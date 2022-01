Kineska godina započinje 1. veljače pa je kuća Gucci svoje nove kampanje ukrasila tom životinjom, koja leži oko manekenki odjevenih u odjeću animalnih motiva.

U reklamama tigrovi sjede na klaviru, leže na sagovima ili hodaju uokolo, dok manekenke opušteno piju čaj. Tigrovi se čine kao da su njihovi ljubimci.

No, umjesto divljenja, kampanja je na kineskom tržištu izazvala negodovanje. Naime, udruge za zaštitu prava životinja optužile su talijansku modnu kuću da koristi tigrove kao rekvizite za promociju svoje nove kolekcije.

- Kompanija Gucci ne shvaća potrebe i interes divljih životinja - komentirala je Elisa Allen, direktorica udruge People for the Ethical Treatment of Animals, odnosno PETA.

Kineska zaklada za očuvanje biološke raznolikosti i zeleni razvoj također je objavila priopćenje u znak protesta protiv Guccijevog 'iskorištavanja tigrova'.

- Ne protivimo se snimanju divljih životinja u prirodnom krajoliku ako je to unutar životinjske etike. Ali ne prihvaćamo takve komercijalne promocije. Gucci je snimio tigrove u komercijalne svrhe, što krši poslovnu etiku te potiče ilegalni lov i trgovinu ugroženim životinjama u prikrivenom obliku - objavila je kineska zaklada za biološku raznolikost, piše Shine.