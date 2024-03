Pet prijedloga za zdravu užinu s malo kalorija, a gotove su začas

Ako vas između obroka često uhvati glad, velike su šanse da ćete posegnuti za lisnatim tijestom, krafnama, ili slatkim i slanim grickalicama koje nemaju nikakvu nutritivnu vrijednost, a često su iznimno bogate šećerima. Takav zalogaj dovest će do brzog skoka šećera u krvi, a uskoro i do naglog pada, što izaziva novi nalet gladi. S druge strane, ako izaberete kvalitetne namirnice, posebno one bogate vrijednim sastojcima, užina je odličan način da tijelu osigurate novu energiju za nastavak dana. Zato je dobro pripremiti zdrave zalogaje koje uvijek možete imati pri ruci.

Evo nekoliko prijedloga užina za čiju vam pripremu treba tek - 5 minuta.

Sendvič od banana i maslaca od badema

Foto: 123RF

Napraviti sendvič s bananom i maslacem od badema. Banane su odličan izvor kalija, koji je važan za za pravilno funkcioniranje mišić́a i opuštanje te regulaciju krvnog tlaka. Također, dobar su izvor prebiotika, koji djeluju kao hrana za zdrave crijevne bakterije, što doprinosi dobroj kontroli težine, regulaciji inzulina i drugim funkcijama. Imajte na umu da nezrele, zelene banane imaju veći udio prebiotika, pa za sendviče birajte one koje još nisu pocrnile.

Sastojci: 1 banana, 15 g bademovog maslaca bez dodanog šećera, 15 g nezaslađenih kokosovih pahuljica, 15 g kakaa, malo cimeta, 1 do 2 granule himalajske soli po izboru.

Priprema: bananu narežite na tanje kolute pa svaki premažite maslacem od badema i pospite kokosovim pahuljicama, kakaom, cimetom i solju (po želji). Složite ih na poslužavnik kao male kanape sendviče, ili zalijepite jedan kolut banane za drugi, da izgleda kao 'pravi' sendvič. Ostavite u hladnjaku 30-ak minuta i – uživajte.

Čokoladne kuglice s kakaom, datuljama i bademom

Foto: Dreamstime

Bademi su riznica zdravlja: Obiluju antioksidansima i vitaminima i vrlo su kvalitetan izvor proteina i zdravih masnoća. Vrlo su bogati i vitaminom E, magnezijem i drugim antioksidansima koji poboljšavaju protok krvi pa su odlična zaštita za srce. Osim toga, istraživanja su pokazala da konzumacija 60 do 90 grama badema na dan zajedno s hranom visokog glikemijskog indeksa smanjuje glikemijski indeks obroka i razinu šećera u krvi.

Sastojci: 60 g zobi, 45 g kakao praha, 0,30 g morske soli, 178 g datulja bez koštica, 22 ml tople vode, 120 g nasjeckanog nezaslađenog kokosa, 120 g grubo isjeckanih badema.

Priprema: Umutite zob, kakao prah i sol. Izmiksajte datulje i vodu u blenderu dok ne dobijete jednoličnu pastu. Dodajte u zdjelu sa zobi i kakao prahom. Dobro promiješajte i formirajte loptice. Razvaljajte ih, pa utisnite bademe u njih. Formirajte kuglice i uvaljajte ih u kokos. Dobit ćete desetak do 12 kuglica koje možete čuvati oko tjedan dana pokrivene u hladnjaku. Mogu se i zamrznuti u zamrzivaču.

Voće ili voćni smoothieji

Jabuke, kruške, nektarine, marelice, mango, papaja, banana, borovnice, maline: sve je to voće koje možete kombinirati i izblendati zajedno, ili u različitim kombinacijama. Porcija takvog voćnog pirea odličan je izbor za užinu. Među kombinacijama koje su posebno ukusne su: jabuka, mango, papaja, i banana, ili jabuka, breskva, jagoda i malina. Tim kombinacijama možete dodati i malo mrkve, komadić rendanog đumbira ili nekoliko listića špinata.

Ipak, imajte na umu da je voće uvijek bolje pojesti cjelovito, odnosno tako da se odlučite za jednu voćku, jer ćete tako unijeti i prehrambena vlakna, iznimno važna za dobru probavu.

Niskokalorična užina od jogurta i kikiriki maslaca

Foto: Dreamstime

Nešto slatko i kremasto za lude dane na poslu, kad jedva uspijete ukrasti desetak minuta za užinu u miru: niskokalorični umak od jogurta s maslacem od kikirikija.

Sastojci: Žličica maslaca od kikirikija, čaša grčkog jogurta, voće po želji.

Priprema: Pomiješajte maslac s jogurtom u jednoj zdjeli i nasjeckajte voće po želji.

Štapići celera i maslac od kikirikija

Foto: 3 14:07:05

Osvježavajuća kombinacija zapravo je odlična kombinacija vlakana i proteina i ne samo što će ublažiti trenutnu glad, već će vam dati energiju za izazove s kojima se susrećete tokom dana.

Sastojci: 3 veća celera, maslac od kikirikija, malo soli, po želji.

Priprema: Operite celer i narežite ga na duge, šire štapiće. Višak vode obrišite papirnatim ubrusom, tapkajući po štapićima. U udubljenje svakog štapića namažite malo maslaca od kikirikija i grickajte. Užina će biti još brže gotova ako štapiće celera samo namačete u kikiriki maslac, no ne pretjerujte s količinom maslaca.