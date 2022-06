Pet znakova Zodijaka kojima je bolje solo nego u ljubavnoj vezi

Blizanci

Blizanci su previše prevrtljivi, vrući pa hladni, za ozbiljnu vezu. Svatko tko poznaje osobnost Blizanaca shvatit će da ovom horoskopskom znaku ne ide uvijek dobro u dugotrajnim vezama. To ne znači da ne žude za intimnošću, ali jednostavno smatraju da je ležernim i nekompliciranim odnosima lakše upravljati. Ovaj znak brzo prelazi s vrućeg na hladno i suprotno, čega su i sami svjesni pa vole započeti vezu samo ako su uvjereni da će uspjeti.

Strijelac

Strijelac želi zadržati svoju slobodu. On se ne boji obvezati, ali će to učiniti samo ako vjeruju da bi to mogao biti 'onaj pravi'. Život im je prilično bezbrižan kada su samci pa se boje novih partnera koji pokazuju previše interesa ili se ponašaju previše posesivno. Potajno žele veze, iako to možda ne pokazuju, ali samo ako partner dijeli iste interese i hobije kao i oni, prenosi MSN.

Vodenjak

Pripadnik ovog znaka je vrlo zahtjevan u vezi. Nedvojbeno najnezavisniji znak Zodijaka, Vodenjak vrlo rado radi po svome. Iako su jedni od najsuosjećajnijih i najbrižnijih ljudi, jednako su im potrebna razdoblja mira i opuštenosti u kojima mogu njegovati svoje ideje i misli. Treba im netko tko ih potpuno razumije i dijeli njihovu viziju svijeta koja je vrlo komplicirana.

Ribe

Ribe su previše nesigurne da bi se zaljubile. Njihova osobnost razlikuje se od ostalih znakova na ovom popisu, jer one zahtijevaju brigu i pažnju kako bi se osjećale cijenjeno. One su više nego sretne što mogu pokazati naklonost i predanost, ali se također prilično lako i slome. Od razmišljanja da ne zaslužuju tako dobrog partnera do napuhivanja malog komentara u ogromnu kritiku u svom umu, Ribe često traže vlastiti izlaz iz veze.

Djevica

Djevica je previše izbirljiva u ljubavi. U odnosu na Ribe, Djevica ima problem jer je zapravo previše kritična prema drugima, a ne prema sebi. Djevice imaju na umu savršenu sliku veze kada upoznaju partnera, a suvišno je izreći činjenicu da je život u paru pun izazova. Ali ako nije savršeno, nije dovoljno dobro za Djevicu. Umjesto toga, radije će čekati 'savršenog partnera', bez obzira koliko dugo to trajalo.

