvalitetnije prijedloge te moći konstruktivno porazgovarati o tome. Na primjer, možda možete predložiti da kolege preuzmu neke vaše manje komplicirane zadatke koji oduzimaju vrijeme, dok se vi bavite jednim ozbiljnijim.

No ne odgađajte obaveze i ne otežite s poslom. Nerijetko smo nakon odmora i tome skloni jer nam se jednostavno ne da "krenuti" - imajte na umu da lako možete požaliti ako odgodite više stvari za idući tjedan i obaveze se nagomilaju.

U prvim danima nakon odmora često "gubimo" mnogo vremena na druženje s kolegama i čavrljanja o tome kako smo proveli vrijeme s obitelji. Možda vas to i zamara, no vrlo je korisno za zajedništvo, pa je dobro sudjelovati u tome. Pripremite nekoliko zgodnih fotografija koje možete podijeliti uz zajedničku kavu i podijelite s kolegama jedan ili dva najzanimljivija doživljaja. Pokažite interes i za to kako su oni proveli vrijeme, ako ništa drugo, to vam može biti izvor ideje za idući odmor. No svakako će utjecati na povezivanje i pridonijeti boljoj radnoj atmosferi, pa nemojte izbjegavati takva druženja na račun toga da želite što prije završiti posao i pobjeći kući.

Povratak s godišnjeg odmora najčešće nam teško pada zbog pomisli da do idućeg "ozbiljnog" odmora trebamo čekati cijelu godinu. Kad se sjetimo toga da idu hladniji i kraći dani, da će uskoro u 16 sati vani biti mrak i da ćemo dan uglavnom provoditi zatvoreni u kući, lako je prepustiti se osjećaju depresije. No tome možemo doskočiti, kaže Zvjezdana Dragojević.

Iskoristite lijepo vrijeme

- Kad se vratite s odmora, to je prava prilika da razmislite o tome kako se organizirati da uzmete više vremena za sebe i sitnice koje vam pričinjavaju zadovoljstvo te da isplanirate nekoliko izleta na koje možete otići dok još traje lijepo vrijeme. Na primjer, sad je vrijeme da odlučite kako ćete petkom od 14 do 16 sati u raspored ubaciti ugodnu opuštajuću masažu, ručak s najboljim prijateljima ili opuštajuću kupku, dok ukućani brinu o pripremi večere. Upišite tu obavezu u kalendar i nastojte je ne odgađati zbog drugih obaveza, bez obzira na to koliko važne bile - savjetuje sugovornica.

Tako su veće šanse da ćete se držati toga plana kroz cijelu godinu i uživati u njegovim benefitima.

- Nastojte iskoristiti lijepo vrijeme u rujnu i listopadu te što više boraviti u prirodi, kako biste dodatno napunili baterije pred zimu. I to je nešto što može značajno pomoći protiv zimske depresije i pridonijeti da lakše podnesete razdoblje kad će biti manje prilike za boravak vani - dodaje psihologinja Dragojević.

Razmislite o obiteljskim izletima u prirodu tijekom kojih možete biti aktivni, od posjeta kupalištima u blizini na jezerima ili rijekama, šetnjama šumom pa do piknika na livadi na kojoj možete igrati badminton i slično. No ne zanemarujte ni vrijeme za sebe i punjenje baterija daleko od svih. Ponekad je dovoljno uzeti sat vremena za šetnju kvartom kako biste resetirali misli i obnovili energiju, ističe sugovornica.

Ako ste se, pak, vratili s odmora uvjereni da je vrijeme da promijenite neke važne stvari, primjerice pronađete novi posao ili upišete viši stupanj edukacije kako biste dobili priliku za napredovanje ili da donesete neke važne obiteljske odluke, kao što je ona o preseljenju, budite svjesni toga da vas odgađanje donošenja odluka vodi samo tome da produljujete nezadovoljstvo. Umjesto toga, isplanirajte ključne korake s vremenskim planom i poduzmite ono što morate odmah.

- Tako ćete se lakše nositi sa svakodnevnom situacijom jer ćete znati da ste na putu prema ostvarenju želja - kaže sugovornica.

Bitno je ne stvarati si pressing i ostaviti si dovoljno vremena da sve buduće korake napravite promišljeno, jer ćete tako biti sigurniji da idete pravim putem. A u konačnici i zadovoljniji svojim odlukama, zaključuje psihologinja.