Pet novih mirisnih trendova: Ljeto 2026. mirisat će nježno, slano i poput čiste kose

S promjenom godišnjih doba, mnogi mijenjaju svoju zimsku kolekciju mirisa za ljetnu, baš kao i odjeću. No, ljetni mirisi uglavnom imaju manje dubokih slojeva od zimskih - barem je tako bilo do ove godine.

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- Trendovi parfema za sezonu 2026. su eksperimentalni i transformativni, savršeni za blago vrijeme. Ove godine vidimo parfeme koji se osjećaju kao topla koža, sunčeva svjetlost, morska sol, tkanina, vlaga i čista kosa - kaže Gustavo Romero, parfumer i osnivač The Fragrance Alliance Networka za Elle.

Od ekstra sočnog voća do aroma koje vas teleportiraju na obalu samo s nekoliko kapi, postoji nešto za svakoga. Ovo je, prema stručnjacima, pet trendova parfema koji preuzimaju ljeto 2026.

1. Voćni fotorealizam

Zaboravite sve što ste mislili o voćnim parfemima, jer oni prolaze kroz veliku evoluciju. Dok su se prije povezivali sa sintetičkim mirisima i ekstra slatkim interpretacijama voća, nove verzije su toliko realistične da ćete se osjećati kao da se prskate uljem citrusa izravno iz kore.

- Voćni mirisi postali su puno nijansiraniji od standardnih aroma jabuke, jagode ili marakuje. Parfumeri eksperimentiraju s različitim elementima voća, poput soka zelene smokve, pahuljaste kožice breskve, mesa slanog manga, blago fermentiranog tropskog voća, pa čak i vodenaste pulpe guave - pojašnjava Romero.

Destin De Balmain Eau de Parfum | Foto: instagram

2. Ledeni gurmanski latte

Gurmanski mirisi su i dalje na vrhu, ali za ljeto, kaže Kowalski, potrošači naginju mirisima koji su hladniji, lakši i osvježavajući, a ne gusti ili sirupasti.

Zaboravite kolače i kekse. Razmislite o parfemima koji su inspirirani notama ledene kave, smrznutog voća, hladnog mlijeka ili gaziranog soka. Vidimo i slanije gurmanske aspekte, poput sezama, tostirane riže i obične soli, za mošusniju slatkoću. Ove note su emocionalno tople, teksturalne i eskapističke, ali i dalje elegantne - kaže Romero.

Snif Soda Snob | Foto: instagram

3. Tihi luksuz

Tijekom proteklih nekoliko godina mirisi su postali jači. Vrhunac smo dosegli prošlog ljeta, kada je bilo gotovo nemoguće prošetati 10 minuta, a da ne osjetite neki prepoznatljivi miris.

- Sada konačno možete odahnuti jer parfemi ovog ljeta ostaju blizu kože. Novi luksuz nije da se miris osjeti s druge strane sobe, nego biti neodoljiv kada vam je netko sasvim blizu - kaže Romero.

Solarni mošus, kremasto drvo, prozračne strukture ambroxa, slana vanilije i prozirna sandalovina cvjetaju s tjelesnom toplinom umjesto da je nadjačavaju. Između ekstra visokih temperatura i suptilnijih mirisa, ovi parfemi djeluju kao dobrodošlo osvježenje koje i dalje podiže vašu vibru bez da preopterećuje noseve drugih ljudi.

Ellis Brooklyn Vanilla Salt | Foto: Instagram

4. Božuri za sve

Nije tajna da cvjetni mirisi i ljeto idu ruku pod ruku. Međutim, božuri ove godine posebno cvjetaju u svijetu mirisa.

- Ovaj cvijet je blago sladak, ali dinamično aromatičan i prekrasno se stapa s drugim cvjetnim notama - kaže Linda Levy, predsjednica Zaklade za mirise.

Note božura dodaju nježnu i prozračnu slatkoću parfemskoj kompoziciji, stvarajući aromu koja je koketna, svijetla i lako se kombinira sa sočnim voćem, mekim mošusom ili drugim cvjetnim notama.

Carolina Herrera La Bomba | Foto: instagram

5. Slano morsko blaženstvo

Čak i ako ovog ljeta nemate isplaniran bijeg na more, mlaz mirisa nadahnutog oceanom može vas odvesti pravo na sunčanu obalu. Transcendentne morske arome evociraju osvježavajući morski povjetarac i imaju umirujuću kvalitetu.

- Novi vodeni proizvodi su mineralni, kremasti, osunčani, slani i često pomiješani s tamjanom, naplavljenim drvetom, smokvom, nerolijem ili mošusom - kaže Romero.

Slično kao i gurmani, ova je kategorija mirisa prošla kroz reinvenciju. Parfemi su postali sofisticiraniji, prelazeći s intenziteta gustog mineralnog morskog spreja na čišće, modernizirane interpretacije morske svježine Očekujte slane mošuse s nijansom vanilije, kao i oceansko cvijeće pomiješano s kremastim drvom.