Pet stvari koje bacamo, a mogu nam donijeti stotine eura

Globalno tržište rabljenih predmeta, prema nekim procjenama, do 2027. godine dosegnut će vrijednost od 350 milijardi dolara, a taj je rast potaknut upravo ponovnim otkrivanjem vrijednosti u starim i kolekcionarskim predmetima koje su mnogi otpisali kao obično smeće.

Hrana koja nepotrebno završava u smeću

Najveći i najčešći financijski gubitak u hrvatskim kućanstvima predstavlja bačena hrana. Procjenjuje se da svaki stanovnik Hrvatske godišnje baci oko 71 kilogram hrane, pri čemu su kućanstva odgovorna za nevjerojatnih 76 posto ukupne količine. U smeću najčešće završavaju voće, povrće, kruh i već skuhani obroci.

Preračunato u novac, uz prosječnu cijenu od tri eura po kilogramu, godišnji gubitak po osobi penje se na više od 200 eura, što za četveročlanu obitelj znači da se u smeće baci gotovo tisuću eura. Utjecaj ovakve prakse nije samo ekonomski. Kada hrana završi na odlagalištima, razgradnjom ispušta metan, staklenički plin koji značajno doprinosi klimatskim promjenama.

Prema podacima Organizacije za hranu i poljoprivredu, otpad od hrane odgovoran je za osam do deset posto globalnih emisija stakleničkih plinova. Rješenje leži u jednostavnim navikama: tjednom planiranju obroka, kreiranju popisa za kupovinu i pridržavanju istog, kao i pravilnom skladištenju namirnica. Stari kruh može postati odlična sirovina za krušne mrvice, a povrće koje je izgubilo svježinu idealno je za pripremu juha i variva.

Stara tehnologija: Od sirovine do kolekcionarskih primjeraka

U ladicama i podrumima hrvatskih domova često se nakupljaju stari mobiteli, punjači i druga manja elektronika. Iako se čine bezvrijednima, ovi uređaji sadrže vrijedne sirovine. Bakar, primjerice, u otkupu može doseći cijenu i do 8,5 eura po kilogramu, dok se cijena aluminija kreće od 0,70 do 1,40 eura.

No, priča o staroj tehnologiji ne završava na sirovinama. Ispravni ili tek neznatno oštećeni uređaji mogu se prodati putem internetskih oglasnika, a za neke starije modele postoji i živo kolekcionarsko tržište. Primjerice, Motorola mobitel iz osamdesetih može postići cijenu od 200 eura, dok neki kolekcionari traže i T-Mobile Sidekick.

Sarah Hidalgo, trgovkinja antikvitetima, ističe da ljudi vole spoj nostalgije i funkcionalnosti, zbog čega su traženi i stariji Appleovi proizvodi, vintage stereo oprema i gramofoni. U iznimnim slučajevima, vrijednost može biti astronomska. Originalni iPhone prve generacije, još uvijek u originalnom pakiranju, prodan je za više od 150.000 dolara.

Zaboravljeno blago iz ormara

Prodaja rabljene odjeće, obuće i modnih dodataka putem internetskih platformi postala je unosan način za oslobađanje prostora i dodatnu zaradu. U Hrvatskoj su aktivne brojne platforme koje omogućuju jednostavnu prodaju, a neki korisnici uspiju zaraditi i stotinjak eura u samo nekoliko dana prodajom stvari koje više ne nose.

Međutim, prava vrijednost može se kriti u specifičnim komadima. Vintage majice s turneja bendova iz devedesetih, poput Nine Inch Nails ili Grateful Dead, mogu doseći cijene od nekoliko stotina, pa čak i tisuća eura. Slično je i s bižuterijom. Mnogi pogrešno pretpostavljaju da samo plemeniti metali imaju vrijednost, no potpisani komadi bižuterije poznatih brendova mogu biti iznenađujuće skupi. Trendovi i estetika diktiraju cijenu, pa čak i neki stilovi brenda Avon, koji je bio masovno proizveden, danas postižu cijene od nekoliko stotina eura.

Namještaj i dekor: Više od glomaznog otpada

Stari namještaj i ispravni kućanski aparati ne moraju završiti na otpadu. Prodajom putem internetskih oglasnika za stari ormar može se dobiti od 20 do 80 eura, a za garniture i do 120 eura. No, neki komadi vrijede znatno više. Dizajn trenutno pokreće tržište, a posebno su traženi komadi iz sredine prošlog stoljeća, postmoderni dizajn iz sedamdesetih i osamdesetih te komadi od punog drva ili kamena. U svijetu kolekcionara, popularni su i specifični predmeti iz kućanstva.

Prepoznatljivi uzorci posuđa od Pyrexa, retro posuđe za bar i obojeno staklo mogu biti iznenađujuće traženi. Ljude privlače predmeti koji bude nostalgiju ili pomažu stvoriti koherentan vintage izgled doma. Čak i predmeti s početka 2000-ih, nekoć smatrani kičem, poput šarenih akrilnih dodataka ili starijih IKEA dizajna, doživljavaju povratak popularnosti i postižu dobre cijene.

Neočekivani predmeti koji vrijede bogatstvo

Ponekad se najveće blago krije tamo gdje ga najmanje očekujemo. To potvrđuje i priča obitelji iz Kansasa koja je, čisteći tavan, pronašla stari strip iz 1938. godine. Ispostavilo se da je riječ o prvom pojavljivanju Supermana u "Action Comics #1", a strip je prodan za 400.000 dolara, spasivši obiteljsku kuću od ovrhe.

Iako su takvi pronalasci rijetki, mnogi domovi kriju predmete čija vrijednost nadilazi očekivanja. Ručno čvorani perzijski tepisi, ako su u dobrom stanju, zadržavaju vrijednost zbog kvalitete izrade i prirodnih boja. Stari pisaći strojevi, posebice marke Olivetti ili Hermes, traženi su kao retro ukrasi za radni stol. Čak i prva izdanja knjiga poznatih autora mogu vrijediti pravo bogatstvo. Primjerice, prvo izdanje romana "Carrie" Stephena Kinga može se prodati za više od 1.800 dolara, pri čemu očuvani originalni omot često vrijedi više od same knjige.





*kreirano preko AI-ja