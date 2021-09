Kako biste bili dobar voditelj nije bitno samo dobro znati posao, bitne su i vaše mentalne vještine. Ovih pet vještina treba imati svaki dobar lider.

1. Tri vrste refleksije

Prvi alat reflektira vlastita iskustva. Drugi, reflektira tuđa kroz knjige, različite medije ili izravno učenje. Treće je sposobnost instinktivnog kombiniranja ta dva kako bi se došlo do najmudrije odluke.

Morate biti sposobni reflektirati tuđa iskustva kako biste donijeli najmudrije odluke. Oni koji uče od drugih su oni koji će daleko dogurati u poslu.

Kao vođi, ovako razmišljanje omogućuje vam da ostavite greške iza sebe, da ih nikada ne počinite - ili da donesete najbolju odluku na temelju nečega što je netko drugi naučio. To je mudrost.

Nekima liderstvo ide prirodno od ruke, dok su neki postali najbolji lideri zahvaljujući učenju i iskustvima od drugih.

2. Samorefleksija

Samorefleksija je način na koji stječete mudrost iz vlastitih iskustava. Nedostatak samorefleksije je način na koji ponavljate greške u nedogled.

Samorefleksija znači ostaviti svoj ego po strani i iskreno pogledati kako se uklapate u trenutnu sliku. Koje su vaše prednosti? Gdje se možete poboljšati? Iskreno odgovorite na ova pitanja, a zatim učinite nešto po tom pitanju.

Ovo je vrlo teško za narcisoidne ili arogantne ljude, zbog čega se te osobine nikada ne nalaze u najboljim vođama.

3. Slušajte vlastitu intuiciju

Dobar vođa svaku svoju odluku preispituje i analizira. Prilikom analize koristi se dostupnim informacijama i intuicijom.

Mnogi poznati lideri govorili su o vrijednosti intuicije.

Roy Rowan je rekao: 'Taj osjećaj, taj mali šapat unutar vašeg mozga, može sadržavati daleko više informacija - i činjenica i dojmova - nego što ćete vjerojatno dobiti satima analizirajući'.

Iako je intuicija dobra, nemojte se nikada na nju oslanjati u potpunosti.

'Nikada nemojte zanemariti sjajan osjećaj intuicije i vlastitog instinkta, ali nikada nemojte vjerovati da je to dovoljno', rekao je Robert Heller.

Slušajte taj mali glas u sebi koji vas gurka tu ili tamo. Ali filtrirajte taj glas kroz svoj svjesni razum.

4. Razmišljajte kao obični radnik

Većina dobrih vođa započeli su svoj posao kao obični radnici. Bili su empatični, gledali su tadašnjeg vođu i učili su od njega. Svoj posao izvršavali su najbolje što su mogli.

Nakon što radnik postane vođa, on zna kako oni ispod njega razmišljaju te ih može motivirati i usmjeriti. On će za to iskoristiti svu svoju snagu jer ih on najbolje razumije jer je bio na istom mjestu. On će vidjeti stvari sa njihovog gledišta i cijenit će sve što oni rade.

Ova empatija ključna je za dobro vodstvo.

Dobar lider zna da kad je jednom na vlasti, njegov posao je služiti potrebama tima kako bi tim mogao odraditi najbolji posao - a ne obrnuto.

5. Budite svoji

Gola istina o nečijem karakteru najjasnije se otkriva kada ste u problemima. Lako je biti plemenit kad stvari idu savršeno.

Lako je učiniti pravu stvar kada nema iskušenja da učinite nešto loše.

Nažalost, neki lideri gube hrabrost i raspadaju se kada dođe do problema. To se događa jer nemaju čvrstu osnovu o tome tko su i u što vjeruju.

S druge strane, jaki vođe postaju jači u nedaćama. Njihov sud postaje oštriji.

Mnogi se ljudi pitaju što bi učinili u teškoj poslovnoj situaciji ili u nečemu što bi se moglo dogoditi. Dobar način da saznate tko ste je taj da dobrovoljno radite teške stvari prije nego što do njih dođe. To može biti bilo koji dobrovoljni izazov koji vas uistinu izaziva. Mislite da ne možete trčati? Prijavite se za maraton.

Kad znate kako reagirate na nedaće, bit ćete puno bolji vođa, piše Your Tango.